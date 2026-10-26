Được gái xinh làm quen và rủ về homestay, thanh niên không ngờ đến diễn biến sau đó

Theo Công an TP Hà Nội, Công an phường Phú Diễn đang điều tra vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn giả danh phụ nữ trên mạng xã hội để làm quen, tạo lòng tin rồi lợi dụng sơ hở của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/10/2026, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận tin báo của anh L.P.N (SN 2007) về việc bị mất trộm điện thoại iPhone 12 Pro Max, trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Khẩn trương xác minh, Công an phường xác định Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005, trú tại TP Hải Phòng) có liên quan đến vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Huy tại Cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận đã sử dụng mạng xã hội giả danh phụ nữ để kết bạn, làm quen với anh N., sau đó hẹn gặp, rủ về phòng homestay và lợi dụng lúc nạn nhân say rượu để trộm điện thoại. Đối tượng đã bán chiếc điện thoại với giá 5,5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Công an phường Phú Diễn đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Hoàng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Cảnh giác với các mối quan hệ trên mạng xã hội, bảo vệ tài sản cá nhân và kịp thời trình báo Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật!