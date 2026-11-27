Thông tin trên Cục Cảnh sát giao thông, Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT, Công an Tp.Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện đầu kéo vi phạm nhiều quy định trong hoạt động vận tải hàng hóa, với tổng mức phạt 164,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11h35 ngày 26/11/2026, tại Km43+000 Quốc lộ 32, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 phát hiện xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 22H-020.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 22RM-001.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về kích thước thành thùng nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Xử phạt 164,5 triệu đồng chủ xe và tài xế xe đầu kéo vi phạm quy định về tải trọng. Ảnh: Cắt từ clip Cục Cảnh sát giao thông.

Qua kiểm tra, đo đạc thực tế, lực lượng chức năng xác định tài xế T.X.H (SN 1983, trú tại tỉnh Tuyên Quang) mắc 3 lỗi vi phạm, gồm: điều khiển xe có kích thước thành thùng không đúng thông số kỹ thuật ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chở hàng vượt trọng tải của xe từ trên 50% đến 100%; kéo theo sơ mi rơ moóc có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép từ 50% đến 100%.

Căn cứ các quy định hiện hành, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe, đồng thời lập biên bản xử phạt chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải T.H.Group. Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 164,5 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, phương tiện còn bị tước tem và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ 1 đến 3 tháng; tài xế bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Thông qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe nghiêm túc chấp hành quy định về tải trọng, kích thước thành thùng và điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.