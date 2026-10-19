Đừng xếp hàng mua iPhone Duo nếu chưa đặt trước?

Nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu tăng mạnh, khiến iPhone Duo - mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hàng, với thời gian giao máy kéo dài sang năm 2027.

Ảnh: Apple

iPhone Duo cháy hàng, thời gian giao máy kéo dài sang năm 2027

Mỗi khi Apple chuẩn bị ra mắt một mẫu iPhone mới, người dùng thường tập trung trước máy tính để chờ thời điểm mở đặt hàng trước.

Nhiều khách hàng liên tục thao tác trên website hoặc ứng dụng Apple Store nhằm hoàn tất đơn hàng sớm nhất có thể, trước khi thời gian giao máy bị đẩy lùi thêm nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Tình hình với iPhone Duo còn căng thẳng hơn do đây là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, sản phẩm được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt trong chiến lược phát triển smartphone của hãng.

Theo các thông tin được đề cập, Apple dự kiến sản xuất không quá 10 triệu chiếc iPhone Duo trong năm nay.

Nguồn cung hạn chế nhanh chóng khiến lượng máy dành cho đợt mở bán đầu tiên không đủ đáp ứng nhu cầu.

Ngay sau khi chương trình đặt hàng trước bắt đầu, nhiều đơn hàng đã phải chuyển sang trạng thái chờ, với thời gian giao dự kiến kéo dài đến năm 2027.

Trước đây, vào ngày mở bán iPhone mới, không ít người hâm mộ Apple sẵn sàng xếp hàng nhiều giờ bên ngoài các cửa hàng Apple Store để trở thành những khách hàng đầu tiên sở hữu thiết bị.

Tuy nhiên, với tình trạng khan hàng của iPhone Duo, việc đến cửa hàng mà không có đơn đặt trước có thể khiến người mua mất thời gian nhưng vẫn ra về tay trắng.

Để giúp khách hàng đặt mua iPhone Duo thuận tiện hơn, Apple đã cho phép người dùng chuẩn bị đơn hàng trước trên ứng dụng Apple Store, tối đa bốn ngày trước khi chương trình đặt hàng chính thức mở vào ngày 16/10.

Mục tiêu của cách làm này là giúp những người muốn sở hữu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên có thể hoàn tất việc đặt hàng chỉ bằng một lần chạm khi thời gian đăng ký bắt đầu.

Nhờ đó, khách hàng không cần mất quá nhiều thời gian nhập lại thông tin và lựa chọn cấu hình trong thời điểm nhu cầu mua máy tăng đột biến.

Tuy nhiên, biện pháp này có thể đã góp phần khiến lượng đơn hàng được gửi đi tăng mạnh ngay trong ngày mở bán trước.

Số lượng đơn đặt hàng lớn, kết hợp với nguồn cung hạn chế, khiến thời gian giao iPhone Duo nhanh chóng bị đẩy sang năm 2027 đối với nhiều khách hàng.

Với những người chưa kịp đặt trước, cơ hội mua máy ngay trong ngày ra mắt vì thế trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Ngay cả khi sẵn sàng đến cửa hàng từ sớm, khách hàng cũng không thể chắc chắn tìm được phiên bản có màu sắc và dung lượng bộ nhớ mong muốn.

Khách hàng không nên đến cửa hàng ngày 23/10 nếu chưa đặt trước

Theo thông tin được công bố, Apple đang yêu cầu nhân viên tại các cửa hàng bán lẻ cảnh báo khách hàng không nên đến Apple Store vào ngày 23/10, thời điểm iPhone Duo chính thức lên kệ, nếu chưa có đơn đặt hàng trước.

Lý do rất đơn giản: lượng máy dành cho khách mua trực tiếp có thể không đủ đáp ứng nhu cầu. Những người kỳ vọng có thể bước vào cửa hàng, chọn màu sắc yêu thích và mua máy ngay lập tức có nguy cơ thất vọng khi không còn hàng.

Trang web của Apple cho biết khách hàng có thể liên hệ cửa hàng Apple Store địa phương từ ngày 24/10 để hỏi về tình trạng hàng tồn kho của iPhone Duo.

Đây được xem là phương án thực tế hơn so với việc đến cửa hàng ngay trong ngày ra mắt mà chưa có xác nhận về khả năng mua máy.

Người dùng cũng có thể tránh được cảnh phải chờ đợi hàng giờ bên ngoài cửa hàng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết lạnh, chỉ để thấy rằng mẫu máy mình muốn mua đã hết hàng.

Apple khuyến nghị khách hàng kiểm tra trực tiếp với cửa hàng gần nhất từ ngày 24/10 trước khi quyết định đến mua.

Muốn có iPhone Duo trước năm 2027, khách hàng có thể phải săn hàng

Trong bối cảnh lịch giao hàng của iPhone Duo đã kéo dài sang năm 2027, những người muốn sở hữu thiết bị trước thời điểm này có thể phải chủ động liên hệ nhiều Apple Store để tìm kiếm lượng hàng còn lại sau ngày mở bán.

Từ ngày 24/10, khách hàng có thể gọi điện cho từng cửa hàng để hỏi về tình trạng tồn kho, đồng thời kiểm tra xem phiên bản màu sắc và dung lượng bộ nhớ mong muốn có sẵn hay không.

Tuy nhiên, khả năng mua được máy vẫn phụ thuộc vào lượng hàng thực tế tại từng địa điểm.

Một lựa chọn khác là tìm mua đơn đặt hàng trước từ những người bán lại trên eBay.

Theo thông tin được đề cập, một số người bán đang chào bán suất đặt trước iPhone Duo với mức giá cao hơn giá niêm yết của Apple khoảng 1.000-1.500 USD, thậm chí cao hơn trong một số trường hợp.

Đáng chú ý, có khoảng 10 suất đặt trước iPhone Duo được rao bán trên eBay.

Một người bán thậm chí yêu cầu tới 25.000 USD cho suất đặt trước phiên bản dung lượng 256GB, dự kiến giao máy vào ngày 23/10.

Mức giá này cao bất thường và không phản ánh giá bán chính thức của Apple. Người mua cần thận trọng trước những lời chào bán có giá chênh lệch quá lớn, đồng thời kiểm tra kỹ tính xác thực của đơn hàng, điều kiện chuyển nhượng và chính sách bảo vệ người mua trên nền tảng.

Tình trạng khan hàng của iPhone Duo cho thấy sức hút lớn của sản phẩm trong giai đoạn đầu ra mắt, nhưng cũng đặt ra thách thức về khả năng đáp ứng nhu cầu của Apple.

(Theo PhoneArena, Cult of Mac)