Dừng xe trên làn khẩn cấp cao tốc để chụp ảnh, tài xế có thể bị phạt đến 14 triệu đồng

Việc tự ý dừng, đỗ xe tại khu vực này chỉ để chụp ảnh, ngắm cảnh hoặc thực hiện các hoạt động cá nhân không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn có thể bị xử phạt nặng.

Làn khẩn cấp không phải nơi dừng xe tùy tiện

Trên nhiều tuyến cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp nằm sát bên phải phần đường xe chạy. Đây là khu vực dành cho những trường hợp phương tiện gặp sự cố hoặc tình huống đặc biệt cần phải dừng xe, không phải là nơi để người điều khiển phương tiện tùy ý dừng lại.

Thực tế, không khó để bắt gặp hình ảnh một số phương tiện dừng tại làn khẩn cấp để chụp ảnh, nghỉ ngơi, nghe điện thoại hoặc chờ người. (Ảnh minh hoạ tạo bằng AI).

Thực tế, không khó để bắt gặp hình ảnh một số phương tiện dừng tại làn khẩn cấp để chụp ảnh, nghỉ ngơi, nghe điện thoại hoặc chờ người. Có trường hợp người trên xe còn bước xuống lòng đường để chụp ảnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người tham gia giao thông có trách nhiệm chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông và giữ an toàn cho mình cũng như người khác.

Do đó, việc dừng xe trên cao tốc không thể được xem là hành vi bình thường như dừng xe trên một tuyến đường thông thường.

Dừng xe trên cao tốc không đúng nơi quy định có thể bị phạt đến 14 triệu đồng

Quy định xử phạt hiện hành đã quy định rõ mức phạt đối với hành vi dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Khoản 2, điều 25, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ tài xế chỉ được dừng, đỗ xe ở nơi quy định. Làn khẩn cấp trên cao tốc chỉ cho phép dừng, đỗ xe trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc gặp tình huống bất khả kháng.

Khi xe gặp sự cố bất khả kháng, tài xế phải bật đèn khẩn cấp, đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe tối thiểu 150m, báo cho lực lượng chức năng và đưa người trên xe ra ngoài phạm vi đường cao tốc (sau hộ lan) để đảm bảo an toàn.

Do đó, hành vi dừng đỗ xe ô tô ở làn khẩn cấp trên đường cao tốc không phải vì xe gặp sự cố hay tình huống bất khả kháng (như dừng xe để chụp ảnh, check-in) là hành vi vi phạm pháp luật.

Về mức phạt, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi dừng, đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc như sau: Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng (căn cứ điểm c, khoản 7, điều 6), đồng thờị bị trừ 6 điểm trên Giấy phép lái xe (theo điểm c, khoản 16, điều 6).

Trường hợp hành vi dừng đỗ xe trái quy định trên làn khẩn cấp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, người điều khiển phương tiện còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Do vậy, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không dừng xe chụp ảnh hay giải quyết việc cá nhân trên làn khẩn cấp cao tốc để đảm bảo an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.

Vì sao dừng xe để chụp ảnh trên cao tốc đặc biệt nguy hiểm?

Không giống đường đô thị, các phương tiện lưu thông trên cao tốc thường chạy với tốc độ cao. Khoảng thời gian để một phương tiện đang lưu thông phát hiện và xử lý tình huống một chiếc xe dừng phía trước rất ngắn.

Khi một chiếc ô tô bất ngờ xuất hiện trong làn dừng khẩn cấp, các phương tiện khác có thể không kịp xử lý nếu người điều khiển chuyển hướng hoặc có tình huống bất ngờ.

Đáng lo ngại hơn, việc tài xế hoặc hành khách mở cửa bước xuống xe để chụp ảnh có thể khiến người này trở thành đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương nếu phương tiện khác mất lái hoặc đi chệch hướng.

Một hành động tưởng như chỉ diễn ra trong vài phút có thể tạo ra nguy cơ cho chính người thực hiện và những phương tiện đang lưu thông trên cao tốc.

“Không nên đánh đổi an toàn để có một bức ảnh”

Từ góc độ người tham gia giao thông, nhiều người cho rằng việc dừng xe trên làn khẩn cấp để chụp ảnh là hành vi cần được chấm dứt, bởi không chỉ vi phạm quy định mà còn có thể gây nguy hiểm cho nhiều người.

Anh Trương Trí Tài (Hà Nội) cho rằng nhiều người có tâm lý chủ quan khi thấy làn khẩn cấp rộng và ít phương tiện đi vào.

“Có người nghĩ chỉ dừng một vài phút để chụp ảnh thì không ảnh hưởng gì. Nhưng trên cao tốc, xe chạy rất nhanh. Chỉ cần một phương tiện mất lái hoặc tài xế phía sau không quan sát kịp thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng”, anh Tài chia sẻ.

Trong khi đó, chị Hoàng Thu Trang, một người thường xuyên di chuyển bằng ô tô, cho rằng cần nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên cao tốc.

“Làn khẩn cấp phải được giữ thông thoáng để xe gặp sự cố có thể di chuyển vào đó và để lực lượng chức năng tiếp cận khi cần thiết. Nếu mọi người đều tùy tiện dừng xe để chụp ảnh, nghỉ ngơi thì khi có sự cố thật sự sẽ rất nguy hiểm”, chị Trang nói.

Chỉ dừng khi thực sự cần thiết

Theo quy định pháp luật, việc dừng xe trên cao tốc phải được thực hiện đúng nơi, đúng trường hợp. Đối với phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng buộc phải dừng ở làn khẩn cấp, người điều khiển phải thực hiện các biện pháp cảnh báo theo quy định để những phương tiện phía sau nhận biết.

Ngược lại, những nhu cầu mang tính cá nhân như chụp ảnh, nghỉ ngơi, ăn uống, nghe điện thoại hoặc chờ người không phải là lý do để tự ý dừng xe trên làn khẩn cấp.

Người điều khiển phương tiện khi đi trên cao tốc cần chủ động tìm khu vực dừng, nghỉ được phép nếu có nhu cầu; tuyệt đối không tùy tiện dừng xe trên phần đường dành cho tình huống khẩn cấp.

Một bức ảnh có thể lưu giữ khoảnh khắc đẹp, nhưng không đáng để đánh đổi bằng sự an toàn của bản thân và những người đang cùng lưu thông trên cao tốc.