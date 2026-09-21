Dung tích ngang cỡ Honda SH, xe ga 150cc thiết kế cá tính, nâng cấp công nghệ giá 50 triệu đồng

Xe ga 150cc thiết kế cá tính, nâng cấp công nghệ

Modenas Elit 150S

Thông tin từ Tạp chí điện tử Doanh nghiệp Việt Nam, theo nguồn tin độc quyền từ chuyên trang xe uy tín Paultan.org, thương hiệu xe máy quốc gia Malaysia Modenas vừa chính thức tung ra phiên bản nâng cấp 2026 cho mẫu xe tay ga chủ lực Elit 150S.

Ba tùy chọn màu sắc mới bao gồm xanh Amazon Green, đen Glorious Black và đặc biệt là xám xi măng Nardo Grey - gam màu đang làm mưa làm gió trong giới trẻ yêu thích phong cách thể thao hiện đại.

Nhìn trực diện, Modenas Elit 150S gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ nhờ phom dáng maxi-scooter bệ vệ, mang nhiều đường nét thiết kế cơ bắp rất tương đồng với mẫu xe danh tiếng Yamaha NMAX 155. Xe sở hữu phần đầu bề thế tích hợp cụm kính chắn gió khí động học vuốt cao, ghi-đông đặt vừa tầm và cụm đèn pha kép sắc sảo ứng dụng công nghệ LED toàn phần.

Ngôn ngữ công thái học đường trường được khắc họa rõ nét qua sàn để chân kéo dài hai bên vách sườn, cho phép người lái có thể duỗi thẳng chân thư giãn trên những hành trình xa - một đặc quyền vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu xe ga cỡ lớn đắt tiền.

Bên cạnh đó, chiều cao yên ở mức 770 mm rất thân thiện với thể trạng người Đông Nam Á, kết hợp cùng khoảng sáng gầm xe lên tới 160 mm giúp chiếc xe dễ dàng vượt qua các gờ giảm tốc cao hay vỉa hè đô thị mà không lo cạ gầm.

Modenas Elit 150S gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ nhờ phom dáng maxi-scooter bệ vệ

Dù giữ nguyên nền tảng cơ khí cốt lõi, phiên bản 2026 của Elit 150S lại ghi điểm tuyệt đối nhờ việc lắng nghe phản hồi của người tiêu dùng để hoàn thiện những chi tiết nhỏ nhất.

Cải tiến đầu tiên đến từ lò xo nắp bình xăng được thiết kế lại, giúp việc đóng mở trở nên nhẹ nhàng, nắp xăng vào đúng khớp định vị và hạn chế tối đa tình trạng kẹt cứng sau thời gian dài tiếp xúc với hơi nhiên liệu. Nâng cấp thứ hai là việc loại bỏ hoàn toàn cổng giắc cắm chờ để hở ở khu vực yếm trước, giúp khu vực đầu xe liền lạc, thẩm mỹ hơn và triệt tiêu nguy cơ chập cháy khi rửa xe hoặc di chuyển dưới trời mưa lớn.

Tuy nhiên, đòn bẩy giá trị nhất trên Modenas Elit 150S 2026 lại nằm ở khối óc điều khiển điện tử ECU. Đội ngũ kỹ sư của Modenas đã tinh chỉnh lại toàn bộ bản map ECU, tối ưu hóa thời điểm đánh lửa và phun nhiên liệu ở dải tốc độ cao, đồng thời đẩy mức ngắt giới hạn vòng tua máy (rpm cut-off) lên ngưỡng cao hơn.

Trái tim của xe vẫn là khối động cơ xi-lanh đơn 149 cc, làm mát bằng chất lỏng, SOHC 4 van, sản sinh công suất tối đa 14 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.750 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động dây đai CVT.

Việc nới rộng trần tua máy và tối ưu hóa phun xăng giúp chiếc xe giải quyết triệt để hiện tượng hụt hơi ở dải vận tốc trên 80 km/h, mang lại sức mạnh nước hậu cực kỳ thanh thoát và khả năng bứt tốc vượt xe dứt khoát trên đường trường.

