Đừng vội suy đoán, hại người vô can

Rạng sáng 30-10, tại công viên Bến Bạch Đằng, TPHCM, một du khách Thụy Sĩ bị trộm tiền. Một số người nghi một thanh niên đi bộ dọc bờ sông là thủ phạm nên khống chế, giao cho công an.

Tuy nhiên, qua xác minh, công an khẳng định thanh niên này không liên quan vụ trộm. Nghi phạm thực sự sau đó đã được tìm ra và khai nhận một mình thực hiện hành vi phạm pháp.

Đáng nói, dù sự việc đã được làm rõ nhưng thông tin sai lệch vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng. Một tài khoản Facebook đăng video, gán ghép thành vụ giật dây chuyền ở cầu Ba Son, khiến nhiều người hiểu sai bản chất vụ việc. Công an phường Sài Gòn đã làm việc với chủ tài khoản, người này sau đó gỡ bài và đăng thông tin đính chính. Như vậy, một người vô can không chỉ bị khống chế nhầm tại hiện trường mà còn bị đưa vào câu chuyện sai sự thật trên mạng.

Dưới góc độ pháp lý, Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 quy định danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 khẳng định, việc sử dụng hình ảnh của người khác phải có sự đồng ý của họ. Tự ý quay phim, chụp ảnh rồi phát tán kèm bình luận suy đoán lên mạng xã hội không chỉ vi phạm đạo đức mà còn đối mặt với nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Trước sự việc bất thường, người dân cần bình tĩnh, báo ngay cho công an và cung cấp thông tin có được. Việc xác minh, kết luận hành vi vi phạm thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.

Trên mạng xã hội cũng vậy, đừng vội chia sẻ, bình luận về một người chỉ qua vài hình ảnh chưa rõ đầu đuôi. Một lời suy đoán có thể được người dùng mạng tùy tiện “gõ” ra rất nhanh, nhưng người bị oan phải mất nhiều thời gian, công sức và thậm chí phải chịu đựng, vượt qua bạo lực tinh thần rất lớn mới lấy lại được danh dự.