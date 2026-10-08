Đừng tiếc 5 loại lưới rửa bát này, nhiều người dùng suốt nhiều tháng mà không biết nguy cơ, nhất là loại số 4

Trong căn bếp của nhiều gia đình Việt, lưới rửa bát gần như là vật dụng không thể thiếu. Với thiết kế nhiều mắt lưới, sản phẩm này giúp tạo bọt, loại bỏ dầu mỡ và làm sạch những vị trí khó tiếp cận trên bát đĩa, xoong nồi.

Tuy nhiên, không ít người có thói quen sử dụng một chiếc lưới rửa bát trong nhiều tháng, chỉ thay khi chúng rách hoặc không thể dùng tiếp. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mất vệ sinh, bởi các mắt lưới dễ giữ lại vụn thức ăn, dầu mỡ và hơi ẩm.

Môi trường ẩm ướt cùng chất hữu cơ còn sót lại là điều kiện thuận lợi để vi sinh vật phát triển. Nếu không được làm sạch, làm khô và thay thế khi cần thiết, dụng cụ rửa bát có thể trở thành nguồn gây nhiễm bẩn chéo trong nhà bếp.

5 loại lưới rửa bát nên thay ngay để tránh mất vệ sinh

Lưới rửa bát đổi màu, có mùi hôi hoặc xuất hiện đốm mốc

Đây là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất cho thấy dụng cụ rửa bát không còn bảo đảm vệ sinh.

Sau thời gian dài sử dụng, vụn thức ăn và dầu mỡ có thể bám vào các mắt lưới. Nếu thường xuyên để trong môi trường ẩm, lưới có thể xuất hiện mùi khó chịu, những mảng đổi màu hoặc các đốm nghi là nấm mốc.

Nhiều người cho rằng chỉ cần ngâm với nước rửa bát hoặc vò mạnh là có thể tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, khi lưới đã có mùi hôi dai dẳng hay xuất hiện dấu hiệu mốc, cách an toàn hơn là thay mới thay vì cố giữ lại.

Lưới rửa bát có lớp nhớt, rửa nhiều lần vẫn không sạch

Một dấu hiệu khác cần chú ý là bề mặt lưới trở nên trơn nhớt, dù đã được xả dưới vòi nước.

Lớp nhớt có thể liên quan đến sự tích tụ của cặn hữu cơ và màng sinh học do vi sinh vật hình thành. Màng sinh học là tập hợp các vi sinh vật bám trên bề mặt và được bao quanh bởi lớp chất do chúng tạo ra.

Tình trạng này thường dễ xảy ra khi lưới rửa bát được đặt trong khay đọng nước, không có điều kiện khô ráo giữa các lần sử dụng.

Nếu đã giặt rửa kỹ nhưng lớp nhớt vẫn còn, người nội trợ nên bỏ chiếc lưới cũ. Đồng thời, cần vệ sinh cả khay đựng và khu vực xung quanh bồn rửa.

Lưới rửa bát bị mủn, rách hoặc vón cục

Lưới rửa bát làm từ sợi nhựa có thể xuống cấp sau thời gian dài chịu tác động của lực chà xát, chất tẩy rửa và nhiệt độ.

Khi các sợi lưới bị mủn, đứt, rách hoặc vón cục, khả năng làm sạch cũng giảm đi. Những vị trí biến dạng có thể giữ lại cặn thức ăn, khiến việc vệ sinh dụng cụ trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, lưới bị hư hỏng có thể để lại những sợi nhựa nhỏ trên bề mặt đồ dùng. Vì vậy, không nên tiếp tục sử dụng khi nhận thấy các sợi lưới bắt đầu bong, đứt hoặc rơi ra trong quá trình cọ rửa.

Lưới rửa bát từng được dùng để cọ bồn rửa, lau bếp bẩn

Một thói quen khá phổ biến là dùng chung một chiếc lưới để rửa bát đĩa, cọ bồn rửa và vệ sinh các bề mặt trong bếp.

Tuy nhiên, bồn rửa và khu vực sơ chế thực phẩm sống có thể chứa vi khuẩn từ thịt, cá hoặc những nguyên liệu chưa nấu chín. Khi dùng chung dụng cụ, vi sinh vật có nguy cơ được đưa từ bề mặt này sang bề mặt khác.

Để hạn chế nhiễm bẩn chéo, nên sử dụng riêng dụng cụ rửa bát với dụng cụ cọ bồn rửa, vệ sinh mặt bếp hoặc xử lý những khu vực bẩn.

Nếu chiếc lưới đã được dùng để cọ bồn rửa hoặc những bề mặt có nguy cơ nhiễm bẩn cao, không nên tiếp tục sử dụng nó để rửa bát đĩa.

Lưới rửa bát đã sử dụng quá lâu

Ngay cả khi chưa rách hoặc xuất hiện mùi hôi, lưới rửa bát dùng lâu ngày vẫn có thể tích tụ cặn bẩn và vi sinh vật.

Một số gia đình sử dụng cùng một chiếc lưới trong nhiều tháng mà không thay. Trong khi đó, dụng cụ này thường xuyên tiếp xúc với nước, dầu mỡ và thức ăn thừa, nên việc duy trì vệ sinh đòi hỏi phải làm sạch và làm khô sau mỗi lần sử dụng.

Không có một mốc thay mới cố định áp dụng cho tất cả các loại lưới rửa bát. Thời gian sử dụng phù hợp phụ thuộc vào chất liệu, tần suất sử dụng, cách vệ sinh và tình trạng thực tế.

Nếu lưới đã dùng nhiều tuần, khó làm sạch hoặc thường xuyên bị ẩm, người nội trợ nên cân nhắc thay mới sớm hơn, thay vì chờ đến khi rách hỏng hoàn toàn.

Cách sử dụng lưới rửa bát để hạn chế vi khuẩn

Bên cạnh việc thay mới đúng lúc, thói quen vệ sinh hằng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc giữ dụng cụ rửa bát sạch sẽ.

Sau mỗi lần sử dụng, nên xả kỹ lưới dưới vòi nước để loại bỏ vụn thức ăn và chất tẩy rửa còn sót lại. Tiếp đó, vắt hoặc giũ cho ráo nước, đặt tại vị trí thông thoáng để dụng cụ có thể khô giữa các lần sử dụng.

Không nên ngâm lưới rửa bát liên tục trong chậu nước hoặc để dưới đáy bồn rửa, nơi thường xuyên có nước đọng và cặn bẩn.

Khay đựng lưới cũng cần được làm sạch định kỳ. Nếu khay tích tụ nước, dầu mỡ hoặc thức ăn thừa, chiếc lưới vừa rửa sạch vẫn có thể bị nhiễm bẩn trở lại.

Ngoài ra, cần phân biệt dụng cụ dùng cho bát đĩa với dụng cụ vệ sinh bồn rửa, sàn bếp và các bề mặt khác. Đây là biện pháp đơn giản giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong quá trình chế biến, sử dụng thực phẩm.

Khi nhận thấy lưới rửa bát có mùi hôi, nhớt, mốc hoặc xuống cấp, việc thay mới là lựa chọn hợp lý. Một chiếc lưới sạch, được bảo quản khô ráo và sử dụng đúng mục đích sẽ góp phần duy trì vệ sinh cho gian bếp gia đình.