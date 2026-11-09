Đừng vội xuống tiền cho 5 món này trong phòng khách, nhiều người đã phải hối hận

Để tránh phải sửa chữa, thay mới nội thất phòng khách gây tốn kém, gia chủ nên cân nhắc kỹ 5 lựa chọn dưới đây.

Dán giấy toàn bộ tường phòng khách

Giấy dán tường được nhiều gia đình yêu thích vì mẫu mã đa dạng, dễ tạo điểm nhấn và mang lại cảm giác sang trọng. Tuy nhiên, sử dụng giấy dán tường trên diện tích lớn không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu.

Sau một thời gian, giấy có thể bị bong mép, phồng rộp hoặc xuất hiện vết ố nếu tường bị ẩm. Khi một khu vực hư hỏng, việc sửa chữa để đồng nhất màu sắc và họa tiết đôi khi khá khó khăn.

Ngoài ra, chất lượng keo dán cũng là yếu tố cần chú ý. Một số sản phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn có thể phát thải các hợp chất ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà, trong đó có formaldehyde.

Thay vì dán giấy toàn bộ phòng khách, gia chủ có thể sử dụng sơn nội thất chất lượng tốt với các gam màu trung tính như trắng, kem hoặc be. Cách này giúp không gian sáng sủa, dễ phối đồ và thuận tiện hơn khi cần sơn sửa.

Nếu yêu thích giấy dán tường, chỉ nên sử dụng tại một mảng tường tạo điểm nhấn, đồng thời lựa chọn sản phẩm và keo dán có nguồn gốc rõ ràng.

Giấy dán tường có thể bị bong mép, phồng rộp hoặc xuất hiện vết ố nếu tường bị ẩm

Lắp cửa trượt ngăn phòng không cần thiết

Cửa kính trượt giữa phòng khách và ban công thường được lựa chọn với mục đích cách âm, hạn chế bụi và tạo sự phân chia không gian.

Tuy nhiên, trong một số căn hộ có ban công được thiết kế như phần mở rộng của khu vực sinh hoạt, việc lắp thêm cửa ngăn có thể khiến không gian trở nên chật chội.

Đường ray cửa chiếm diện tích, khung kính làm gián đoạn tầm nhìn và phát sinh thêm công việc vệ sinh. Nếu gia đình thường xuyên mở cửa để đón ánh sáng, thông gió, chi phí đầu tư ban đầu có thể không mang lại nhiều lợi ích như kỳ vọng.

Với những không gian có điều kiện phù hợp, thiết kế liên thông giữa phòng khách và ban công sẽ tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hơn.

Tuy nhiên, không nên loại bỏ cửa trượt một cách tùy tiện. Đối với ban công ngoài trời, cửa vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn mưa, gió, tiếng ồn, bụi và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ.

Gia chủ cần xem xét đặc điểm công trình, khí hậu và nhu cầu sử dụng trước khi quyết định lắp đặt hay tháo bỏ.

Chi quá nhiều tiền cho gạch lát sàn cao cấp

Sàn nhà là một trong những hạng mục có diện tích lớn nhất phòng khách, vì vậy nhiều người sẵn sàng dành khoản ngân sách đáng kể để lựa chọn gạch lát đắt tiền.

Tuy nhiên, giá cao không đồng nghĩa với việc sản phẩm luôn phù hợp hoặc mang lại hiệu quả thẩm mỹ vượt trội.

Trên thị trường hiện có nhiều dòng gạch phổ thông đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, có độ bền, độ phẳng và khả năng chống thấm phù hợp nếu được lựa chọn và thi công đúng kỹ thuật.

Thay vì chạy theo những mẫu gạch khổ lớn hoặc họa tiết cầu kỳ, gia chủ nên ưu tiên màu sắc hài hòa với nội thất, bề mặt dễ vệ sinh và độ chống trơn trượt phù hợp.

Với phòng khách nhỏ, gạch có màu sáng, ít họa tiết thường giúp không gian trông gọn gàng và thoáng hơn.

Điều quan trọng là lựa chọn sản phẩm có chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng và kích thước phù hợp với diện tích phòng, thay vì chỉ chú trọng thương hiệu hoặc giá bán.

Chọn đèn chùm pha lê quá cầu kỳ

Đèn chùm pha lê thường được xem là biểu tượng của sự sang trọng. Tuy nhiên, không phải phòng khách nào cũng phù hợp với kiểu đèn có kích thước lớn và nhiều chi tiết trang trí.

Những mẫu đèn phức tạp dễ tích tụ bụi bẩn, đòi hỏi nhiều thời gian vệ sinh. Khi cần thay bóng, sửa chữa hoặc bảo trì, gia chủ cũng có thể gặp không ít bất tiện.

Đặc biệt, với căn hộ có trần thấp, đèn chùm kích thước lớn dễ khiến không gian trở nên nặng nề, làm giảm cảm giác thông thoáng.

Một giải pháp đáng cân nhắc là sử dụng đèn ốp trần, đèn thả thiết kế đơn giản hoặc hệ thống chiếu sáng kết hợp nhiều nguồn sáng.

Những thiết kế này vẫn có thể tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà không chiếm quá nhiều không gian.

Nếu yêu thích đèn chùm, gia chủ nên lựa chọn kích thước tương xứng với chiều cao trần và diện tích phòng, đồng thời chú ý khả năng vệ sinh, bảo trì trong quá trình sử dụng.

Những mẫu đèn phức tạp dễ tích tụ bụi bẩn, đòi hỏi nhiều thời gian vệ sinh

Đặt sofa chữ L quá lớn trong phòng khách nhỏ

Sofa chữ L là lựa chọn phổ biến nhờ khả năng tạo nhiều chỗ ngồi và mang lại cảm giác hiện đại. Tuy nhiên, đây cũng là món nội thất dễ khiến phòng khách nhỏ trở nên chật chội nếu chọn sai kích thước.

Những bộ sofa có phần ghế kéo dài thường chiếm nhiều diện tích, hạn chế lối đi và gây khó khăn khi gia chủ muốn thay đổi cách bố trí.

Đặc biệt, với phòng khách có diện tích hạn chế, việc đặt một bộ sofa quá lớn có thể khiến bàn trà, kệ tivi và các món nội thất khác bị dồn sát nhau.

Thay vì cố gắng lựa chọn bộ sofa thật hoành tráng, gia chủ có thể cân nhắc sofa thẳng hai hoặc ba chỗ, kết hợp ghế đơn hoặc ghế đôn di động.

Cách bố trí này vừa đáp ứng nhu cầu tiếp khách, vừa linh hoạt khi cần sắp xếp lại không gian.

Với phòng khách dưới 30 m², nên đặc biệt chú ý kích thước thực tế của sofa và khoảng trống dành cho việc di chuyển. Dù vậy, diện tích không phải yếu tố duy nhất; hình dạng căn phòng và cách bố trí nội thất cũng quyết định loại sofa nào phù hợp.