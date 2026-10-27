Dùng thớt mỗi ngày, 4 sai lầm nhiều người vẫn mắc có thể gây hại sức khỏe

Thớt là vật dụng quen thuộc, gần như xuất hiện trong mọi công đoạn chuẩn bị bữa ăn. Tuy nhiên, không ít người chỉ chú ý rửa sạch sau khi sử dụng mà bỏ qua cách dùng và bảo quản. Trong khi đó, thớt có thể tiếp xúc với thịt cá sống, rau củ, hoa quả và cả thực phẩm đã nấu chín. Những thói quen tưởng chừng vô hại dưới đây có thể khiến việc giữ vệ sinh thực phẩm trở nên khó khăn hơn.

Dùng chung thớt cho thực phẩm sống và chín

Thịt, cá và gia cầm sống có thể chứa vi sinh vật gây bệnh. Khi dùng chung một chiếc thớt để sơ chế thực phẩm sống rồi thái thức ăn đã nấu chín hoặc rau củ ăn trực tiếp, vi sinh vật có thể truyền từ nguyên liệu sống sang món ăn sẵn. Đây là nguy cơ nhiễm chéo cần đặc biệt lưu ý.

Tránh dùng thớt để sơ chế cả thực phẩm sống và chín

Cách đơn giản nhất để hạn chế tình trạng này là sử dụng thớt riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín. Gia đình có thể chọn thớt khác màu hoặc khác hình dáng để dễ phân biệt, tránh lấy nhầm khi nấu nướng.

Nếu chưa có điều kiện chuẩn bị nhiều thớt, cần rửa kỹ và làm sạch thớt trước khi chuyển từ sơ chế thực phẩm sống sang thực phẩm ăn ngay. Tuy nhiên, dùng riêng vẫn là lựa chọn thuận tiện hơn để hạn chế nhầm lẫn.

Chỉ tráng thớt qua nước sau khi chặt thịt cá

Tráng thớt dưới vòi nước vài giây không đồng nghĩa với việc đã loại bỏ hết chất bẩn và vi sinh vật. Những mảnh vụn thực phẩm, dịch tiết từ thịt cá sống vẫn có thể bám trên bề mặt, đặc biệt tại các vết dao hoặc khe rãnh.

Sau khi sử dụng, nên rửa thớt kỹ bằng nước và chất tẩy rửa phù hợp, chà sạch cả hai mặt, cạnh thớt và những vị trí thường xuyên tiếp xúc với tay. Dụng cụ dùng để cọ rửa cũng cần được vệ sinh và thay khi đã quá bẩn, có mùi hoặc khó làm sạch.

Với thớt tiếp xúc trực tiếp với thịt, cá và gia cầm sống, việc vệ sinh càng cần được chú trọng. Không nên dùng lại thớt cho thực phẩm ăn ngay khi chưa làm sạch đúng cách.

Tiếc tiền sử dụng thớt đã có nhiều rãnh sâu

Một vài vết dao trên bề mặt chưa có nghĩa chiếc thớt phải bỏ ngay. Tuy nhiên, khi thớt xuất hiện nhiều rãnh sâu, nứt vỡ hoặc bề mặt sần sùi đến mức khó chà sạch, việc vệ sinh sẽ trở nên khó khăn hơn. Cặn thực phẩm có thể mắc lại trong các khe này, làm tăng nguy cơ tồn lưu chất bẩn.

Không có một mốc thời gian cố định áp dụng cho mọi loại thớt và mọi gia đình. Thay vì chỉ dựa vào số tháng sử dụng, nên kiểm tra tình trạng thực tế của sản phẩm.

Tiếc tiền sử dụng thớt đã có nhiều rãnh sâu

Theo khuyến nghị về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thớt đã bị mòn quá mức hoặc có những rãnh khó làm sạch nên được thay thế. Vì vậy, nếu thớt đã nứt, cong vênh, xuống cấp nghiêm trọng hoặc không còn dễ vệ sinh, đừng tiếp tục sử dụng chỉ vì tiếc tiền.

Cất thớt khi còn ướt vào nơi kín

Rửa sạch nhưng bảo quản không đúng cách cũng khiến thớt khó giữ vệ sinh. Nếu vừa rửa xong đã úp sát xuống mặt bếp, ép vào tường hoặc nhét vào khe tủ, nước khó thoát và các bề mặt lâu khô hơn. Xếp nhiều chiếc thớt sát nhau khi còn ẩm cũng khiến việc làm khô không hiệu quả.

Sau khi rửa, nên dựng thớt ở nơi sạch sẽ, thông thoáng để nước thoát và cả hai mặt có thể khô hoàn toàn. Nếu sử dụng nhiều thớt, có thể đặt trên giá có khoảng cách giữa các tấm. Chỉ cất vào tủ hoặc nơi kín khi thớt đã khô, đồng thời giữ sạch khu vực bảo quản.

Giữ thớt an toàn không đòi hỏi những mẹo phức tạp. Điều quan trọng là phân biệt thớt dùng cho thực phẩm sống và chín, vệ sinh kỹ sau mỗi lần sử dụng, thay thớt khi bề mặt xuống cấp và để thớt khô hoàn toàn trước khi cất.

Đây đều là những việc nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực trong việc hạn chế nhiễm chéo và giữ an toàn thực phẩm cho cả gia đình.