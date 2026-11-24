Cổ phiếu mất 25% thị giá, quý III tiếp tục thua lỗ

Sau nhiều phiên giao dịch quanh ngưỡng 44.000 đồng/cổ phiếu, mã DCL của Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (Dược Cửu Long) bất ngờ giảm sàn liên tiếp từ phiên 18/11/2026. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu DCL dừng ở mức 33.000 đồng/cổ phiếu, giảm 25% so với phiên 17/11. Đây cũng là phiên giảm sàn thứ tư liên tiếp của mã chứng khoán này.

Áp lực bán lớn khiến thanh khoản cổ phiếu gần như đóng băng. Trong phiên 23/11, khối lượng giao dịch chỉ đạt 1.600 cổ phiếu, trong khi lượng dư bán lên tới hơn 11,1 triệu đơn vị. Nếu tiếp tục giảm sàn trong phiên giao dịch ngày mai (25/11), DCL sẽ ghi nhận phiên giảm sàn thứ năm liên tiếp và phải thực hiện giải trình về diễn biến giá cổ phiếu theo quy định.

Đến hết phiên 23/11, chưa có thông tin chính thức giải thích nguyên nhân khiến cổ phiếu DCL liên tục giảm mạnh. Thông tin gần nhất được Dược Cửu Long công bố liên quan đến giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, danh sách chủ sở hữu hưởng lợi/kê khai xác định chủ sở hữu hưởng lợi có tên bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cổ phiếu DCL giảm sàn 4 phiên liên tiếp, trong khi doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ trong quý III/2026. ( ﻿Ảnh: Dược Cửu Long)

Trong khi cổ phiếu chịu áp lực bán lớn, kết quả kinh doanh quý III/2026 của Dược Cửu Long tiếp tục ghi nhận thua lỗ. Báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 339,38 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng lên 299,81 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng khoảng 14%, đạt 39,57 tỷ đồng. Dù doanh thu cải thiện nhưng chi phí phát sinh trong kỳ tiếp tục gây sức ép lên kết quả kinh doanh của Dược Cửu Long.

Cụ thể, chi phí bán hàng tăng khoảng 68%, lên 32,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng khoảng 56%, đạt 20,28 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm 20,27 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, Dược Cửu Long báo lỗ sau thuế 18,3 tỷ đồng trong quý III/2026, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 5,79 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Dược Cửu Long đạt 948,84 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng khoảng 3%, lên 822,47 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm khoảng 16%, xuống còn 126,37 tỷ đồng.

Cùng với sự suy giảm lợi nhuận gộp, chi phí lãi vay 9 tháng tăng khoảng 33%, đạt 48,57 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng khoảng 15%, lên 64,52 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế 17,97 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 16,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Nợ vay tài chính tăng hơn 181 tỷ đồng, vốn đầu tư xây dựng tiếp tục mở rộng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Dược Cửu Long đạt 2.592,24 tỷ đồng, tăng thêm 165,58 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền giảm khoảng 53%, xuống còn 10,08 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng khoảng 21%, đạt 718,7 tỷ đồng. Trong đó, chứng khoán kinh doanh đạt 104,8 tỷ đồng và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 613,91 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng khoảng 6%, lên 355,77 tỷ đồng. Riêng phải thu khách hàng giảm xuống 260,77 tỷ đồng, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng lên 75,5 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tại cuối tháng 9 đạt 349,69 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với đầu năm. Tuy nhiên, khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng hơn gấp đôi, lên 15,35 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Dược Cửu Long đạt 285,62 tỷ đồng, tăng thêm 53,77 tỷ đồng so với đầu năm. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, dự án nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn EU-GMP tại Long An ghi nhận giá trị đầu tư dở dang 243,99 tỷ đồng, tăng khoảng 23%. Với dự án nhà máy Vikimco, khoản chi phí này đạt 36,6 tỷ đồng, tăng khoảng 78% so với đầu năm.

Dược Cửu Long tiếp tục đầu tư vào các dự án nhà máy sản xuất dược phẩm, trong bối cảnh dư nợ vay tài chính gia tăng. (Ảnh: BCTC hợp nhất quý III/2026)

Được biết, dự án nhà máy Vikimco có tổng vốn đầu tư 373,9 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 4/1/2024, còn dự án nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn EU-GMP tại Long An có tổng vốn đầu tư điều chỉnh lên 1.396 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Dược Cửu Long tại ngày 30/9/2026 đạt 1.088,94 tỷ đồng, tăng thêm 183,55 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương khoảng 20%. Phần lớn mức tăng đến từ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, khoản mục này tăng khoảng 39%, lên 768,67 tỷ đồng. Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của doanh nghiệp lại giảm khoảng 16%, xuống còn 191 tỷ đồng.

Tính chung, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Dược Cửu Long đạt 959,67 tỷ đồng, tăng thêm 181,24 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương khoảng 23%. Khoản này chiếm khoảng 88% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp.

Vào cuối kỳ, vốn chủ sở hữu của Dược Cửu Long đạt 1.503,3 tỷ đồng, giảm 17,97 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 532,43 tỷ đồng.