Đừng tiếc rẻ: 8 món đồ gia dụng quen thuộc cần thay mới ngay khi xuống cấp

Trong mỗi gia đình, có những món đồ được sử dụng hằng ngày suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mà ít khi được kiểm tra kỹ. Chúng có thể trông vẫn bình thường nhưng đã xuất hiện những vết nứt, mốc hoặc hư hỏng khiến việc sử dụng không còn an toàn như trước.

Đáng chú ý, không phải món đồ nào cũng cần thay mới chỉ vì đã sử dụng lâu. Điều quan trọng là nhận biết những dấu hiệu xuống cấp để có cách xử lý phù hợp.

Dưới đây là 8 vật dụng quen thuộc cần được kiểm tra thường xuyên, đặc biệt khi chúng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, cơ thể hoặc nguồn điện.

5 món đồ trong nhà bếp cần thay mới khi đã xuống cấp

1. Thớt có vết nứt, rãnh sâu

Khi thớt đã nứt sâu, cong vênh hoặc có những khe rãnh khó làm sạch, cặn thực phẩm và độ ẩm có thể tích tụ bên trong làm tăng nguy cơ nhiễm bẩn - Ảnh minh hoạ

Thớt là vật dụng gần như không thể thiếu trong gian bếp. Sau một thời gian sử dụng, bề mặt thớt thường xuất hiện các vết dao. Những vết xước nhỏ có thể không đáng lo ngại nếu thớt vẫn được vệ sinh hiệu quả.

Tuy nhiên, khi thớt đã nứt sâu, cong vênh hoặc có những khe rãnh khó làm sạch, cặn thực phẩm và độ ẩm có thể tích tụ bên trong.

Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm bẩn, đặc biệt khi sử dụng chung thớt để chế biến thịt sống và thực phẩm ăn ngay.

Nếu bề mặt thớt đã hư hỏng nghiêm trọng, gia đình nên thay mới thay vì tiếp tục sử dụng.

2. Hộp nhựa đựng thực phẩm bị biến dạng

Hộp nhựa thường được dùng để bảo quản thức ăn trong tủ lạnh hoặc mang cơm đi làm. Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, được sử dụng đúng hướng dẫn có thể dùng trong thời gian dài.

Dù vậy, nếu hộp đã nứt, cong vênh, đổi dạng sau khi tiếp xúc với nhiệt hoặc không còn đóng kín, người dùng nên cân nhắc thay thế.

Hộp hư hỏng có thể khó vệ sinh và không còn đáp ứng tốt mục đích bảo quản thực phẩm.

Đặc biệt, không phải loại hộp nhựa nào cũng phù hợp với lò vi sóng. Trước khi hâm nóng thức ăn, cần kiểm tra ký hiệu và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

3. Miếng rửa bát có mùi hôi

Nếu không được làm sạch, phơi khô đúng cách, miếng rửa bát có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển - Ảnh minh hoạ

Miếng bọt biển rửa bát thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, thức ăn thừa và nước. Nếu không được làm sạch, phơi khô đúng cách, đây có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển.

Khi miếng rửa bát đã bốc mùi, bở vụn, đổi màu hoặc không thể làm sạch dù đã giặt kỹ, việc thay mới là cần thiết.

Sau mỗi lần sử dụng, nên loại bỏ thức ăn thừa bám trên miếng rửa, vắt ráo và đặt ở nơi thông thoáng.

4. Đũa gỗ, thìa gỗ bị mốc

Đũa, thìa bằng gỗ có thể bị nứt hoặc mốc nếu thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm và không được làm khô đúng cách - Ảnh minh hoạ

Đũa và thìa gỗ được nhiều gia đình yêu thích vì nhẹ, dễ sử dụng và ít gây trầy xước dụng cụ nấu nướng. Tuy nhiên, vật dụng bằng gỗ có thể bị nứt hoặc mốc nếu thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm và không được làm khô đúng cách.

Những đôi đũa xuất hiện đốm mốc, mùi lạ hoặc các vết nứt sâu khó vệ sinh không nên tiếp tục sử dụng.

