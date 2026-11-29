Đo từng khe ray, kiểm soát từng hạng mục bảo trì đường sắt

Từ ngày 1/1/2027, công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia sẽ được thực hiện theo những tiêu chí cụ thể hơn, trong đó chú trọng ứng dụng thiết bị chuyên dụng, công nghệ và dữ liệu hình ảnh để kiểm soát chất lượng công trình.

Thông tư số 83/2026 của Bộ Xây dựng định hướng tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, thiết bị chuyên dụng và công cụ giám sát hình ảnh trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng quản lý, bảo trì công trình đường ngang, nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu (Ảnh: minh hoạ).

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư số 83/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định tiêu chí chất lượng và công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo phương thức đặt hàng là định hướng tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, thiết bị chuyên dụng và công cụ giám sát hình ảnh.

Quy định này mở rộng cách thức kiểm soát chất lượng bảo trì, không chỉ dựa vào quan sát trực tiếp mà còn kết hợp đo đạc bằng thiết bị, kiểm tra dữ liệu và hồ sơ kỹ thuật, qua đó nâng cao tính chính xác trong đánh giá hiện trạng công trình.

Theo Thông tư, công tác kiểm tra, giám sát có thể được thực hiện thông qua kiểm tra hồ sơ, kiểm tra hiện trường hoặc giám sát hiện trường. Hồ sơ quản lý, bảo trì được kiểm tra trên bản giấy, bản điện tử hoặc thông qua cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt, bảo đảm thông tin phản ánh đầy đủ, chính xác hiện trạng công trình.

Đối với công trình đường ngang, Thông tư quy định cụ thể phương pháp kiểm tra chất lượng bảo dưỡng theo ba nhóm hạng mục gồm: hệ thống phòng vệ và chiếu sáng; đường sắt trong phạm vi đường ngang; đoạn đường bộ tại đường ngang.

Đáng chú ý, việc kiểm tra hệ thống phòng vệ không chỉ dừng ở quan sát bằng mắt thường mà còn kết hợp sử dụng thước thép, dụng cụ và thiết bị chuyên dụng để đánh giá tình trạng kỹ thuật của các hạng mục.

Các nội dung được kiểm tra bao gồm chắn đường ngang, vạch sơn kẻ đường, cọc tiêu, hàng rào, biển báo, tín hiệu đường sắt, tín hiệu đường bộ, gờ giảm tốc, gồ giảm tốc, camera giám sát và hệ thống chiếu sáng.

Yêu cầu đặt ra là hệ thống phòng vệ phải được bố trí đầy đủ, hoạt động tin cậy, ổn định và đáp ứng yêu cầu phòng vệ. Biển báo phải đầy đủ, sạch sẽ, nội dung chỉ dẫn rõ ràng, bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

Với đường sắt trong phạm vi đường ngang, Thông tư yêu cầu sử dụng thước chuyên dụng để đo chiều rộng, chiều sâu khe ray. Đây là những thông số kỹ thuật quan trọng nhằm kiểm soát điều kiện an toàn khi tàu chạy qua.

Theo đó, chiều rộng khe ray phải nằm trong giới hạn cho phép; khe ray hộ bánh phải sạch, không có đất cát và bảo đảm chiều sâu theo yêu cầu kỹ thuật.

Tương tự, việc kiểm tra đoạn đường bộ tại đường ngang được thực hiện bằng quan sát trực quan kết hợp sử dụng thước chuyên dụng để đo kích thước, độ chênh cao giữa mặt lát đường ngang trong lòng đường sắt, hai bên đường sắt với ray chính.

Thông tư yêu cầu mặt đường bộ khu vực đường ngang phải bằng phẳng, thoát nước tốt. Trong đó, độ cao mặt lát trong lòng đường sắt phải bằng hoặc cao hơn ray chính không quá 10mm; mặt lát tiếp giáp bên ngoài ray chính phải bằng hoặc thấp hơn ray chính không quá 7mm.

Những thông số này là căn cứ cụ thể để đánh giá chất lượng bảo dưỡng, hạn chế tình trạng mặt đường xuống cấp, chênh cao không bảo đảm kỹ thuật, ảnh hưởng đến phương tiện giao thông khi đi qua đường ngang.

Kết hợp dữ liệu, hồ sơ để giám sát chất lượng bảo trì

Không chỉ tăng cường kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, Thông tư 83/2026/TT-BXD còn cho phép sử dụng các nguồn dữ liệu kỹ thuật để phục vụ kiểm tra, giám sát tại những vị trí không thuộc diện kiểm tra trực tiếp.

Cụ thể, việc đánh giá có thể căn cứ vào số liệu quan trắc, kết quả kiểm định chất lượng công trình, dữ liệu từ máy kiểm tra trạng thái công trình, thiết bị chuyên dùng và hồ sơ hoàn thành bảo dưỡng.

Cách tiếp cận này giúp mở rộng phạm vi giám sát, tận dụng dữ liệu kỹ thuật trong đánh giá chất lượng, đồng thời tạo cơ sở đối chiếu giữa hồ sơ quản lý và tình trạng thực tế của công trình.

Một điểm đáng chú ý khác là Thông tư quy định việc đánh giá chất lượng dịch vụ theo hai mức: "đạt yêu cầu" và "không đạt yêu cầu". Dịch vụ chỉ được nghiệm thu khi chất lượng được đánh giá đạt yêu cầu.

Với các tiêu chí và phương pháp kiểm tra được quy định cụ thể cho từng hạng mục, Thông tư 83/2026/TT-BXD góp phần tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Đặc biệt, việc kết hợp kiểm tra trực tiếp với thiết bị chuyên dụng và dữ liệu kỹ thuật sẽ giúp nâng cao tính khách quan trong đánh giá, kịp thời phát hiện những bất cập cần khắc phục.

Qua đó, chất lượng công trình được kiểm soát chặt chẽ hơn, góp phần bảo đảm an toàn chạy tàu và an toàn giao thông tại các đường ngang.