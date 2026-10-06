Dừng xe giữa đường để tránh nắng khi chờ đèn đỏ, có bị phạt?

Dừng xe chờ đèn đỏ phải tuân thủ quy định

Trong những ngày thời tiết nắng nóng, tại một số tuyến đường, không khó bắt gặp hình ảnh người điều khiển xe máy hoặc ô tô dừng phương tiện cách xa nút giao, thậm chí dừng ngay giữa lòng đường để tránh nắng trong thời gian chờ đèn tín hiệu giao thông.

Việc lựa chọn vị trí có bóng cây hoặc bóng râm để dừng xe có thể giúp người điều khiển phương tiện cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng nếu vị trí dừng không phù hợp với quy định giao thông, hành vi này có thể gây cản trở dòng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người tham gia giao thông phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng làn đường, phần đường và thực hiện đúng các quy tắc giao thông. Luật cũng xác định vạch kẻ đường là một bộ phận của hệ thống báo hiệu, có chức năng phân chia làn đường, hướng đi hoặc xác định vị trí dừng phương tiện.

Việc dừng xe trên đường phải tuân thủ quy định của pháp luật. (Ảnh minh hoạ: Dương Dũng)

Khi gặp tín hiệu đèn đỏ, người điều khiển phương tiện phải dừng theo quy định và chấp hành hệ thống báo hiệu tại nút giao. Vì vậy, người tham gia giao thông không nên tự ý lựa chọn một vị trí dừng giữa lòng đường chỉ vì muốn tránh nắng, nếu vị trí đó không bảo đảm các điều kiện dừng xe theo quy định.

Dừng xe giữa lòng đường gây cản trở có thể bị phạt

Theo Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đúng làn, phần đường và tuân thủ hệ thống báo hiệu, quy tắc giao thông đường bộ. Khoản 6 của Điều 11 cũng nêu rõ: vạch kẻ đường là dấu hiệu phân chia làn, hướng đi, hoặc xác định vị trí dừng phương tiện.

Cụ thể, tại các giao lộ có bố trí đèn tín hiệu, các phương tiện khi gặp đèn đỏ phải dừng trước vạch kẻ số G.1.12 (vạch trắng ngang đường, có kích thước bề rộng 40 cm). Việc người tham gia giao thông dừng xe quá vạch, cách xa vạch kẻ hoặc chọn điểm có bóng râm không đúng vị trí cho phép có thể gây cản trở giao thông và bị xử phạt.

Việc lựa chọn vị trí có bóng cây hoặc bóng râm để dừng xe có thể giúp người điều khiển phương tiện cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng nếu vị trí dừng không phù hợp với quy định giao thông, hành vi này có thể gây cản trở dòng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. (Ảnh minh hoạ tạo bằng AI).

Về mức phạt đối với hành vi dừng xe tránh nắng sai quy định, Nghị định 168 quy định xử phạt như sau:

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy: Theo điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 168 quy định, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với hành vi: dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 3 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ...

Đối với người điều khiển xe ô tô: Theo điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định 168 quy định, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi: dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường...

Đáng chú ý, nếu lái xe ô tô dừng, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông thì có thể bị phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng theo điểm k khoản 5 Điều 6 Nghị định 168, đồng thời bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.

Như vậy, theo quy định hiện hành, việc dừng xe chờ đèn đỏ không đúng nơi quy định để né nắng hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính.

Việc dừng đỗ xe trên đường cần tuân thủ nghiêm quy định. (Ảnh minh hoạ: Dương Dũng).

Không nên vì tránh nắng mà dừng xe tùy tiện

Trao đổi về tình trạng này, anh Nguyễn Quốc An (phường Long Biên, Hà Nội) cho rằng, thời tiết nắng nóng khiến việc chờ đèn đỏ ngoài đường khá khó chịu, nhưng người điều khiển phương tiện vẫn cần đặt an toàn giao thông lên hàng đầu.

“Chờ đèn đỏ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu ai cũng tìm bóng râm hoặc tự ý dừng xe giữa đường để tránh nắng thì rất dễ làm dòng phương tiện bị xáo trộn, thậm chí gây ùn tắc. Theo tôi, mọi người nên chấp hành đúng vị trí dừng để bảo đảm an toàn cho mình và người khác.”

Thực tế, tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn, chỉ một phương tiện dừng không đúng vị trí cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của cả dòng xe. Đặc biệt, việc dừng giữa các làn đường hoặc tại vị trí khuất tầm nhìn có thể khiến phương tiện phía sau không kịp xử lý tình huống.

Do đó, người điều khiển phương tiện cần quan sát tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường và tổ chức giao thông tại từng khu vực để dừng xe đúng quy định.

Việc chấp hành pháp luật giao thông không chỉ nhằm tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là góp phần bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và cộng đồng. Một vài phút tránh nắng không đáng để đánh đổi bằng nguy cơ gây ùn tắc hoặc xảy ra tai nạn giao thông.