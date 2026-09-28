Được công nhận quyền sử dụng đất, xã vẫn từ chối cấp sổ đỏ

Bà N.H. cho biết được UBND TP (cũ) giải quyết tranh chấp đất đai, trong đó công nhận quyền sử dụng đất cho bà.

Theo bà H., đất có nguồn gốc là của Ga Quảng Ngãi, sau đó gia đình bà sử dụng từ năm 1982 đến nay, hồ sơ địa chính năm 1983 thể hiện đất là của Ga Quảng Ngãi.

Hiện nay, gia đình bà H. làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì UBND xã từ chối với lý do đất lấn chiếm, không phù hợp quy hoạch (thửa đất nằm trong quy hoạch giao thông), không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai.

Bà H. cho rằng dù thửa đất không phù hợp quy hoạch nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 6 Điều 137, và quyết định giải quyết tranh chấp là một trong các giấy tờ theo Điều 137.

Theo bà H., việc UBND xã từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà là chưa đúng quy định.

Bà H. băn khoăn đối với trường hợp của gia đình bà, việc cấp Giấy chứng nhận được xem xét theo quy định nào là đúng?

Người dân băn khoăn khi đã được công nhận quyền sử dụng đất nhưng xã vẫn từ chối cấp sổ đỏ. Ảnh minh họa: Ngọc Chí

Đối với vấn đề nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, là một bước trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại địa phương, thuộc thẩm quyền và trách nhiệm xác định của các cơ quan ở địa phương trên cơ sở kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu được lưu trữ, quản lý và sử dụng đất.

Về nguyên tắc, tại khoản 6 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 có quy định quyết định giải quyết tranh chấp về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Do nội dung phản ánh về giải quyết tranh chấp đất đai UBND TP (cũ) giải quyết chưa rõ nên đối với trường hợp bà H. hỏi khi áp dụng quy định tại khoản 6 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 nêu trên để giải quyết cấp Giấy chứng nhận lần đầu thì cần xem xét, làm rõ nội dung thể hiện trong quyết định giải quyết tranh chấp theo 2 tình huống sau:

Thứ nhất, trường hợp quyết định giải quyết tranh chấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành, trong đó đã xác định phần đất đó là của gia đình bà H. nhưng bị ghi vào hồ sơ địa chính là của Ga Quảng Ngãi, hoặc năm 1982 đã xác định là của gia đình bà H. nhưng đến năm 1983 lại ghi trong hồ sơ địa chính là của Ga Quảng Ngãi (sai sót trong hồ sơ địa chính) thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 6 Điều 137 và Điều 141 Luật Đất đai năm 2024.

Thứ hai, trường hợp trong quyết định giải quyết tranh chấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã xác định phần đất đó là của Ga Quảng Ngãi nhưng gia đình bà H. đã chiếm thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 139 Luật Đất đai năm 2024.

Bộ đề nghị bà H. nghiên cứu quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp cụ thể của gia đình và liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất để được hướng dẫn và giải quyết việc xác định diện tích đất ở theo quy định.