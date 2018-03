Đừng than ế nữa, trai hư dẻo mồm mới… tán được gái!

Vẻ ngoài hào nhoáng, tài 'chém gió' và 'độ chịu chơi' có lẽ là 'vũ khí' lợi hại nhất mà những chàng trai 'hư' vẫn thường sử dụng để đi cua gái. Còn những chàng trai nhút nhát, chưa kịp mở lời, con gái đã đi mất.

Các chị em vẫn thường “rỉ tai” nhau và than thở rằng “đàn ông tốt chết hết ở đâu rồi”, sau đó lại bảo đàn ông sao mà lăng nhăng đào hoa, “thả thính” hết em nọ đến em kia. Than thì cứ than thế thôi, chứ có đàn ông tốt, chị em đâu có nhận. Họ cứ mải chạy theo mấy anh lạnh lùng, “cool ngầu”, lãng tử.

Có lẽ “trai hư” có nhiều điểm “mạnh” hơn con trai hiền lành, tốt tính. Đầu tiên, đa số trai tốt rất ít kinh nghiệm tán gái chính vì thế khó có thể chiều lòng đối phương. Người ta thường nói: “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai”. Vốn dĩ “trai hư” lại khôn khéo, chiều chuộng bằng cách “rót mật vào tai” nên con gái luôn có hứng thú.

Con trai hư luôn có cái chất riêng đầy lôi cuốn.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một nghi vấn thu hút sự chú ý của mọi người. Một phần chỉ cần lướt trên new feed mạng xã hội vài phút, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những bài viết than thở độc thân lâu năm.

Chủ nhân bài viết thắc mắc: “Trai không hư, gái không yêu! Các đồng chí nghĩ sao về điều này, riêng tôi thấy câu này thời nay rất chuẩn“.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết thu hút hàng nghìn bình luận với những luồng ý kiến khác nhau. Đa phần mọi người đều gật đầu đồng ý với quan điểm trên. Một số chàng trai vỡ lẽ ra nguyên do tại sao xưa này bản thân vẫn độc thân.

Ảnh minh họa.

“Những gã trai tốt như mình toàn nhút nhát chẳng dám thổ lộ. Trong khi chị em phụ nữ thích sự mạnh mẽ, lãng mạn. Bảo sao xưa nay vẫn ế truyền kiếp. Muốn làm trai đểu cũng đâu có dễ, thôi thấy chị em bảo là “yêu trai hư, cưới trai ngoan” nên chờ có người tới cưới vậy!”, tài khoản Đ.A bày tỏ quan điểm. Ngay dưới bình luận có nhiều người trả lời thay cho sự đồng ý.

“Trai tốt là khi con gái nhịn ăn giữ dáng sẽ mua hết đồ này đồ nọ cho ăn còn trai hư sẽ rủ đi chơi, xem phim để quên cơn đói. Trong khi trai hư sẽ thích những nơi ồn ào, náo nhiệt thì trai ngoan lại thích sự tĩnh lặng. Con gái họ thích mới mẻ nên trai hư mới “có giá” như vậy. Công bằng mà nói thì trai hư biết quan tâm, chiều chuộng và thấu hiểu con gái hơn”, một cô gái thẳng thắn chia sẻ về quan điểm trên.

Bảo vậy mới nói, các chàng trai nên “đa nhân cách” một chút. Biết yêu thương chiều chuộng con gái đúng lúc. Còn thay đổi ngoan hay hư tùy thuộc suy nghĩ mỗi người, chỉ cần yêu thương và quan tâm thật lòng là đủ.

Mina