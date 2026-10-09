Dừng xử lý xe đi dưới tốc độ tối thiểu ở một số đoạn dốc trên cao tốc

Đánh giá khả năng vận hành của xe tải nặng trên đường dốc

Chiều 9/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh trên mạng xã hội và dư luận liên quan đến tình trạng xe tải nặng, xe đầu kéo gặp khó khăn khi duy trì tốc độ tối thiểu 60 km/h tại một số đoạn dốc trên đường cao tốc. Các vị trí được phản ánh gồm Km83+000 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Km178 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Km340+800 tuyến cao tốc Nha Trang - Vân Phong.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, thực tế cho thấy, khi xe tải nặng, xe đầu kéo lưu thông qua những đoạn đường này với tốc độ thấp hơn mức tối thiểu, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đối với các phương tiện đi cùng chiều có thể gia tăng, đặc biệt vào buổi tối và ban đêm.

Nguyên nhân là sự chênh lệch tốc độ giữa các phương tiện. Khi xe tải nặng, xe đầu kéo di chuyển chậm phía trước, những phương tiện đi sau, trong đó tập trung nhiều xe con, có thể không kịp xử lý tình huống, dẫn đến va chạm và tai nạn giao thông.

Đối với những khu vực đường dốc thường xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đề nghị đơn vị quản lý đường bộ lắp đặt biển cảnh báo, đèn cảnh báo để người điều khiển phương tiện chủ động phòng ngừa. Đồng thời, các đơn vị lập hồ sơ xác định điểm đen tai nạn giao thông tại những vị trí cần thiết.

Lực lượng Cảnh sát giao thông không thực hiện đo tốc độ và xử lý các phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại những đoạn dốc trên đường cao tốc từ 1/10/2026 đến khi có thông báo mới nhất.

Cuối tháng 9/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) đã tổ chức thực nghiệm với 28 phương tiện tại các vị trí có độ dốc cao nêu trên. Trong số này có 18 xe ô tô tải các loại, 8 xe đầu kéo và 2 xe đầu kéo xi-téc chở chất lỏng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy, các phương tiện vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu khi lưu thông qua những đoạn dốc. Tuy nhiên, khả năng duy trì tốc độ phụ thuộc lớn vào nhiều yếu tố, như tình trạng phương tiện mới hay cũ, mức độ đạp ga của người điều khiển và khả năng chủ động tạo đà trước khi lên dốc.

Việc phải đạp ga lớn để duy trì tốc độ có thể làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu. Trong khi đó, những lái xe thông thuộc địa hình, chủ động tạo đà trước khi vào dốc có điều kiện thuận lợi hơn để đưa phương tiện vượt qua đoạn đường này.

Từ kết quả thực nghiệm và những phản ánh thực tế, Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan, nhằm xem xét khả năng vận hành của phương tiện và bảo đảm an toàn giao thông trên các đoạn đường dốc cao tốc.

Tạm dừng đo tốc độ tối thiểu trong thời gian khảo sát

Theo Cục Cảnh sát giao thông, nội dung đánh giá tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính, gồm an toàn giao thông trên tuyến khi phương tiện chạy chậm trên đường cao tốc; yếu tố địa hình, độ dốc liên quan đến khả năng vận hành của xe tải nặng; an toàn kỹ thuật và tải trọng của phương tiện khi vận hành trên đường dốc; kỹ năng điều khiển, vận hành của người lái xe tải nặng.

Trên cơ sở đó, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam điều chỉnh tốc độ, theo hướng hạ tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu tại các đoạn đường được khảo sát.

Để phục vụ quá trình đánh giá, từ ngày 1/10/2026 cho đến khi có thông báo mới, lực lượng Cảnh sát giao thông không thực hiện đo tốc độ và xử lý các phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại những đoạn dốc trên đường cao tốc nêu trên.

Việc tạm dừng đo tốc độ tối thiểu trong thời gian khảo sát nhằm tạo điều kiện đánh giá tổng thể các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vận hành của phương tiện, đồng thời xem xét giải pháp điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện địa hình và yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông lưu ý, việc tạm dừng đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại các vị trí này không đồng nghĩa với việc người điều khiển phương tiện được chủ quan khi lưu thông trên đường cao tốc. Các lái xe vẫn cần tuân thủ quy tắc giao thông, chú ý quan sát và chủ động phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đối với người điều khiển xe tải nặng, xe đầu kéo, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, không chở hàng vượt quá tải trọng cho phép; tuân thủ các quy tắc giao thông trên đường cao tốc, bảo đảm tốc độ và khoảng cách an toàn.

Khi chuẩn bị đi qua đoạn đường dốc, lái xe cần chủ động nắm bắt đặc điểm tuyến đường, tăng tốc sớm để tạo đà cho phương tiện vượt dốc. Người điều khiển phương tiện cần cố gắng bảo đảm lưu thông không dưới tốc độ tối thiểu theo quy định hiện hành và đi vào làn đường số 2, sát lề đường bên phải.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, các loại phương tiện còn lại khi qua các đoạn dốc phải giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chú ý quan sát, để phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra, vì tại các địa điểm này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.