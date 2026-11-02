Dùng video nhạy cảm đe dọa bạn gái cũ để cưỡng đoạt 50 triệu đồng

Ngày 2/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Hồng Sơn về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội TikTok, Sơn quen biết và có quan hệ tình cảm với chị L.T.M (SN 2006), trú tại Quảng Ninh. Trong thời gian quen nhau, Sơn đã ghi lại video có nội dung nhạy cảm khi hai người gọi điện qua ứng dụng Messenger.

Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng Đỗ Hồng Sơn.

Sau khi chia tay vào cuối tháng 4/2026, do chị M không đồng ý nối lại tình cảm, Sơn nhiều lần sử dụng video này để đe dọa, gây sức ép đòi tiền. Đối tượng còn gửi video cho người thân của chị M, yêu cầu đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Trước những lời đe dọa trên, chị M đã trình báo cơ quan Công an. Tại thời điểm trình báo, chị M chưa chuyển tiền cho Sơn.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin, hình ảnh và video cá nhân, đặc biệt khi chia sẻ qua mạng xã hội, các ứng dụng liên lạc.

Khi bị đe dọa phát tán hình ảnh, video cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không tự ý thỏa hiệp hoặc chuyển tiền theo yêu cầu. Đồng thời, cần lưu giữ đầy đủ tin nhắn, hình ảnh, video liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.