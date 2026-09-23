Dựng xe máy định nằm ngủ, cô gái không ngờ đến sự cố gặp phải

(Video ghi lại sự cố bất ngờ mà cô gái gặp phải. Nguồn: Group Hóng Đường Phố)

Theo đó, cô gái là nhân viên bán bánh trung thu tại một quầy lưu động. Trong lúc không có khách, cô gái dựng đứng xe máy, định bụng sẽ nằm trên yên xe, nghỉ ngơi chốc lát.

Đáng nói, vừa nằm lên xe, chiếc xe máy bất ngờ lật nghiêng, khiến cả người lẫn xe ngã xuống. Đáng chú ý hơn, trong lúc ngã, cô gái và chiếc xe đã xô ngã tiếp một tủ bánh. Camera ghi lại, kính tủ vỡ, bánh văng ra đường.

Camera ghi lại sự cố mà cô gái gặp phải.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi tình huống xảy ra quá bất ngờ. Có lẽ cô gái cũng không nghĩ rằng ý định tranh thủ ngả lưng vài phút lại khiến mình rơi vào cảnh “một người ngã, cả tủ bánh cũng chịu chung số phận”.

Đoạn clip khiến nhiều người vừa bật cười trước tình huống trớ trêu, vừa nhắc nhau rằng xe máy vốn không phải nơi để nằm nghỉ. Chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến xe mất thăng bằng, đặc biệt khi dựng xe ở tư thế không chắc chắn hoặc tại khu vực có nhiều đồ đạc xung quanh.

Bên cạnh đó, những quầy hàng lưu động thường đặt gần đường và có nhiều vật dụng, kính hoặc hàng hóa. Vì vậy, người bán hàng cũng nên lựa chọn vị trí nghỉ ngơi an toàn, tránh tựa hoặc nằm lên xe khi không cần thiết để hạn chế những sự cố đáng tiếc.