Đặc biệt, không nên cho rằng chỉ cần luộc nước sôi là có thể xử lý hoàn toàn mọi tình trạng nấm mốc trên đồ gỗ.

5. Chảo chống dính bong tróc nhiều

Chảo chống dính giúp việc nấu nướng và vệ sinh trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, lớp phủ chống dính có thể bị hư hỏng do sử dụng dụng cụ kim loại, chà rửa mạnh hoặc dùng ở nhiệt độ không phù hợp.

Một vài vết xước nhỏ không có nghĩa chiếc chảo lập tức trở nên độc hại. Dù vậy, nếu lớp phủ đã bong tróc trên diện rộng, bề mặt hư hỏng nghiêm trọng hoặc mất khả năng chống dính, gia đình nên thay chảo. Để kéo dài tuổi thọ, nên dùng dụng cụ nấu phù hợp, tránh đun chảo rỗng quá nóng và vệ sinh theo hướng dẫn.

3 vật dụng quen thuộc khác cũng không nên cố dùng khi đã hỏng

6. Khăn tắm bị mốc, có mùi khó chịu

Nếu không được phơi khô hoàn toàn, khăn tắm dễ xuất hiện mùi ẩm hoặc nấm mốc - Ảnh minh hoạ

Khăn tắm thường xuyên tiếp xúc với nước và da. Nếu không được phơi khô hoàn toàn, khăn dễ xuất hiện mùi ẩm hoặc nấm mốc.

Một chiếc khăn cũ nhưng vẫn sạch, được giặt và phơi đúng cách có thể tiếp tục sử dụng. Ngược lại, khăn bị mốc hoặc có mùi dai dẳng ngay cả sau khi giặt cần được thay mới. Gia đình cũng nên treo khăn ở nơi thông thoáng, tránh để khăn ướt cuộn thành đống trong phòng tắm.

7. Bàn chải đánh răng bị tòe lông

Bàn chải đánh răng là vật dụng nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vệ sinh răng miệng.

Khi lông bàn chải bị cong, xòe hoặc mòn, khả năng làm sạch răng có thể giảm đi.

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, bàn chải nên được thay khoảng 3–4 tháng một lần hoặc sớm hơn nếu lông bàn chải đã bị sờn.

Không cần đợi đến khi bàn chải hỏng hoàn toàn mới thay, bởi những dấu hiệu biến dạng ở phần lông đã cho thấy dụng cụ không còn hoạt động tối ưu.

8. Ổ cắm điện và dây điện có dấu hiệu cháy xém

Trong số các vật dụng cần kiểm tra, ổ cắm và dây điện là nhóm đặc biệt quan trọng vì liên quan trực tiếp đến an toàn điện. Ổ cắm bị lỏng, dây điện nứt vỏ, phích cắm cháy đen, thiết bị nóng bất thường hoặc phát ra mùi khét đều là những dấu hiệu cảnh báo.

Khi phát hiện tình trạng này, cần ngừng sử dụng và ngắt nguồn điện một cách an toàn. Không nên cố dùng tiếp chỉ vì thiết bị vẫn hoạt động. Với những hư hỏng liên quan đến hệ thống điện, gia đình nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra và thay thế.

Thực tế, việc tiết kiệm không đồng nghĩa với giữ lại mọi món đồ đã cũ. Một chiếc thớt dùng nhiều năm nhưng còn nguyên vẹn có thể vẫn sử dụng tốt, trong khi chiếc thớt mới mua nhưng nứt sâu lại cần thay ngay.

Tương tự, hộp nhựa, khăn tắm hay dụng cụ nấu ăn cũng nên được đánh giá dựa trên tình trạng thực tế thay vì chỉ căn cứ vào thời gian sử dụng.

Kiểm tra định kỳ những vật dụng quen thuộc là thói quen đơn giản, giúp gia đình duy trì môi trường sống sạch sẽ, an toàn và tránh những rủi ro không đáng có.