Đừng tùy tiện dùng chế độ giặt nhanh của máy giặt, hiểu lý do tôi mới biết mình dùng sai bao năm qua

Thông thường, một mẻ giặt ở chế độ tiêu chuẩn có thể mất khoảng 1 giờ, trong khi chế độ giặt nhanh chỉ cần khoảng 15 phút. Với cuộc sống ngày càng bận rộn, việc tiết kiệm được hàng chục phút rõ ràng rất hấp dẫn. Thế nhưng, bạn có bao giờ thắc mắc: Máy giặt làm cách nào để rút ngắn thời gian xuống chỉ còn một phần tư?

Câu trả lời là máy không thể giặt nhanh hơn mà không thay đổi cách vận hành. Để rút ngắn thời gian, nhiều công đoạn trong chu trình giặt cũng được cắt giảm hoặc điều chỉnh.

Chế độ giặt nhanh đã rút ngắn thời gian như thế nào?

Về cơ bản, máy giặt sẽ rút ngắn thời gian bằng 3 cách.

Thứ nhất, giảm lượng nước sử dụng.

Ở chế độ giặt tiêu chuẩn, riêng công đoạn cấp nước đã có thể mất hơn 10 phút. Trong khi đó, chế độ giặt nhanh giảm đáng kể lượng nước cần sử dụng, nhờ vậy thời gian cấp nước cũng được rút ngắn.

Thứ hai, rút ngắn thời gian giặt chính.

Đây là giai đoạn quần áo được đảo và làm sạch thực sự. Với chế độ tiêu chuẩn, thời gian giặt chính thường kéo dài khoảng 20 phút, nhưng ở chế độ giặt nhanh, công đoạn này có thể chỉ còn khoảng 3-5 phút.

Thứ ba, giảm số lần xả.

Một chu trình tiêu chuẩn thường xả khoảng 2-3 lần, trong khi chế độ giặt nhanh có thể chỉ xả 1 lần. Mỗi lần xả đều cần thực hiện nhiều bước như xả nước, cấp nước, đảo quần áo rồi tiếp tục xả, vì vậy giảm số lần xả cũng giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

Nhờ cắt giảm ở cả 3 công đoạn trên, tổng thời gian hoạt động của máy được rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 15 phút. Tuy nhiên, điều gì cũng có cái giá của nó.

Với máy giặt lồng ngang, lồng giặt liên tục quay theo chiều thuận rồi đảo chiều. Ở chế độ thông thường, sau mỗi lần quay, máy thường có một khoảng dừng để quần áo rơi xuống và phân tán trước khi đảo chiều.

Nhưng ở chế độ giặt nhanh, khoảng thời gian này được rút ngắn đáng kể, thậm chí gần như không có. Máy nhanh chóng đảo chiều để tiếp tục chu trình. Điều này giúp tiết kiệm thời gian nhưng cũng khiến quần áo có ít thời gian được đảo đều và làm sạch hơn.

Một vấn đề khác nằm ở công đoạn xả. Ở chế độ tiêu chuẩn, tốc độ quay khi xả và vắt thường ở mức khoảng 800 vòng/phút và người dùng có thể tùy chỉnh theo nhu cầu.

Trong khi đó, chế độ giặt nhanh thường sử dụng tốc độ quay cao, có thể lên tới 1.200 vòng/phút hoặc hơn. Mục đích là tận dụng tốc độ quay cao để hỗ trợ loại bỏ nước và cặn chất giặt tẩy trong thời gian ngắn hơn. Nhưng, tốc độ càng cao thì lực tác động lên quần áo cũng càng lớn.

Vì sao chế độ giặt nhanh có thể làm quần áo nhanh hỏng?

Từ lượng nước, thời gian giặt chính cho đến số lần xả, tất cả đều được cắt giảm hoặc điều chỉnh để tiết kiệm thời gian. Và chính những thay đổi này có thể khiến quần áo chịu tác động mạnh hơn.

Theo đó, khi lượng nước giảm, quần áo không có nhiều không gian để tách rời. Trong quá trình lồng giặt quay, các món đồ dễ quấn vào nhau, kéo căng và ma sát. Với những loại vải mỏng hoặc có cấu trúc sợi yếu, tình trạng này có thể khiến quần áo bị bai dão, biến dạng, thậm chí rách.

