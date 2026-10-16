Được gì khi miễn visa cho khách Trung Quốc đi tour đến Khánh Hòa?

Du khách chụp ảnh tại tháp Bà Ponagar Nha Trang, Khánh Hòa, tháng 9. Ảnh: Đinh Hà

Ngày 12/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 325 về miễn thị thực (visa) cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị, đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong khuôn khổ "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027".

Theo nghị quyết, công dân Trung Quốc đại lục, không bao gồm người mang hộ chiếu đặc khu hành chính Hong Kong và Ma Cao, được miễn visa khi đi theo đoàn từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027. Phạm vi du lịch giới hạn trong tỉnh Khánh Hòa, khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, nhập cảnh và xuất cảnh qua sân bay này.

"Ngay khi Chính phủ ban hành Nghị quyết mới, các đối tác tại Trung Quốc liên tục gọi điện trao đổi để tìm hiểu quy định mới. Chúng tôi đang chuẩn bị sản phẩm, nhân sự và phương tiện để đón khách", ông Mạc Hùng Anh, Giám đốc Công ty TNHH Khang Thái Vietnam Travel, doanh nghiệp chuyên đưa khách Trung Quốc đến Nha Trang, nói với Tri Thức - Znews.

Kỳ vọng

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quy trình triển khai, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia. Bộ Công an hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú cho khách.

Ông Hùng Anh cho rằng quy định lựa chọn doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí cụ thể thay vì áp dụng đại trà là cách giúp kiểm soát chất lượng dịch vụ, hạn chế những đơn vị hoạt động thiếu chuyên nghiệp ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam. Ông đánh giá chính sách này cần thiết và được ban hành đúng thời điểm.

Từ kinh nghiệm khai thác khách Trung Quốc nhiều năm qua, đại diện doanh nghiệp này nhận thấy lượng khách đến Khánh Hòa giảm đáng kể so với năm 2019, trước đại dịch Covid-19. Riêng công ty của ông chịu ảnh hưởng rõ rệt. Qua quan sát thực tế, ông cũng nhận thấy lượng khách trên đường phố ít hơn trước dịch.

"Trong năm nay, lượng khách tiếp tục kém sôi động, kể cả vào mùa hè và các dịp cao điểm vốn thường đông khách những năm trước", ông nói.

Khách Trung Quốc uống trà sữa bên trong một trung tâm TP.HCM hồi tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ở góc độ kinh doanh, chính sách miễn thị thực có thể giúp doanh nghiệp dễ chào bán tour hơn. Khách Trung Quốc hiện có nhiều lựa chọn, trong đó một bộ phận còn cân nhắc khi tham gia những hành trình dài ngày qua nhiều tỉnh, thành. Các chương trình trọn gói trong phạm vi Khánh Hòa giúp hành trình rõ ràng hơn, tạo thuận lợi cho khách đưa ra quyết định đặt tour.

Ông Hùng Anh cho hay dòng khách Trung Quốc trở lại không chỉ tạo cơ hội phục hồi cho doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú mà còn mang lại nguồn thu cho cộng đồng địa phương, từ các đơn vị dịch vụ quy mô lớn đến tiểu thương và người bán hàng nhỏ lẻ tại điểm du lịch.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, nhận định Trung Quốc là thị trường trọng điểm của ngành du lịch tỉnh. Chính sách miễn visa cho khách đoàn trong phạm vi Khánh Hòa tạo cơ hội thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo bà, thủ tục đơn giản hơn giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và giảm chi phí cho du khách, qua đó kỳ vọng thúc đẩy lượng khách đến tỉnh. Nhu cầu tăng cũng có thể khuyến khích các hãng hàng không mở thêm đường bay thẳng, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho những nhóm khách khác.

Du khách quốc tế tham quan tháp Bà Ponagar Nha Trang, tắm biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tháng 9. Ảnh: Đinh Hà.

Thị trường chưa phục hồi tương xứng

Khánh Hòa từng là một trong những điểm đến hàng đầu của khách Trung Quốc. Năm 2019, tỉnh đón 2,5 triệu lượt khách từ thị trường này, chiếm 70% tổng lượng khách quốc tế, đóng góp đáng kể vào hoạt động hàng không, lưu trú và dịch vụ du lịch.

Sau đại dịch Covid-19, thị trường Trung Quốc phục hồi chậm hơn kỳ vọng. Trong khi lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng, Khánh Hòa lại ghi nhận xu hướng giảm trong những năm gần đây. Nhiều hãng hàng không đã cắt giảm chuyến bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến địa phương, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận điểm đến.

Ở quy mô cả nước, Trung Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Trong 9 tháng, Việt Nam đón 3,9 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 22,4% tổng lượng khách quốc tế.

Trong khi đó, tại Khánh Hòa, lượng khách Trung Quốc chỉ khoảng 470.000 lượt, giảm gần 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường này hiện xếp sau Hàn Quốc và Nga trong cơ cấu khách quốc tế của địa phương.

Sự tương phản cho thấy nhu cầu du lịch Việt Nam của khách Trung Quốc vẫn lớn, song Khánh Hòa chưa khai thác hiệu quả thị trường này. Khả năng thu hút khách không chỉ phụ thuộc vào quy mô nguồn khách mà còn ở kết nối hàng không, mức độ thuận tiện của hành trình và sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch.

Trên thực tế, dữ liệu đặt chỗ từ China Trading Desk cho thấy khách Trung Quốc đại lục có xu hướng chọn TP.HCM và Hà Nội trong mùa hè năm nay.

Đoàn khách MICE Trung Quốc khám phá khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hồi tháng 6. Ảnh: Vietravel.

Khánh Hòa "đón sóng"

Giữa tháng 7, đoàn famtrip gồm đại diện các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc đã khảo sát các điểm du lịch, cơ sở lưu trú tại Khánh Hòa. Đoàn đánh giá cao sức hấp dẫn của địa phương với bãi biển đẹp, văn hóa độc đáo, ẩm thực phong phú, trái cây ngon và mùa đông ấm áp.

Tuy nhiên, theo các đối tác, Khánh Hòa nên mở rộng mạng lưới đường bay và tăng cường quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc. Địa phương cũng cần chuyển hóa lợi thế sẵn có thành những trải nghiệm hấp dẫn hơn, nhất là về văn hóa, ẩm thực, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe và hoạt động về đêm.

Ông Hùng Anh dự báo thị hiếu của khách Trung Quốc khi quay lại Khánh Hòa đã thay đổi. Nhóm khách trẻ có xu hướng chuyển từ tour đoàn giá rẻ sang du lịch tự túc hoặc đi nhóm nhỏ, chú trọng trải nghiệm cá nhân và chia sẻ hành trình trên mạng xã hội.

"Nhu cầu cũng đa dạng hơn, từ chăm sóc sức khỏe, mua sắm đến tìm hiểu văn hóa và ưu tiên an toàn. Trong khi đó, sản phẩm du lịch trước đây chủ yếu tập trung vào nghỉ dưỡng biển, chưa đáp ứng đầy đủ các xu hướng mới", ông nói.

Du khách quốc tế tắm biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tháng 9. Ảnh: Đinh Hà.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết ngành du lịch tỉnh sẽ phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp để nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh phát triển thị trường Trung Quốc và góp phần đa dạng hóa nguồn khách quốc tế. Sở dự kiến tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp lữ hành và hãng hàng không để chuẩn bị đón khách trở lại.

Ngành du lịch cũng đang xây dựng ý tưởng phát triển các dịch vụ về đêm như phố đi bộ, làng ẩm thực và điểm trình diễn nghệ thuật, bên cạnh đổi mới tour tuyến, sản phẩm và hoạt động truyền thông, quảng bá.

Trong kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Khánh Hòa tập trung phục hồi, duy trì và mở rộng thị trường Trung Quốc, tăng kết nối với các thành phố lớn gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thường Châu, Nam Ninh, Quý Dương, Vũ Hán, Hạ Môn, Ninh Ba và Tuyền Châu. Tỉnh cũng hướng đến đa dạng hóa hãng hàng không và đối tác.

Bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đông nghịt người dân và du khách. Ảnh: Xuân Hoát.

Địa phương chú trọng nâng cao chất lượng khách, khai thác hiệu quả nhóm khách tự túc, gia đình, khách trẻ và nhóm có mức chi tiêu cao. Tỉnh cũng sẽ khai thác đường bay nội địa và chuyến bay thuê chuyến (charter), hợp tác với hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và nền tảng du lịch trực tuyến, hoàn thiện chính sách khuyến khích.

Các sản phẩm được ưu tiên phát triển gồm nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch gia đình, wellness (chăm sóc sức khỏe), golf, MICE (du lịch kết hợp hội thảo), ẩm thực, mua sắm và kinh tế ban đêm. Tỉnh cũng hướng đến tăng cường quản lý môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh Khánh Hòa là điểm đến an toàn, văn minh và hấp dẫn.

"Chúng tôi kỳ vọng chính sách mới giúp thị trường phục hồi, đưa du lịch Việt Nam trở lại vị thế cạnh tranh tốt hơn trong lựa chọn của khách Trung Quốc", ông Hùng Anh nói.