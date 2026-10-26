Xét đề nghị của Công an TP.HCM, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về việc sử dụng phương tiện bay không người lái và phương tiện bay khác (UAV/Drone) trên địa bàn.

Việc này nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là chế tài xử phạt theo Nghị định 282/2025; Nghị định 288/2025; Nghị định 347/2026 của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Người dùng thiết bị bay không người lái ở TP.HCM phải ký cam kết.

Đồng thời, nâng cao nhận thức người dân; tạo sức răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa các hành vi lợi dụng UAV/Drone để hoạt động vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phạm vi triển khai trên toàn bộ địa bàn các xã, phường và đặc khu (đơn vị cấp xã) thuộc TP.HCM; trong đó, tập trung trọng điểm thường xuyên tại 63 đơn vị cấp xã thuộc phạm vi cấm bay.

Đối tượng: người dân sinh sống, làm việc tại các khu dân cư, chung cư cao tầng trên địa bàn; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, nhiếp ảnh, quay phim,… có sử dụng UAV/Drone; các cơ sở, hộ kinh doanh, cửa hàng mua bán, phân phối, sửa chữa, cho thuê UAV/Drone; các câu lạc bộ, hội nhóm người sử dụng thiết bị bay điều khiển từ xa, mô hình bay.

Kế hoạch triển khai từ tháng 10/2026 và thực hiện thường xuyên các năm tiếp theo. Một trong những nội dung trọng tâm tuyên truyền là công khai phạm vi khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không Côn Đảo và các mục tiêu trọng điểm để các tổ chức, cá nhân biết và chấp hành.

UBND TP.HCM giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã làm nòng cốt tham mưu UBND cấp xã rà soát, lập danh sách và tổ chức cho 100% cơ sở kinh doanh, người sử dụng UAV/Drone trên địa bàn ký cam kết chấp hành pháp luật.

Tăng cường công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chế áp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 3983/QĐ-BCA-A02 của Bộ Công an.

Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo mua bán thiết bị bay nhập lậu, hướng dẫn tự chế thiết bị bay trái phép trên không gian mạng.

Bộ Tư lệnh thành phố bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng phát hiện, chế áp kịp thời các phương tiện bay không người lái vi phạm vùng trời thành phố.

UBND cấp xã chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp bay trái phép theo thẩm quyền.

Thời gian qua, các thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép đã gây ảnh hưởng trực tiếp hoạt động khai thác bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Mới nhất, ngày 11/8, thiết bị bay không người lái 2 lần xuất hiện tại khu vực sân bay trong hơn 2 tiếng, buộc sân bay phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay để bảo đảm an toàn. Sự cố này đã ảnh hưởng 73 chuyến bay.