Dựng xây niềm tin thoát nghèo từ những mái ấm nghĩa tình

Ông Nguyễn Tấn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh, trao quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Mèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Niềm vui an cư, thêm động lực vươn lên

Những ngày này, căn nhà của bà Nguyễn Thị Mèo (sinh năm 1967), ở phường Ninh Thạnh, trở nên rộn ràng hơn thường ngày khi gia đình được địa phương bàn giao nhà Đại đoàn kết mới. Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi bà được đón Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và nhà tài trợ đến thăm hỏi, động viên.

Thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình bà Mèo có 7 nhân khẩu nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào việc bán vé số của bà và công việc lao động tự do của con trai. Con dâu ở nhà chăm sóc 4 người con nhỏ. Vì vậy, một căn nhà kiên cố, ổn định là mong mỏi của gia đình sau nhiều năm chật vật mưu sinh.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Thạnh đã vận động Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Mèo. Căn nhà được khởi công ngày 18/9 trên phần đất công thuộc khu phố Bình Linh, có diện tích 39,77 m², gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Sau một tháng thi công, công trình hoàn thành và được bàn giao cho gia đình.

Trong ngày nhận nhà, bà Mèo vui mừng giới thiệu với đoàn đại biểu từng không gian sinh hoạt của gia đình. Căn nhà mới giúp các thành viên có nơi ở ổn định, cải thiện điều kiện sinh hoạt và thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Cũng tại phường Ninh Thạnh, gia đình bà Nguyễn Thanh Nghĩa (sinh năm 1981, ngụ khu phố Ninh Phú), thuộc diện hộ cận nghèo, đã được bàn giao nhà Đại đoàn kết trước đó. Căn nhà có diện tích 37,6 m², kinh phí xây dựng 90 triệu đồng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tài trợ, giúp gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động.

Chia sẻ niềm vui cùng các gia đình, ông Huỳnh Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Thạnh cho biết, thời gian qua, địa phương luôn quan tâm chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là hỗ trợ cải thiện nhà ở. Tuy nhiên, nguồn lực tại chỗ còn hạn chế trong khi nhu cầu của người dân vẫn lớn. Vì vậy, sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà tài trợ có ý nghĩa thiết thực, là nguồn động viên tinh thần để các gia đình yên tâm lao động, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Không chỉ tại phường Ninh Thạnh, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết còn được triển khai tại nhiều địa phương khác trong tỉnh. Tại xã Tân Biên, bà Lê Thị Thọ (sinh năm 1950), có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ xây dựng căn nhà rộng 32 m² tại Khu tái định cư ấp Thạnh Tân, với kinh phí 80 triệu đồng do UBND tỉnh vận động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ AZ-PLUS INNEXT tài trợ.

Tại các xã Tân Thành và Phước Chỉ, nhiều hộ khó khăn cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ nguồn vận động của Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp. Mỗi căn nhà không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn thể hiện sự chung tay của cộng đồng trong chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Theo thống kê của UBND tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có 10.238 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Qua rà soát, địa phương ghi nhận 1.104 hộ có nhu cầu xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trong năm 2026, gồm 216 hộ nghèo và 888 hộ cận nghèo. Trong số này, 787 hộ cần xây mới và 317 hộ cần sửa chữa, với tổng kinh phí dự kiến hơn 83,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch, mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 90 triệu đồng, mỗi căn sửa chữa được hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng; chương trình phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Bà Nguyễn Thị Mèo chính thức đón nhận căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng từ sự chung tay của chính quyền địa phương và nhà tài trợ.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành hỗ trợ xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện đủ điều kiện trên địa bàn trong năm 2026. Để thực hiện mục tiêu, tỉnh tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận các cấp trong rà soát đối tượng thụ hưởng, huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, việc hỗ trợ kịp thời giúp các hộ nghèo, cận nghèo cải thiện chỗ ở, ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Chương trình còn phát huy truyền thống tương thân, tương ái, huy động sự chung tay của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân, hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, phân loại từng trường hợp khó khăn về nhà ở, xây dựng phương án phù hợp. Đối với các hộ được người thân tặng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, cần có cam kết của người cho đất và xác nhận của UBND cấp xã. Với những hộ chưa có đất ở, địa phương khẩn trương đánh giá điều kiện thực tế, ưu tiên bố trí quỹ đất công phù hợp; trường hợp không có quỹ đất công, cần hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Đối với diện tích đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch đất ở, địa phương xem xét việc xây mới, sửa chữa nhà theo quy định và hướng dẫn hiện hành.

Riêng các hộ chưa có đất ở và chưa có phương án bố trí đất, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đất đai cho từng trường hợp, từng bước tháo gỡ khó khăn để người dân có điều kiện ổn định chỗ ở.

Nhấn mạnh vai trò của sự chung tay từ cộng đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực hỗ trợ các hộ còn khó khăn về nhà ở. Theo ông, chương trình cần sự phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, doanh nghiệp và người dân; qua đó, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích.

Sự quyết tâm của chính quyền, sự đồng hành của các nhà tài trợ và nỗ lực vươn lên của người dân đang góp phần biến những mong ước về nơi ở an toàn thành hiện thực. Mỗi căn nhà Đại đoàn kết không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các gia đình vượt qua khó khăn, hướng tới tương lai ổn định, ấm no hơn.