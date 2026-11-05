Dùng xe cá nhân chở khách thu tiền, 20 trường hợp bị phạt 260 triệu đồng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Tuyên Quang, thời gian gần đây, hoạt động vận chuyển hành khách dưới hình thức xe ghép, xe tiện chuyến thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Bên cạnh những tiện ích trong đi lại, một số cá nhân lợi dụng hình thức này để tổ chức chở khách thu tiền khi chưa đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, rà soát và xác minh các phương tiện có dấu hiệu kinh doanh vận tải hành khách trái phép.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CSGT đã kiểm soát 9.770 lượt phương tiện vận tải hành khách, lập biên bản xử lý 2.117 trường hợp vi phạm.

Trong đó, 20 trường hợp sử dụng ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng vẫn chở người có thu tiền đã bị phát hiện, xử lý. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp này là 260 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, rà soát và xác minh các phương tiện có dấu hiệu kinh doanh vận tải hành khách trái phép.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, việc đăng thông tin tìm khách, nhận đặt chỗ, thỏa thuận giá cước và tổ chức đón, trả khách qua mạng xã hội không làm thay đổi bản chất hoạt động vận chuyển. Nếu cá nhân sử dụng ô tô không kinh doanh vận tải để chở khách thu tiền, hành vi này có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Luật Đường bộ năm 2024 và Nghị định 158/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô phải đáp ứng các điều kiện về kinh doanh, phương tiện và người lái.

Đối với hành vi sử dụng ô tô không kinh doanh vận tải để chở người có thu tiền, người lái xe có thể bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Việc xác định vi phạm và mức xử phạt căn cứ vào hành vi thực tế của từng trường hợp.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo chủ phương tiện, lái xe không lợi dụng danh nghĩa xe ghép, xe tiện chuyến để tổ chức kinh doanh vận tải hành khách trái quy định. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải cần chấp hành đầy đủ quy định về điều kiện kinh doanh, phương tiện, người lái và phù hiệu.

Người dân được khuyến nghị lựa chọn đơn vị vận tải hợp pháp, phương tiện bảo đảm điều kiện an toàn và thận trọng với những dịch vụ không rõ thông tin cung cấp.

Thời gian tới, lực lượng CSGT Tuyên Quang tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.