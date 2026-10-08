Đừng xem nhẹ cơn đau do thói quen cầm điện thoại lâu

BSCKI. Lê Thị Thuý Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (Cơ sở 3) cho biết, khi sử dụng điện thoại, chúng ta thường giữ cổ tay ở một tư thế cố định, các ngón tay liên tục thao tác và khuỷu tay phải duy trì vị trí nâng đỡ.

Dù điện thoại nhẹ, các cơ vẫn phải co giữ trong thời gian dài. Tình trạng này có thể dẫn đến đau mỏi cổ tay, ngón tay; căng cơ cẳng tay, vai và gáy. Một số trường hợp có thể xuất hiện cảm giác tê hoặc châm chích bàn tay, nhất là khi duy trì tư thế bất lợi trong thời gian dài. Việc thường xuyên cúi đầu nhìn màn hình cũng có thể gây đau vùng cổ, vai.

Đặc biệt, việc dùng một tay để vừa cầm vừa lướt điện thoại liên tục có thể khiến nhóm cơ và gân vận động ngón cái phải hoạt động nhiều hơn, từ đó dễ bị quá tải.

Việc cầm và sử dụng trong thời gian dài vẫn có thể khiến các nhóm cơ tay hoạt động liên tục, dẫn đến đau mỏi. Ảnh minh họa

Theo BSCKI. Lê Thị Thuý Hằng, cơ thể không chỉ chịu tác động từ trọng lượng của điện thoại mà còn chịu ảnh hưởng của lực giữ tĩnh, các động tác lặp đi lặp lại và tư thế được duy trì trong thời gian dài. Khi cơ phải co giữ liên tục, cảm giác căng cứng, mỏi và đau có thể xuất hiện.

Những động tác lặp lại nhiều lần cũng có thể khiến cơ, gân và mô mềm quanh cổ tay, ngón tay bị quá tải. Vì vậy, một chiếc điện thoại nhẹ vẫn có thể khiến người sử dụng đau mỏi nếu dùng trong thời gian dài hoặc duy trì tư thế không phù hợp.

Để giảm áp lực lên cơ thể khi sử dụng điện thoại, bác sĩ khuyến cáo, người dùng nên bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày. Bên cạnh đó, hạn chế cúi đầu quá nhiều khi nhìn màn hình; sử dụng cả hai tay hoặc kê đỡ điện thoại nếu cần dùng trong thời gian dài.

Cần chủ động thay đổi tư thế, nghỉ ngơi và vận động nhẹ định kỳ. Có thể xoay nhẹ cổ tay, duỗi các ngón tay, thả lỏng vai và cổ; tránh cầm điện thoại quá chặt hoặc dùng ngón cái thao tác liên tục trong thời gian dài. Việc hạn chế sử dụng điện thoại khi không cần thiết cũng giúp giảm thời gian các nhóm cơ phải làm việc.

Nếu tình trạng đau kéo dài, tê bì thường xuyên, yếu tay hoặc xuất hiện đau lan từ cổ xuống tay, người bệnh nên đi khám để được đánh giá đúng nguyên nhân.

“Điện thoại nhẹ không có nghĩa cơ thể sẽ không mỏi. Điều quan trọng, chúng ta sử dụng điện thoại như thế nào và duy trì một tư thế trong bao lâu. Hãy để đôi tay có thời gian nghỉ ngơi, cổ vai được thư giãn và đừng đợi đến khi đau kéo dài mới bắt đầu điều chỉnh thói quen”, Bác sĩ Hằng nhấn mạnh.