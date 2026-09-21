'Duo Love' giành Vàng, xiếc Việt tiếp tục khẳng định dấu ấn quốc tế

Theo thông tin từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã giành 5 giải thưởng lớn tại các liên hoan xiếc quốc tế.

Việc giành giải Vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ nhất ở Tajikistan tiếp tục nối dài chuỗi thành công, góp phần tạo dấu ấn nổi bật của xiếc Việt trong năm kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Tiết mục “Duo Love” giành Vàng tạiLiên hoan Xiếc quốc tế lần thứ nhất tại Tajikistan

Diễn ra từ ngày 17 - 20.9.2026, Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ nhất với chủ đề “Thế giới xiếc - Kết nối những trái tim”, do Bộ Văn hóa Tajikistan và Rạp xiếc Quốc gia Tajikistan tổ chức, nhân kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Cộng hòa Tajikistan.

Liên hoan quy tụ các nghệ sĩ đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Hungary, Việt Nam...

Liên hoan có hệ thống giải thưởng gồm: 1 giải Grand Prix, 3 giải Vàng, 3 giải Bạc, 3 giải Đồng.

Đoàn nghệ thuật đến từ Nga xuất sắc giành giải Grand Prix.

Liên tiếp “ẵm” giải cao

Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ nhất tại Tajikistan với tiết mục Duo Love, do cặp đôi NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương biểu diễn, cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của nghệ sĩ Thanh Hòa.

NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn và được mời tham gia Ban Giám khảo Liên hoan.

Vượt qua sự cạnh tranh của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia có nền xiếc lâu đời và giàu truyền thống chuyên nghiệp, tiết mục Duo Love đã giành giải Vàng; qua đó, ghi nhận quá trình nỗ lực, sáng tạo và bền bỉ của các nghệ sĩ; đồng thời, góp phần khẳng định năng lực, vị thế của xiếc Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Đây không phải lần đầu Duo Love gặt hái thành công trên đấu trường quốc tế.

Trước khi đến Tajikistan, tiết mục từng giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế Almaty (Kazakhstan) vào tháng 8.2025; Huy chương Bạc tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Không biên giới” lần thứ IV vào tháng 9.2025 và giải Voi Bạc tại Liên hoan Xiếc quốc tế Con voi Vàng 2026 (Tây Ban Nha) vào tháng 2.2026.

Qua mỗi cuộc thi, tiết mục tiếp tục được nâng cấp cả về kỹ thuật lẫn nghệ thuật biểu diễn. Tại Liên hoan lần này, hai nghệ sĩ duy trì quá trình tập luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện cách xử lý động tác và phát triển phong cách biểu diễn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các sân chơi xiếc chuyên nghiệp.

Mục tiêu không dừng ở việc chinh phục những kỹ thuật khó, mà còn hướng tới khả năng truyền tải cảm xúc, tạo dấu ấn bằng cách biểu đạt tinh tế và phát huy tính sân khấu trong từng động tác.

Chia sẻ về phần thi, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng cho biết, cả Ban Giám khảo và khán giả đều chăm chú theo dõi tiết mục, gần như không rời mắt khỏi từng cử chỉ, động tác của hai nghệ sĩ.

Một số thành viên Ban Giám khảo nhận xét rằng, họ không còn cảm giác đang xem một tiết mục xiếc đơn thuần, mà như đang thưởng thức một “bộ phim xiếc” giàu cảm xúc và có nhiều cung bậc mới lạ.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, những phản hồi này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy dàn dựng và biểu diễn của nghệ sĩ xiếc Việt Nam: bên cạnh nền tảng kỹ thuật vững vàng, các nghệ sĩ ngày càng chú trọng xây dựng phong cách riêng, tăng cường khả năng kể chuyện bằng hình thể và đưa cảm xúc trở thành yếu tố quan trọng trong mỗi tiết mục.

Không dừng lại ở thành tích vừa đạt được, ngay sau Liên hoan tại Tajikistan, Duo Love tiếp tục nhận được lời mời tham dự 2 liên hoan xiếc quốc tế vào năm 2027.

Những lời mời này cho thấy tiết mục đang có thêm cơ hội hiện diện tại các sân khấu quốc tế; đồng thời, tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt Nam tiếp tục giao lưu, biểu diễn và mở rộng quan hệ chuyên môn với đồng nghiệp các nước.

Quả ngọt từ nỗ lực bền bỉ của cặp vợ chồng nghệ sĩ

NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương là cặp vợ chồng nghệ sĩ, đồng thời là những gương mặt giàu tiềm năng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

NSƯT Thanh Tuấn - NSƯT Thu Hương

Đằng sau những thành tích đạt được là hành trình luyện tập bền bỉ, sự đầu tư nghiêm túc cho chuyên môn và nỗ lực không ngừng trong việc làm mới tiết mục.

Mỗi động tác, cách xử lý và phong cách biểu diễn đều được hai nghệ sĩ chú trọng hoàn thiện, hướng tới việc đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của các sân chơi nghệ thuật quốc tế, đồng thời khẳng định dấu ấn riêng của xiếc Việt Nam.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, trong quá trình dàn dựng tiết mục Duo Love lần đầu tiên, do sự cố kỹ thuật khiến NSƯT Thanh Tuấn bị gãy răng cửa, động tác nam nghệ sĩ dùng răng cắn giữ để treo nữ nghệ sĩ trên cao buộc phải thay đổi.

Trước yêu cầu đặt ra, hai nghệ sĩ đã nỗ lực tìm hướng xử lý mới, táo bạo hơn: NSƯT Thu Hương thực hiện động tác treo tóc trên cao, còn NSƯT Thanh Tuấn được treo ở phía dưới. Đây là sự thay đổi đầy thử thách, đòi hỏi kỹ thuật cao, sự phối hợp ăn ý và khả năng kiểm soát cơ thể của cả hai nghệ sĩ.

Thời gian qua, lịch biểu diễn và tập luyện dày đặc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đặt NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương trước không ít áp lực.

Trong nhiều chương trình nghệ thuật của đơn vị, hai nghệ sĩ liên tục đảm nhận những vai diễn quan trọng, vừa hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn, vừa tranh thủ chuẩn bị cho các cuộc thi quốc tế.

Đặc biệt, trong vở diễn mới Sơn Thần – Thủy Quái, Thanh Tuấn vào vai Sơn Tinh, còn Thu Hương đảm nhận vai Mị Nương. Ngay sau khi trở về Việt Nam, cả hai sẽ tiếp tục bắt tay vào tập luyện, ghép chương trình để kịp lịch biểu diễn trong tháng 9.2026.

Đoàn Liên đoàn Xiếc Việt Nam gồm 4 thành viên tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ nhất tại Tajikistan

Giữa guồng quay công việc liên tục, thời gian dành cho Duo Love chủ yếu được hai vợ chồng tận dụng vào những đêm muộn, khi rạp đã vắng người. Sau những giờ biểu diễn và tập luyện căng thẳng, họ lại cùng nhau hoàn thiện từng động tác, điều chỉnh kỹ thuật, tìm cách nâng cao chất lượng tiết mục.

Những động tác trên cao đòi hỏi sự chính xác, thể lực, sự phối hợp ăn ý và đặc biệt là khả năng tập trung cao độ. Vì thế, hành trình chuẩn bị cho cuộc thi còn phải đánh đổi bằng thời gian, sức lực và sự bền bỉ.

Giải Vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ nhất ở Tajikistan trở thành thành quả đáng trân trọng, ghi nhận những nỗ lực âm thầm phía sau sân khấu của hai nghệ sĩ.