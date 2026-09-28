'Dũng trọc Hà Đông' cùng 16 người bị khởi tố

Ngày 28/9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng triệt phá các nhóm sản xuất, đăng tải video, phim ngắn có nội dung độc hại trên YouTube, Facebook.

Trong số các đối tượng bị xử lý có Nguyễn Văn Dũng (SN 1968, tức "Dũng trọc Hà Đông”, Hà Nội), người có 2 tiền án; Phạm Tiến Mạnh (SN 1990, tức Thật Mạnh, Hưng Yên) và Phạm Huy Tuyền (SN 1987, Hải Phòng).

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến kênh YouTube “Đời TV” về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

"Dũng trọc Hà Đông" ở ngoài cùng bên trái. Ảnh: Bộ Công an

Trong số 17 bị can, Phạm Tiến Mạnh và Nguyễn Ngọc Túy (SN 1992, Hà Nội) được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Bốn người khác tham gia ê-kíp sản xuất, đạo diễn, quay phim, chuẩn bị đạo cụ. Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Giang (tức Giang Rồng) cùng 10 người còn lại tham gia diễn xuất.

Theo Bộ Công an, Mạnh và Túy lập kênh YouTube “Đời TV”, thuê ê-kíp sản xuất các phim drama bạo lực, đồng thời lôi kéo "Dũng trọc Hà Đông”, Giang Rồng cùng người thân, người theo dõi tham gia diễn xuất nhằm tăng tương tác, thu hút sự chú ý.

Các đối tượng sản xuất, đăng tải nhiều phim ngắn mang màu sắc xã hội đen như “Kẻ phản bội”, “Cuộc chơi sắp đặt”, “Phi vụ cuối cùng”. Nội dung phim có cảnh sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao, súng thanh toán lẫn nhau, cổ xúy bạo lực và tệ nạn xã hội.

Những video này thu hút hàng triệu lượt xem, có nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức của người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên, thúc đẩy hành vi bắt chước bạo lực, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.