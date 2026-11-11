Dùng trực thăng đưa bệnh nhân chấn thương nặng từ đảo Nam Yết về đất liền điều trị

Trực thăng đưa người bệnh từ đảo Nam Yết về đất liền điều trị

Vào lúc 16h45 phút ngày 9/11, các y bác sĩ tại Bệnh xá đảo Nam Yết đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân L.M.Đ. (sinh năm 1982, quê quán Quảng Trị), là nhân viên Công ty Dacinco đang công tác tại đảo. Trong quá trình làm việc, anh Đ. không may bị ngã, vùng bụng dưới va đập mạnh vào vật cứng. Dù người bệnh vẫn tỉnh táo ngay sau tai nạn, nhưng xuất hiện các cơn đau bụng dữ dội.

Qua thăm khám ban đầu, lực lượng y tế ghi nhận vùng bụng dưới của người bệnh có vết bầm tím. Kết quả siêu âm lúc đầu chưa phát hiện tổn thương gan, lách, thận hay dịch tự do trong ổ bụng. Bệnh nhân được xử trí y tế cơ bản gồm truyền dịch, dùng thuốc giảm đau, giãn cơ trơn và tiếp tục được theo dõi tại bệnh xá.

Tuy nhiên, đến khoảng 23h30 phút cùng ngày, tình trạng sức khỏe của anh Đ. có những chuyển biến phức tạp đau bụng tăng dần, bụng căng chướng. Tại thời điểm 0 giờ 45 phút ngày 10/11, theo ghi nhận người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, mạch 90 lần/phút, huyết áp 110/70 mmHg, nhưng bụng căng chướng, ấn đau khắp ổ bụng và có biểu hiện co cứng cơ thành bụng.

Các y bác sĩ tiến hành thăm khám toàn diện, đánh giá lại trạng thái sinh tồn

Trước tình hình chuyển biến bất thường, Bệnh xá đảo Nam Yết đã khẩn trương kích hoạt hệ thống hội chẩn từ xa (Telemedicine), kết nối trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM).

Qua quá trình hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, viêm phúc mạc toàn thể, nghi ngờ vỡ tạng rỗng do tai nạn lao động. Đây là một tình trạng cấp cứu ngoại khoa hết sức nghiêm trọng, tiên lượng nặng, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan nếu không được can thiệp ngoại khoa chuyên sâu kịp thời.

Xác định người bệnh cần được tiếp cận điều trị ngoại khoa chuyên sâu trong thời gian sớm nhất, Bệnh viện Quân y 175 đã báo cáo cấp trên, đề nghị tổ chức vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không về đất liền. Đồng thời, Bệnh viện tiếp tục hỗ trợ chuyên môn từ xa, hướng dẫn lực lượng quân y trên đảo thực hiện các biện pháp hồi sức, điều trị kháng sinh, giảm đau, bù dịch, điện giải, đặt sonde dạ dày và theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh trong thời gian chờ vận chuyển.

Hành trình trên trực thăng đưa người bệnh về đất liền điều trị

Chấp hành nghiêm ngặt mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, đúng 8h ngày 10/11, chiếc trực thăng cứu hộ hiện đại AW189 mang số hiệu VN-8646 của Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) đã cất cánh. Tổ bay do Trung tá Đoàn Anh Tuấn làm cơ trưởng, phối hợp cùng Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy, bác sĩ Lê Việt Thắng làm kíp trưởng xuất phát ra đảo Nam Yết để tiếp nhận người bệnh.

Đến 13h30 phút cùng ngày, tổ cấp cứu đã tiếp cận thành công người bệnh tại đảo. Các y bác sĩ lập tức tiến hành thăm khám toàn diện, đánh giá lại trạng thái sinh tồn và triển khai các biện pháp hồi sức bắt buộc trước khi đưa bệnh nhân lên máy bay.

Trong quá trình đưa người bệnh về đất liền, Tổ Cấp cứu đường không phối hợp chặt chẽ với tổ bay, theo dõi sát tình trạng người bệnh và thực hiện các biện pháp chăm sóc, hồi sức cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

Đại úy, bác sĩ Lê Việt Thắng chia sẻ: "Ngay từ khi tiếp cận ban đầu tại đảo Nam Yết, chúng tôi đã tiến hành đánh giá sinh hiệu, siêu âm nhanh có trọng điểm tại giường nhằm kiểm tra hệ hô hấp, tuần hoàn, khoang bụng, cũng như loại trừ các tổn thương tràn máu, tràn khí màng phổi hay dập tạng đặc như gan, thận, lách. Quá trình vận chuyển bệnh nhân đòi hỏi sự theo dõi cực kỳ ngặt nghèo bởi bệnh nhân đã chuyển sang trạng thái sốc, phải sử dụng thuốc vận mạch. Dù hành trình kéo dài, nhưng với sự nỗ lực hết mình của toàn tổ công tác, chúng tôi đã đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 an toàn."

Bệnh nhân được vận chuyển an toàn về điều trị tại bệnh viện 175

Đúng 17h15 phút ngày 10/11, trực thăng hạ cánh an toàn tại sân đỗ trực thăng của Bệnh viện đa khoa 1000 giường. Ngay sau khi hạ cánh, người bệnh nhanh chóng được chuyển tới Khoa Cấp cứu để tiếp tục quy trình thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và triển khai phương án điều trị chuyên khoa phù hợp.

Sự thành công của chuyến bay cấp cứu này tiếp tục khẳng định năng lực y tế chuyên sâu, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn vượt mọi khó khăn của lực lượng quân y Bệnh viện Quân y 175 cùng lực lượng không quân quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc sức khỏe, tính mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại các vùng biển đảo của Tổ quốc.