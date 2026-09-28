Dũng 'Trọc' Hà Đông cùng 16 đối tượng bị khởi tố

Ngày 28/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, đồng thời khởi tố 17 bị can để điều tra hành vi liên quan việc sản xuất, đăng tải các video có nội dung bạo lực trên không gian mạng.

Vụ án nằm trong kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026-2030 của Bộ Công an và kế hoạch phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng của Cục Cảnh sát hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Tiến Mạnh, sinh năm 1990, quê Hưng Yên, trú xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, cùng Nguyễn Ngọc Túy, sinh năm 1992, trú phường Phú Diễn, TP Hà Nội, bàn bạc lập kênh “Đời TV” trên YouTube.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: BCA.

Hai người tổ chức sản xuất và đăng tải các phim ngắn theo dạng drama, trong đó nhiều cảnh sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống và hình tượng giang hồ. Mục đích được xác định là thu hút người đăng ký, lượt xem, lượt thích và tương tác để tăng doanh thu từ YouTube.

Quá trình thực hiện, Mạnh và Túy thuê Bàn Văn Huấn, Vũ Duy Mẫn, Lê Đình Quyền và Vũ Bá Đằng tham gia các công đoạn như đạo diễn, quay phim, chuẩn bị đạo cụ và sản xuất các phân cảnh.

Mạnh còn bàn bạc với Nguyễn Văn Dũng, tức “Dũng trọc Hà Đông”, Nguyễn Văn Giang, tức “Giang rồng”, cùng Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công và Nguyễn Hữu Huy tham gia đóng phim.

Theo cơ quan điều tra, những người này chủ yếu là họ hàng, người quen hoặc những người thường xuyên đăng ký, theo dõi kênh “Đời TV”. Việc tham gia đóng phim nhằm tăng lượt xem, lượt thích, tương tác cho kênh và tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội, qua đó thu hút sự chú ý và tăng độ nổi tiếng.

Nhóm của Mạnh đã sản xuất nhiều phim ngắn và đăng tải trên YouTube. Trong đó, cơ quan điều tra xác định ba phim gồm “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây, “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây và “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây.

Các phim có nội dung xoay quanh sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn, cùng những hình ảnh cổ súy bạo lực và tệ nạn xã hội. Những video này sau khi đăng tải trên YouTube đã thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác.

Cục Cảnh sát hình sự cho rằng việc các phim được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tiếp cận lượng lớn người đăng ký, theo dõi, bình luận và chia sẻ có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của người xem, nhất là thanh thiếu niên đang trong quá trình hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, những nội dung này có nguy cơ khiến một bộ phận người xem hình thành nhận thức lệch lạc, coi bạo lực là cách giải quyết mâu thuẫn, đồng thời thúc đẩy tâm lý bắt chước, làm theo hình ảnh băng nhóm tội phạm được thể hiện trong video, từ đó ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 17 bị can về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Phạm Tiến Mạnh, Nguyễn Ngọc Túy, Bàn Văn Huấn, Lê Đình Quyền, Vũ Duy Mẫn, Vũ Bá Đằng, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Giang, Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công và Nguyễn Hữu Huy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.