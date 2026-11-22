(Ảnh minh họa)

Theo thỏa thuận đạt được cuối tuần qua giữa các nước thành viên và Nghị viện châu Âu, doanh nghiệp phải dành ít nhất 20% chi tiêu vốn (CAPEX) cho các hoạt động xanh. Tỷ lệ đầu tư này phải tăng đáng kể theo thời gian và được đánh giá hằng năm. Mức yêu cầu 20% sẽ được Ủy ban châu Âu xem xét lại sau 5 năm.

Các doanh nghiệp cũng phải xây dựng kế hoạch cắt giảm phát thải phù hợp với Thỏa thuận Paris đối với một số nguồn phát thải. Tuy nhiên, kế hoạch không bắt buộc bao gồm phát thải ở khâu tiêu thụ sản phẩm - vốn chiếm phần lớn lượng phát thải của các công ty dầu khí.

Thỏa thuận trên sửa đổi Quy định công bố thông tin tài chính bền vững (SFDR), vốn được thiết kế nhằm ngăn chặn hành vi “tẩy xanh” và giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư có trách nhiệm. Quy định mới thiết lập ba nhóm quỹ gồm ESG cơ bản, Chuyển đổi và Bền vững, với các tiêu chí môi trường ngày càng nghiêm ngặt.

Tranh cãi lớn nhất trong quá trình đàm phán là liệu các công ty dầu khí có được xếp vào nhóm quỹ “Chuyển đổi” hay không. Ủy ban châu Âu ban đầu đề xuất loại trừ hoàn toàn doanh nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, nhiều nước thành viên muốn cho phép các tập đoàn dầu khí tham gia nếu có cam kết đầu tư vào hoạt động xanh.

Nghị viện châu Âu từng đề xuất tiêu chí chặt chẽ hơn: doanh nghiệp chỉ được tham gia nếu trong ba năm, vốn đầu tư vào hoạt động xanh lớn hơn vốn dành cho các dự án dầu khí mới. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng nghiêng về quan điểm của các nước thành viên, với ngưỡng đầu tư xanh tối thiểu 20% tổng CAPEX.

Theo các tiêu chí mới, những tập đoàn như TotalEnergies của Pháp và Repsol của Tây Ban Nha có thể đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn thuộc nhóm “Chuyển đổi”, dựa trên cơ cấu chi tiêu vốn năm 2025.

Tuy nhiên, giới chuyên gia tài chính bền vững cảnh báo tiêu chí này chưa phân biệt được doanh nghiệp thực sự chuyển đổi mô hình kinh doanh với những công ty chỉ thực hiện một số khoản đầu tư xanh riêng lẻ.

Thỏa thuận được xem là thắng lợi thứ hai của ngành dầu khí tại châu Âu trong cùng ngày, sau khi EU nhất trí hoãn hai năm việc áp dụng các quy định về phát thải methane đối với doanh nghiệp nhiên liệu hóa thạch.

Nh.Thạch