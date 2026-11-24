Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vì buôn lậu gỗ từ Campuchia qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Long thường xuyên qua lại khu vực biên giới để mua gỗ lậu và động vật hoang dã từ Campuchia đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Long sử dụng một xe ô tô 16 chỗ hiệu Mercedes-Benz đã tháo bỏ băng ghế để chở hàng. Sau khi mua được hàng, Long lợi dụng đêm tối, di chuyển qua các đường mòn, khu vực vắng vẻ nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Sau đó đưa về tập kết tại một lán trại gần khu vực biên giới rồi chia nhỏ bán cho các xưởng gỗ tại xã Chư Prông và xã Ia Lâu (đều thuộc tỉnh Gia Lai).

Xe ô tô 16 chỗ mà Long sử dụng.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 29/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Ia Mơ và lực lượng Kiểm lâm địa bàn tiến hành kiểm tra hành chính lán trại của đối tượng Long tại khu vực Đội 33, Lâm trường An Biên, xã Ia Mơ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 46 khối gỗ thuộc các chủng loại căm xe, cà chít... để trên xe ô tô và khu vực xung quanh. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ thêm nhiều khối gỗ mà Long đã bán cho các xưởng gỗ. Tổng khối lượng gỗ thu giữ trong vụ án hơn 9m³.

Đặc biệt, quá trình kiểm tra tại lán trại của Long, lực lượng Công an còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng AK cùng 78 viên đạn. Liên quan đến hành vi này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.