Ngày 24/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin về việc khởi tố hai bị can liên quan đến hành vi sử dụng video nhạy cảm để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng.

Hai bị can tại cơ quan Công an. Ảnh CACC

Hai bị can gồm Lò Vân Anh (SN 2002) và Lường Thị Nghĩa (SN 2007), cùng trú tại phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 20/11, Công an phường Trung Tâm tiếp nhận đơn trình báo của một công dân về việc bị tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính sử dụng đoạn video có nội dung nhạy cảm để đe dọa, gây áp lực tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp, hướng dẫn Công an phường Trung Tâm khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc.

Chỉ sau hơn một giờ tập trung xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được những người có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lò Vân Anh và Lường Thị Nghĩa để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 phê chuẩn theo thông tin được công bố.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, hạn chế chia sẻ hình ảnh, video riêng tư có nội dung nhạy cảm và không chuyển tiền khi bị đe dọa, tống tiền.

Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần lưu giữ tin nhắn, thông tin tài khoản, đường dẫn và các chứng cứ liên quan, đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.