Dừng thu phí qua hai trạm Bến Thủy do chưa khắc phục hư hỏng kéo dài. Ảnh minh họa: TTXVN

Cục Đường bộ Việt Nam vừa chính thức thông báo tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong thời gian 30 ngày kể từ 0 giờ 00 phút ngày 20/10/2026.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, trong quá trình theo dõi, quản lý của đơn vị và ý kiến phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đối với công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng tuyến tránh thành phố Vinh và tuyến Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cho thấy nhiều tồn tại kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất an toàn công trình.

Cụ thể, từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 9/10/2026, Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (doanh nghiệp dự án) đã thực hiện một số hạng mục như vá ổ gà, xử lý các đoạn mặt đường rạn nứt nặng, cào gọt, bù kê vệt hằn lún bánh xe, bạt lề đường, chỉnh sửa biển báo, cọc tiêu hư hỏng, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông và sơn dặm vạch kẻ đường … nhưng trên tuyến vẫn còn nhiều hư hỏng chưa được xử lý.

Các tồn tại về chất lượng bảo trì đã được các cơ quan chức năng nhiều lần đôn đốc bằng văn bản; Khu Quản lý đường bộ II đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện rất chậm, chất lượng sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu, gây mất an toàn giao thông và phát sinh nhiều phản ánh tiêu cực của dư luận.

Đối chiếu với quy định của pháp luật và hợp đồng BOT về tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án đã có các vi phạm về chất lượng bảo trì không được xử lý kịp thời; để xảy ra các tình huống có nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường quản lý, tuy nhiên đến nay công tác khắc phục các tồn tại vẫn chưa hoàn thành.

Thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, tuy nhiên nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chưa thực hiện việc khắc phục, sửa chữa kịp thời, triệt để các hư hỏng theo quy định.

Tại văn bản thông báo tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 của Cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ: Sau thời gian tạm dừng thu phí 30 ngày kể từ 0 giờ 00 phút ngày 20/10/2026, nếu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chưa hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa triệt để các hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét tiếp tục xử lý theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Hiện thời gian tạm dừng thu phí các dự án được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư và tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí nhà đầu tư tự chịu theo quy định tại điểm e khoản 41.2 Điều 41 Phụ lục Hợp đồng số 2 của Hợp đồng số 2177/GTVT-KHĐT ngày 15/5/2003.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ II chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 (nhà đầu tư), Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (doanh nghiệp dự án); Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC (đơn vị vận hành thu phí) và các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 đúng thời hạn yêu cầu.

Khu Quản lý đường bộ II theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sửa chữa, khắc phục các tồn tại, hư hỏng và chất lượng bảo trì của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án; định kỳ hằng tuần báo cáo về Cục Đường bộ Việt Nam.

Sau khi nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án báo cáo hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, Khu Quản lý đường bộ II chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác sửa chữa, lập biên bản xác nhận và báo cáo, kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét kết thúc thời gian tạm dừng thu phí nếu việc sửa chữa, khắc phục của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án đạt yêu cầu hoặc đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý tiếp theo nếu chưa đạt yêu cầu.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An khai thác từ tháng 11/2005 và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy được khai thác theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), đều do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 làm chủ đầu tư.

Về Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có chiều dài 25,26 km, với tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 400 tỷ đồng, với thời gian thu phí hoàn vốn trong hơn 17 năm kể từ năm 2005. Trong khi đó, Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài 35,1 km, với thời gian thu phí hoàn vốn hơn 20 năm kể từ năm 2014./.