Elit 150S còn sở hữu những thông số thực dụng đánh trúng tâm lý người dùng.

Không chỉ mạnh mẽ, Elit 150S còn sở hữu những thông số thực dụng đánh trúng tâm lý người dùng. Vũ khí tối thượng của mẫu xe này chính là bình nhiên liệu có dung tích lên tới 12 lít. Trong bối cảnh các mẫu xe ga 150 cc phổ biến hiện nay chỉ sở hữu bình xăng từ 4,5 đến 5,5 lít, dung tích 12 lít của Elit 150S biến nó thành một "quái vật đường trường", cho phép di chuyển liên tục từ 400 đến gần 500 km chỉ sau một lần nạp nhiên liệu.

Dưới yên xe là khoang chứa đồ rộng rãi 23 lít, dễ dàng chứa vừa mũ bảo hiểm cùng hàng loạt vật dụng cá nhân. Danh sách tiện ích còn được nối dài với hệ thống khóa thông minh smart key, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD hiển thị sắc nét, nút bật đèn cảnh báo nguy hiểm hazard và cổng sạc USB tiện dụng cho điện thoại di động.

Sự vững chãi của dàn chân cũng là yếu tố nâng tầm trải nghiệm lái. Xe trang bị phuộc trước dạng ống lồng cùng giảm xóc đôi phía sau, kết hợp bộ vành đúc 13 inch đi kèm lốp trước 110/70 và lốp sau bản lớn 130/70. Hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực đơn cho cả bánh trước và bánh sau, mang lại lực hãm chuẩn xác và phân bổ đều đặn.

Trọng lượng ướt 137 kg tạo nên độ đầm chắc đáng kinh ngạc, giúp xe lướt gió êm ái ở tốc độ cao mà không có cảm giác bồng bềnh hay chao đảo.

Giá xe ga 150cc Modenas Elit 150S

Điểm khiến giới mộ điệu đặc biệt bất ngờ là dù được bổ sung ba cải tiến kỹ thuật đắt giá cùng loạt màu sơn thời thượng, giá bán niêm yết của xe vẫn giữ nguyên ở mức 7.877 RM, tương đương khoảng 50 triệu đồng (chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký).

Theo Đời sống và Pháp luật, đặt giả thuyết nếu Modenas Elit 150S được các doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu về Việt Nam, thị trường xe tay ga chắc chắn sẽ đón nhận một cuộc xáo trộn thú vị. Khách hàng Việt Nam vốn cực kỳ chuộng các mẫu xe giàu công nghệ và có mức giá bán kinh tế.

Với thiết kế maxi-scooter hệt Yamaha NMAX nhưng giá bán quy đổi tại Malaysia chỉ khoảng 50 triệu đồng, Elit 150S hoàn toàn có thể trở thành sự lựa chọn thay thế hoàn hảo cho khoảng trống mà dòng xe Honda PCX để lại, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với Yamaha NVX 155 hay Honda Vario 160.

Mặc dù vậy, chặng đường thâm nhập thị trường Việt Nam của tân binh này chắc chắn sẽ đối mặt với không ít chông gai. Thách thức đầu tiên và lớn nhất nằm ở trang bị an toàn: xe vẫn chưa được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS - một tính năng mà người dùng Việt hiện nay coi là tiêu chuẩn bắt buộc khi chọn mua xe tay ga trên 150 phân khối.

Thêm vào đó, tâm lý chuộng thương hiệu xe Nhật Bản lâu đời cùng sự hoài nghi về độ bền bỉ của linh kiện xe máy Malaysia sẽ là rào cản tâm lý lớn.

Cuối cùng, việc thiếu thốn mạng lưới trạm dịch vụ bảo dưỡng và nguồn phụ tùng thay thế sẵn có sẽ khiến người tiêu dùng phải đắn đo suy tính trước khi xuống tiền. Để có thể đứng vững, Modenas Elit 150S cần phải duy trì được mức giá bán sau thuế thực sự hấp dẫn cùng chế độ bảo hành chu đáo nhằm thuyết phục những khách hàng thực dụng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.