Bên cạnh đó, quần áo chưa kịp rơi xuống và phân tán đều thì lồng giặt đã đổi chiều. Việc liên tục đảo chiều trong thời gian ngắn cũng làm tăng lực kéo, khiến quần áo dễ bị kéo, xoắn và vướng vào nhau.

Ngoài ra, các chế độ giặt nhẹ thường sử dụng tốc độ quay thấp để hạn chế tác động cơ học lên sợi vải. Ngược lại, tốc độ vắt cao của chế độ giặt nhanh có thể khiến quần áo chịu lực mạnh hơn.

Vì vậy, nếu sử dụng chế độ giặt nhanh cho mọi loại quần áo, bạn có thể gặp tình trạng quần áo vừa không sạch hoàn toàn, còn sót bọt xà phòng mà lại nhanh xuống cấp hơn.

Không phải chế độ giặt nhanh vô dụng, quan trọng là dùng đúng lúc

Dù có những hạn chế nhất định, chế độ giặt nhanh vẫn là một tính năng hữu ích. Vấn đề nằm ở việc không nên coi đây là chế độ giặt mặc định cho mọi loại quần áo.

- Chỉ dùng cho quần áo ít bẩn

Những bộ quần áo chỉ mặc trong thời gian ngắn, không có vết bẩn rõ rệt và cần làm sạch nhanh có thể sử dụng chế độ này. Ví dụ, những chiếc áo phông mùa hè chỉ mặc một lần, không dính nhiều mồ hôi hay vết bẩn có thể phù hợp với chế độ giặt nhanh.

Ngược lại, quần áo có vết dầu mỡ, vết thức ăn, bùn đất hoặc những vết bẩn nhìn thấy rõ thì không nên kỳ vọng chế độ 15 phút có thể làm sạch hoàn toàn.

- Hạn chế giặt quần áo mỏng, dễ hỏng

Những món đồ làm từ chất liệu mỏng, dễ biến dạng hoặc có nhiều dây buộc, ren, chi tiết trang trí... nên tránh chế độ giặt nhanh. Với những món đồ này, lựa chọn chế độ giặt nhẹ hoặc chế độ phù hợp với từng loại vải sẽ an toàn hơn.

- Đừng cho quá nhiều quần áo vào máy

Một trong những lỗi thường gặp là thấy máy có sức chứa 10 kg thì nghĩ rằng chế độ nào cũng có thể cho đủ 10 kg quần áo. Trên thực tế, khi sử dụng chế độ giặt nhanh, nên giảm lượng quần áo xuống đáng kể, tốt nhất chỉ khoảng một nửa tải trọng tối đa của máy.

Chẳng hạn, máy giặt 10 kg thì khi chọn chế độ giặt nhanh, có thể chỉ nên cho khoảng 5 kg quần áo. Lồng giặt có thêm không gian sẽ giúp quần áo được đảo đều hơn và hạn chế tình trạng quấn, kéo vào nhau.

- Dùng ít nước giặt hơn

Nếu sử dụng nước giặt hoặc bột giặt thông thường, không nên cho lượng chất giặt tẩy nhiều như khi giặt ở chế độ tiêu chuẩn. Bởi chế độ giặt nhanh thường có ít lần xả hơn, lượng nước sử dụng cũng ít hơn nên nếu cho quá nhiều nước giặt, quần áo có thể còn tồn dư chất giặt tẩy sau khi hoàn thành chu trình.

Nếu thường xuyên sử dụng chế độ này, bạn có thể lựa chọn nước giặt ít bọt hoặc nước giặt chuyên dụng cho chế độ giặt nhanh. Lượng bọt thấp giúp hạn chế tình trạng còn bọt trên quần áo sau khi giặt.

Tóm lại, giặt nhanh không phải là chế độ càng dùng nhiều càng tiện. Đây là lựa chọn phù hợp khi quần áo chỉ hơi bẩn, cần làm sạch trong thời gian ngắn. Còn với quần áo bẩn nhiều, đồ mỏng hoặc những món đồ cần được chăm sóc kỹ, chế độ giặt tiêu chuẩn hoặc chế độ giặt phù hợp với từng chất liệu vẫn là lựa chọn nên ưu tiên.