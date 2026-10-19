Được cảnh sát giải cứu khỏi đám cháy, hai chị em viết thư cảm ơn

Khoảng 3 giờ 24 phút ngày 7/10, vụ cháy xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Hà Thành Phát, kinh doanh xe máy, ở số 309 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, TP.HCM.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM, do Trung tá Huỳnh Minh Điền trực tiếp chỉ huy, đã điều động 6 xe chữa cháy cùng 37 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường lúc 3 giờ 28 phút.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng xe máy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đám cháy được khống chế lúc 4 giờ 15 phút và dập tắt hoàn toàn lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày.

Trong quá trình trinh sát, các chiến sĩ phát hiện khoảng 12 người mắc kẹt trong khu nhà trọ phía sau cơ sở xảy ra cháy. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã hướng dẫn 10 người tự thoát nạn, trực tiếp phá cửa giải cứu hai chị em ruột là T.T.N.Y. (sinh năm 2009) và chị T.T.N.L. (sinh năm 2005).

Nhớ lại thời khắc nguy hiểm, chị L. cho biết khi ngọn lửa và khói độc từ cửa hàng lan sang khu nhà trọ, chị cùng gia đình đang ở phòng trọ trên lầu 1.

Bức thư cảm ơn của người dân.

Khói bao trùm hành lang, chắn lối ra cầu thang khiến hai chị em không thể thoát ra ngoài. Trong tình thế cấp bách, cả hai phải vào nhà vệ sinh, xả nước và trùm chăn để hạn chế hít phải khói độc.

Dù từng được hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn tại khu nhà trọ, khi đối mặt với đám cháy thực tế, hai chị em vẫn không tránh khỏi hoảng loạn, lo sợ.

Giữa lúc tuyệt vọng, tiếng đập cửa vang lên. Một chiến sĩ cứu hỏa trong bộ đồ bảo hộ xuất hiện, trấn an: “Đừng sợ, có chúng tôi đây rồi!”. Lời động viên cùng sự hướng dẫn của chiến sĩ giúp hai chị em vượt qua khu vực nguy hiểm, thoát nạn an toàn.

Ngày 15/10, chị L. đã đến Đội CC&CNCH Khu vực 9 trao thư cảm ơn.

Theo chị L., khoảnh khắc ấy giúp chị cảm nhận sâu sắc giá trị của sự sống và lòng dũng cảm của những người sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để cứu người.

Việc 12 người được hỗ trợ thoát nạn không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ mà còn giúp nhiều gia đình tránh khỏi những mất mát đau lòng.

Ngày 15/10, chị L. đã đến Đội CC&CNCH Khu vực 9 trao thư cảm ơn, đồng thời mong muốn gặp trực tiếp Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh, cán bộ của đội, để gửi lời tri ân đến anh và tập thể đơn vị.

Trong thư, chị bày tỏ lòng biết ơn đối với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM; Đội CC&CNCH Khu vực 9; Công an phường Bình Tân cùng các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn tại hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ nghe người dân chia sẽ khoảnh khắc sinh tử trong vụ cháy.

Chị cho biết, hình ảnh những chiến sĩ trong bộ trang phục chữa cháy, giữa khói lửa và hiểm nguy, sẽ mãi là biểu tượng đẹp của lòng dũng cảm, tinh thần phụng sự nhân dân và tình yêu thương con người.

Sau khi đến thăm đơn vị, chứng kiến các chiến sĩ luyện tập, chị L. càng thấu hiểu những khó khăn, vất vả phía sau mỗi nhiệm vụ cứu người. Trong khi người dân tìm cách thoát khỏi vùng nguy hiểm, các chiến sĩ lại sẵn sàng tiến vào nơi khói lửa để giành giật sự sống cho người khác.

“Một lá thư nhỏ bé không thể diễn tả hết những cảm xúc và lòng biết ơn mà tôi dành cho các chiến sĩ PCCC”, chị L. chia sẻ, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, mong các anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với hai chị em, sự có mặt kịp thời và hành động dũng cảm của lực lượng cứu nạn, cứu hộ không chỉ giúp họ vượt qua giây phút sinh tử mà còn để lại ký ức sâu sắc về tình người và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.