Dừng xe, đứng giữa đường đèo chụp ảnh có thể bị xử lý ra sao?

Trước đó, ngày 17-10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhóm 6 phụ nữ (trong đó 5 người mặc trang phục giống nhau) ngồi tạo dáng ngay giữa lòng đường tại khúc cua tay áo trên đèo Hải Vân, gần Di tích Hải Vân quan (thuộc phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng). Hình ảnh cho thấy nhiều ô tô, xe máy vẫn lưu thông qua khu vực, trong khi nhóm người ngồi ngay trên mặt đường.

Hình ảnh nhóm 6 người ngồi giữa khúc cua chụp ảnh. Ảnh: G.X/Vietnamnet

Qua xác minh ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 17-10, nhóm phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc (TP. Huế) đến đèo Hải Vân tham quan, chụp ảnh. Khi đến khu vực trên, nhóm đề nghị tài xế dừng xe, sau đó đi ra giữa lòng đường, ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh.

Đáng chú ý, vị trí chụp ảnh nằm tại khúc cua có độ dốc lớn, tầm nhìn hạn chế. Việc ngồi giữa lòng đường trong khi các phương tiện vẫn lưu thông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đe dọa an toàn của chính những người chụp ảnh và người tham gia giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Vân phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Đà Nẵng) xác minh, làm rõ vụ việc và mời những người liên quan đến làm việc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 6 phụ nữ về hành vi tập trung đông người trái phép, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông. Tổng số tiền xử phạt là 1,5 triệu đồng.

Công an mời nhóm 6 phụ nữ lên làm việc. Ảnh: G.X/Vietnamnet

Theo điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 200.000-250.000 đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông. Mức xử phạt cụ thể được áp dụng căn cứ vào hành vi vi phạm và quy định liên quan.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện dừng, đỗ xe không đúng quy định cũng có thể bị xử phạt tùy trường hợp. Đặc biệt, việc dừng, đỗ ô tô tại đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất có thể bị phạt từ 2-3 triệu đồng theo điểm b khoản 4 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.