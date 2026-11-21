Tranh chấp về chức danh và thời gian thử việc

Ngày 1/11/2024, sau khi trúng tuyển, ông Võ Văn A. nhận được thư mời làm việc của Công ty Cổ phần S. (nay là Công ty Cổ phần T.), với vị trí trợ lý Tổng giám đốc phụ trách quản lý bộ phận hàng trắng, sơn, đóng gói, load container và phụ trách phòng kế hoạch. Ông bắt đầu làm việc từ ngày 4/11/2024, thời gian thử việc 2 tháng.

Đến ngày 30/11/2024, khi chưa hết thời gian thử việc, công ty ban hành quyết định bổ nhiệm ông A. vào vị trí trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc sản xuất. Theo quyết định, ông được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của công ty và pháp luật lao động. Công ty cũng in danh thiếp cho ông với chức danh Giám đốc điều hành.

Ông A. cho biết, sau một tháng làm việc, công ty đã đóng bảo hiểm xã hội cho mình. Căn cứ thư mời nhận việc, các trao đổi trong quá trình tuyển dụng và việc tiếp tục được bố trí làm việc, ông cho rằng hai bên đã xác lập quan hệ lao động chính thức với thời hạn một năm.

Tuy nhiên, ngày 19/2/2025, công ty thông báo yêu cầu ông nghỉ việc, bàn giao công việc cho người mới với lý do thay đổi chủ sở hữu. Việc chấm dứt công việc từ ngày 20/2/2025.

Cho rằng bị đơn phương chấm dứt hợp đồng, người lao động kiện đòi 740 triệu, cuối cùng hai bên thỏa thuận mức hỗ trợ 100 triệu ở phiên phúc thẩm. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cho rằng công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, ông A. khởi kiện, yêu cầu bồi thường tổng cộng 740 triệu đồng. Trong đó, ông yêu cầu bồi thường 120 triệu đồng tương ứng 2 tháng tiền lương; 60 triệu đồng do vi phạm thời hạn báo trước 30 ngày và 560 triệu đồng tiền lương cho thời gian không được làm việc đến hết thời hạn hợp đồng mà ông cho rằng hai bên đã thỏa thuận.

Trong khi đó, Công ty T. không đồng ý với yêu cầu khởi kiện. Doanh nghiệp cho rằng ông A. vẫn đang trong thời gian thử việc, chưa ký hợp đồng lao động và hai bên chưa thỏa thuận thời hạn hợp đồng một năm.

Theo trình bày của công ty, sau thời gian thử việc ở vị trí ban đầu, ông A. được chuyển sang thử việc tại bộ phận sản xuất từ ngày 1/1/2025 đến 28/2/2025. Việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc sản xuất chỉ nhằm đáp ứng công việc cần tạo danh xưng, thuận lợi trong quan hệ với khách hàng, còn công việc thực tế vẫn là thử việc.

Doanh nghiệp cũng cho rằng đã đề nghị ông A. ký hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng nhưng ông chưa trả lời, sau đó tự bàn giao công việc và nghỉ việc từ ngày 20/2/2025 mà không báo trước. Công ty cho rằng không ban hành văn bản đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài ra, doanh nghiệp cho rằng mức lương của ông A. chỉ là 9 triệu đồng/tháng, không phải 60 triệu đồng như yêu cầu khởi kiện. Công ty còn trình bày ông A. làm việc không hiệu quả, gây thiệt hại gần 2 triệu USD và cho biết đang tính toán thiệt hại để yêu cầu bồi thường.

Tòa sơ thẩm buộc công ty thanh toán 600 triệu, hai bên chốt mức hỗ trợ 100 triệu

Ngày 28/7/2025, TAND Khu vực 17 - TPHCM xét xử sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông A.

Tòa buộc Công ty T. bồi thường 120 triệu đồng, tương ứng 2 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; trả 300 triệu đồng tiền lương cho thời gian ông A. không được làm việc tính đến ngày xét xử sơ thẩm; bồi thường 60 triệu đồng do vi phạm thời hạn báo trước và 120 triệu đồng do không nhận người lao động trở lại làm việc.

Tổng cộng, doanh nghiệp phải thanh toán cho ông A. 600 triệu đồng.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 29/7/2025, Công ty T. kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị cấp phúc thẩm sửa án theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông A.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9/1/2026, các bên tự thỏa thuận được phương án giải quyết tranh chấp. Theo đó, Công ty T. đồng ý hỗ trợ ông A. 100 triệu đồng để chấm dứt toàn bộ tranh chấp lao động giữa hai bên. Ông A. đồng ý với mức hỗ trợ này.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM nhận định, sự thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, đề nghị HĐXX công nhận.

HĐXX phúc thẩm cũng xác định thỏa thuận trên hoàn toàn tự nguyện, phù hợp quy định pháp luật nên quyết định sửa bản án sơ thẩm, công nhận việc Công ty T. trả cho ông A. 100 triệu đồng để chấm dứt toàn bộ tranh chấp lao động.

Như vậy, thay vì nghĩa vụ thanh toán 600 triệu đồng theo bản án sơ thẩm, hai bên thống nhất kết thúc tranh chấp tại cấp phúc thẩm bằng khoản hỗ trợ 100 triệu đồng. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp chậm thi hành nghĩa vụ thanh toán, công ty còn phải trả lãi đối với khoản tiền chậm trả theo quy định của Bộ luật Dân sự.

(Bài viết dựa trên Bản án số 04/2026/LĐ-PT ngày 9/1/2026 của TAND TPHCM).