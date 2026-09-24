Dùng thuyền rượt đuổi rồi đánh nhau bằng mái chèo, 4 người lĩnh hơn 9 năm tù

Ngày 23-9, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Huế mở phiên tòa xét xử lưu động đối với các bị cáo Ngô Siêng (SN 1977), Ngô Văn Sướng (SN 1993), Ngô Hoàng (SN 2000) và Nguyễn Văn Lộc (SN 1988), cùng trú tại TP Huế, về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng, ngày 3-11-2025, Ngô Văn Sướng cùng em trai là Ngô Hoàng sử dụng thuyền vỏ nhôm gắn động cơ tự chế đi từ phường Vỹ Dạ đến khu vực giao lộ Nguyễn Huệ - Bà Triệu - Hùng Vương để đón khách đi tránh lũ, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Khoảng 12h30 cùng ngày, khi đang chở khách trên đường Trường Chinh, rẽ vào đường Bà Triệu, thuyền của Sướng và Hoàng gặp thuyền do Nguyễn Văn Rạnh và Nguyễn Văn Lộc điều khiển đi ngược chiều.

Do thuyền của Rạnh và Lộc chạy với tốc độ cao, nước tràn vào thuyền của Sướng và Hoàng. Bực tức, Sướng và Hoàng la hét, chửi bới.

Sau khi trả khách gần siêu thị GO, khoảng 13h, Sướng và Hoàng tiếp tục phát hiện thuyền của Rạnh và Lộc nên nổ máy rượt đuổi.

Hai thuyền chạy với tốc độ cao trên đường Bà Triệu. Khi áp sát nhau, Sướng, Hoàng và Lộc liên tục la hét, chửi thề lẫn nhau, gây ồn ào, huyên náo.

Cuộc rượt đuổi kết thúc tại giao lộ Chu Văn An - Nguyễn Thái Học. Tại đây, Sướng và Hoàng tiếp tục chửi nhau với Lộc. Lộc cầm mái chèo bằng gỗ dọa đánh khiến Sướng và Hoàng điều khiển thuyền bỏ đi.

Khoảng 13h30, khi đang đi đón khách, Sướng và Hoàng phát hiện thuyền của Lộc neo trước số nhà 115 Hùng Vương.

Sướng cầm một mái chèo và ống kim loại, trong khi Hoàng điều khiển thuyền áp sát thuyền của Lộc. Sau đó, hai bên tiếp tục la ó, chửi bới và dùng mái chèo đánh nhau.

Thấy sự việc, Ngô Văn Quốc cùng anh trai là Ngô Siêng cầm mái chèo bằng gỗ lao vào hỗ trợ Sướng và Hoàng, cùng đánh Lộc. Vụ việc gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.

Sau khi được mọi người can ngăn, những người liên quan rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến rượt đuổi, chửi bới và đánh nhau được người đi đường dùng điện thoại ghi lại rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo đã gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại khu vực.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Siêng 2 năm tù; Ngô Văn Sướng 2 năm 6 tháng tù; Ngô Hoàng và Nguyễn Văn Lộc cùng mức án 2 năm 3 tháng tù, đều về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng mức án mà 4 bị cáo phải chấp hành là 9 năm tù.