Dừng thu phí BOT Bến Thủy từ ngày 20/10, doanh nghiệp dự án nói gì?

Ngày 18/10, đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cho biết vừa nhận được văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam về việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại hai trạm Bến Thủy và Bến Thủy 2 trong 30 ngày.

Vì sao bị tạm dừng thu phí?

Đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh thông tin, việc tạm dừng thu phí liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP. Vinh cũ và Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP. Hà Tĩnh cũ theo hình thức BOT. Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 là nhà đầu tư, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP. Vinh là doanh nghiệp dự án.

Trạm thu phí Bến Thủy.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua công tác theo dõi, quản lý và phản ánh của người dân, chính quyền địa phương, trên tuyến vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an toàn công trình.

Cụ thể, nhiều vị trí mặt đường bị hằn lún, nứt vỡ, xuất hiện ổ gà; sơn kẻ đường bị mờ, mất tác dụng. Một số cầu và đường dẫn hai đầu cầu bị hư hỏng, lún lõm; đặc biệt, hệ dầm thép cầu Bến Thủy được xác định hư hỏng nặng. Cục Đường bộ Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án sửa chữa, khắc phục.

Tuy nhiên, việc khắc phục chưa kịp thời, triệt để. Khu Quản lý đường bộ II đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh BOT tuyến tránh TP. Vinh. Từ ngày 11/9-9/10, doanh nghiệp dự án đã triển khai một số hạng mục như vá ổ gà, xử lý mặt đường rạn nứt, cào gọt và bù vệt hằn lún bánh xe, sửa chữa biển báo, cọc tiêu, đèn tín hiệu giao thông và sơn dặm vạch kẻ đường.

Song theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, nhiều hư hỏng trên tuyến vẫn chưa được xử lý triệt để. Do đó, cơ quan này quyết định tạm dừng thu phí tại hai trạm từ 0h ngày 20/10 trong 30 ngày. Thời gian tạm dừng được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư; khoản tổn thất kinh phí do tạm dừng thu phí do nhà đầu tư tự chịu theo hợp đồng.

Doanh nghiệp dự án nói gì?

Liên quan đến tiến độ triển khai đại tu tuyến đường, đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh TP. Vinh cho biết, khó khăn hiện nay là việc hoàn thiện hồ sơ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định phạm vi, giải pháp kỹ thuật, khối lượng, dự toán, nguồn vốn và các thủ tục thẩm định, chấp thuận theo quy định và hợp đồng BOT.

Bên cạnh đó, doanh thu thu phí của dự án giảm mạnh do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự phân lưu phương tiện khi các tuyến cao tốc, đường ven biển và công trình giao thông kết nối khác được đưa vào khai thác. Điều này tạo áp lực đối với việc cân đối dòng tiền, bố trí nguồn vốn thực hiện đại tu.

Theo doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn để hoàn thiện công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định, trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét trước ngày 20/10/2026; dự kiến triển khai thực hiện từ tháng 11/2026. Phía đại diện doanh nghiệp cho biết thêm, dự án tuyến tránh TP. Vinh cũ và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũ có tổng chiều dài khoảng 60km, đưa vào sử dụng từ năm 2014.

Sau 12 năm khai thác, một số vị trí trên tuyến đã xuống cấp, cần sửa chữa lớn để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và tính bền vững của công trình. Theo phương án tài chính của hợp đồng BOT, công tác đại tu được triển khai từ năm 2026.

"Chủ trương đại tu phần đường đã được Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 600 tỷ đồng; mức đầu tư cuối cùng sẽ được xác định trên cơ sở khối lượng thực tế, giải pháp thiết kế, đơn giá và các chi phí hợp lệ sau khi hoàn thành các thủ tục theo thẩm quyền", phía Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cho biết.

Đối với việc tạm dừng thu phí, đại diện doanh nghiệp dự án thông tin, nhà đầu tư chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tạm dừng thu phí không đồng nghĩa với việc dừng bảo dưỡng, sửa chữa tuyến đường. Trong thời gian này, doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục kiểm tra hiện trường, duy trì bảo dưỡng thường xuyên, xử lý các hư hỏng phát sinh, duy trì hệ thống báo hiệu đường bộ và triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình sửa chữa.