Dừng tham quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường (Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình) cho biết, thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 22/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời căn cứ tình hình mưa lũ đang xảy ra tại khu vực trên lâm phần Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, trung tâm quyết định tạm ngừng tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm và các hoạt động dịch vụ có liên quan tại các điểm, tuyến trên lâm phần Vườn quốc gia kể từ trưa ngày 23/9 cho đến khi có thông báo mới.

Những ngày qua, tại một số khu vực trên lâm phần Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình đã và đang xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đá lăn, cây gãy đổ, trơn trượt, ngập cục bộ, lũ quét và các nguy cơ khác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của du khách khi đến tham quan, trải nghiệm. Do đó, việc tạm ngừng tổ chức các hoạt động là nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Công viên đá nằm bên bờ biển Vườn quốc gia Núi Chúa thuộc Khu Dự trữ sinh quyển Núi Chúa ở xã Vĩnh Hải. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, trên lâm phần Vườn quốc gia có khu vực địa hình dốc, đường mòn, suối, khe, khu vực có đá lăn, cây rừng và các vị trí có nguy cơ sạt lở, trơn trượt hoặc nước chảy xiết…, rất dễ dẫn đến nhiều rủi ro khó lường, nhất là trong bối cảnh mưa lũ đang xảy ra.

Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường cũng đã thông tin rộng rãi đến các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh, hướng dẫn viên và cá nhân đang tổ chức hoặc cung cấp dịch vụ tham quan, du lịch sinh thái, trekking, dã ngoại, cắm trại trên lâm phần Vườn quốc gia nghiêm túc thực hiện việc tạm ngừng tiếp nhận, tổ chức và đưa khách vào các điểm, tuyến tham quan trong thời gian nêu trên.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường nêu rõ, các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh khẩn trương thông báo kịp thời cho du khách, khách hàng đã đăng ký chương trình để điều chỉnh lịch trình, thời gian tham quan, không để phát sinh tình huống khách đang tham quan, trekking, dã ngoại hoặc cắm trại trong điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn; đồng thời các tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền về các hậu quả phát sinh do không chấp hành quy định về bảo đảm an toàn, tự ý tổ chức hoặc đưa khách vào các điểm, tuyến đã có thông báo tạm ngừng.