Được bố trí phòng riêng ở Campuchia chỉ để... quét sinh trắc học, 2 người Việt tiếp tay 'rửa' hơn 200 tỷ đồng

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng liên tục phát sinh giao dịch, luân chuyển những khoản tiền lớn với dấu hiệu bất thường. Quá trình xác minh, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định các tài khoản này có liên quan đến một nhóm tội phạm đang hoạt động tại Campuchia.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Từ những manh mối thu thập được, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ để làm rõ vai trò của từng người. Trước các tài liệu, chứng cứ được đưa ra, cả Tiến và Vũ đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Tiến, trong thời gian làm việc tại một quán cơm ở Campuchia, Tiến được một người hướng dẫn trở về Việt Nam mở tài khoản ngân hàng để cho thuê. Tiến nghe lời, về lần lượt mở 10 tài khoản và giao cho các đối tượng lừa đảo sử dụng, đổi lại nhận tiền cho thuê 100-120 USD mỗi tháng.

Khi ở Campuchia, Tiến được bố trí ăn ở tại một phòng riêng. Mỗi khi tài khoản nhận được khoản tiền hơn 10 triệu đồng, các đối tượng lại gọi Tiến đến thực hiện xác thực sinh trắc học nhằm phục vụ việc rút tiền.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2025, Tiến và Vũ đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cho nhóm tội phạm tại Campuchia thuê để thực hiện các giao dịch tài chính. Tổng số tiền được luân chuyển qua các tài khoản này lên tới hơn 200 tỷ đồng, bao gồm tiền có nguồn gốc từ hoạt động vi phạm pháp luật và tiền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại tại Việt Nam.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.