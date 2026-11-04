Được ăn hải sản miễn phí sau giải marathon, hàng nghìn người bất ngờ tạo nên cảnh tượng khó tin

Giải marathon Yên Đài (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) diễn ra ngày 1/11 bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội khi hoạt động tiệc hải sản miễn phí sau cuộc đua biến thành cảnh tượng chen lấn, tranh giành thức ăn. Nhiều người tham gia mang túi đến đựng hải sản, thậm chí xô đổ cả bàn ăn, khiến khu vực phục vụ trở nên hỗn loạn.

Theo truyền thống, ban tổ chức giải marathon Yên Đài chuẩn bị tiệc hải sản miễn phí dành cho các vận động viên sau khi hoàn thành đường chạy. Đây vốn là nét đặc trưng giúp giải đấu được nhiều người gọi là "marathon ẩm thực". Tuy nhiên, sự kiện năm nay lại xảy ra tình huống ngoài dự kiến khi lượng người đổ về khu vực ăn uống quá đông.

Theo đơn vị tổ chức, công tác chuẩn bị đã được tiến hành từ trước với số lượng thực phẩm lớn, bao gồm 5.000 kg sò điệp, 750 kg nghêu đen, 500 kg món mèn tử (đặc sản địa phương) và 1.000 kg nước gừng. Dù vậy, ban tổ chức thừa nhận đã đánh giá thấp sức hút của hoạt động này cũng như sự nhiệt tình của người tham gia.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy khu vực phục vụ hải sản chật kín người. Nhiều người chen lấn, dùng túi để lấy thức ăn, bất chấp việc các nồi hải sản vừa được đưa xuống và còn nóng. Sức ép từ đám đông thậm chí khiến một số bàn ăn bị xô đổ.

Một nhân viên ban tổ chức mô tả tình cảnh hỗn loạn: "Nồi còn chưa kịp đặt xuống, mọi người đã bất chấp nóng mà lao vào tranh giành". Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Lý giải về sự cố, ban tổ chức cho biết trong khoảng thời gian từ 9h30 đến 10h sáng, có hơn 5.500 vận động viên đồng loạt hoàn thành cuộc đua và di chuyển đến khu vực tiếp tế. Trong khi đó, mỗi mẻ hải sản cần khoảng 20 phút để chế biến, khiến tốc độ phục vụ không thể đáp ứng lượng người tập trung quá lớn trong thời gian ngắn.

Sau khi phát hiện đám đông mất kiểm soát, ban tổ chức đã tăng cường nhân viên an ninh và tình nguyện viên, đồng thời dựng hàng rào phân cách và sử dụng loa phát thanh để hướng dẫn mọi người. Nhờ đó, tình hình dần ổn định và hoạt động phát thức ăn sau đó được tiếp tục mà không gặp thêm trở ngại đáng kể.

Đại diện truyền thông của giải marathon cho biết khu vực hải sản nằm sau các công đoạn hoàn thành đường chạy, chườm đá và giãn cơ, thuộc khu vực tương tác thương hiệu mà các nhà tài trợ độc lập tổ chức. Ngoài sò điệp và nghêu đen, thực đơn còn có bia và rượu vang.

Một vận động viên đến từ Trùng Khánh chia sẻ rằng khu vực này được bố trí với hàng chục gian hàng bia xếp thành vòng tròn, ở giữa là các bàn thức ăn tự chọn cùng bốn nồi lớn liên tục hấp hải sản. Người này cho biết đã thưởng thức một vài món và đánh giá hương vị rất tươi ngon.

Sau sự việc, ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận dù chuẩn bị lượng thực phẩm đáng kể nhưng chưa dự đoán chính xác được lượng người tập trung cùng lúc. Sự cố cũng khiến hoạt động vốn được xem là điểm nhấn thú vị của marathon Yên Đài trở thành tâm điểm bàn luận, đặt ra câu hỏi về khâu tổ chức và kiểm soát đám đông tại những sự kiện có quy mô lớn.