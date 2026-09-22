Dùng thiết bị radar xuyên đất dò tìm mộ tập thể tại Mả Chìa

Khu vực Mả Chìa - nơi xác định có mộ tập thể liệt sĩ, thuộc thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng (trước đây thuộc thôn Hưng Cường, xã Nhân Hòa cũ, huyện Vĩnh Bảo cũ, TP. Hải Phòng) là chứng tích lịch sử ghi dấu những đau thương trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Nơi đây, thực dân Pháp từng thiết lập bốt Mai Sơn, tàn sát nhiều cán bộ, du kích và chiến sĩ cách mạng của ta.

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 TP. Hải Phòng và cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Bảo thực địa kiểm tra, chỉ đạo công tác dò tìm, xác định vị trí mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa.

Qua công tác rà soát, đối chiếu hồ sơ lịch sử và thu thập thông tin từ các nhân chứng, các cơ quan chức năng đã xác định tại khu vực Mả Chìa với tổng diện tích gần 5.000m2 có một mộ chôn tập thể 08 liệt sĩ chưa được quy tập gồm: Nguyễn Văn Cảm, Hà Văn Rặc, Đỗ Ngọc Bích, Đỗ Văn Choát, Nguyễn Văn Gắng, Vũ Văn Hữu, Phạm Văn Choát và Vũ Văn Tuân. Các liệt sĩ nguyên là cán bộ, du kích thuộc các xã Vinh Quang, Đồng Minh, Vĩnh Phong và Cao Minh của huyện Vĩnh Bảo cũ (nay thuộc các xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Hải và Vĩnh Am).

Nhiều năm qua, dựa vào thông tin truyền miệng từ các thế hệ đi trước, thân nhân các liệt sĩ đã tự nguyện góp công, góp sức xây dựng khu mộ gió (không có hài cốt) và bia tưởng niệm để làm nơi thờ các liệt sĩ trên khu đất khoảng 250m2

Trải qua hơn 70 năm, khu vực Mả Chìa có sự thay đổi của địa hình do hoạt động canh tác nông nghiệp và thời gian bồi đắp nên việc xác định chính xác ranh giới mộ chôn bằng phương pháp thủ công gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng của Bộ CHQS TP. Hải Phòng sử dụng thiết bị radar xuyên đất dò tìm mộ tập thể tại khu vực Mả Chìa.

Ngày 22/9/2026, Ban Chỉ đạo 515 TP. Hải Phòng phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn và cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Bảo đã triển khai đợt khảo sát thực địa, sử dụng thiết bị radar xuyên đất (GPR) phục vụ dò tìm, xác định vị trí mộ tập thể tại khu vực trên.

Thiết bị GPR phát ra các dải sóng điện từ cao tần xuyên sâu vào lòng đất. Khi gặp các mặt ranh giới bất thường hoặc dấu vết đất mịn bở (dấu hiệu của rãnh chôn cất cũ), sóng sẽ phản hồi ngược lại. Dữ liệu quét thu về được máy tính xử lý và dựng lại thành không gian ba chiều (3D). Phương pháp này giúp lực lượng tìm kiếm có thể nhìn xuyên qua các tầng lớp đất đá, khoanh vùng chính xác các tọa độ có nghi vấn mà không cần đào xới trên diện rộng.

Thiết bị GPR giúp lực lượng tìm kiếm có thể nhìn xuyên qua các tầng lớp đất đá, khoanh vùng chính xác các tọa độ có nghi vấn về mộ tập thể.

Trước khi công tác rà quét bằng máy radar được triển khai vào ngày 22/9/2026, chính quyền xã Vĩnh Bảo và Ban Chỉ huy quân sự xã đã tổ chức thông báo, vận động người dân tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng tại khu vực Mả Chìa để bàn giao cho đội khảo sát.