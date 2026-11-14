Dùng trang phục Công an để 'sống ảo', nam thanh niên bị xử phạt

Nam thanh niên đăng tải hình ảnh mặc trang phục Công an lên mạng xã hội để "sống ảo"

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng An ninh mạng vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với P.C.T (SN 2004, trú tại phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng) về hành vi nêu trên.

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số cá nhân tự ý mua, sử dụng trang phục, quân hiệu, phù hiệu Công an nhân dân để chụp ảnh, quay video đăng lên TikTok, Facebook. Một số người còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để ghép mặt, chỉnh sửa hình ảnh, video nhằm tạo hình ảnh bản thân trong trang phục Công an, thu hút sự chú ý và tăng tương tác.

Theo cơ quan Công an, việc tùy tiện sử dụng trang phục Công an nhân dân làm công cụ giải trí có thể ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng, gây nhầm lẫn cho người xem. Đây cũng là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng giả danh cán bộ Công an, thực hiện hành vi lừa đảo, đe dọa, tống tiền.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Việc sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức cũng thuộc các hành vi bị xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu Công an nhân dân; không sử dụng ứng dụng AI để tạo hình ảnh, video mạo danh lực lượng vũ trang.

Khi phát hiện tài khoản rao bán trái phép trang phục, quân hiệu, phù hiệu hoặc có dấu hiệu mạo danh cán bộ Công an trên mạng xã hội, người dân cần thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý.