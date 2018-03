Dừng tham quan 12 tượng con giáp khỏa thân ở Hòn Dáu; Nam sinh lớp 6 tử vong để lại thư 'hận bạn' vì bị gọi là củ hành; Hàng trăm người cầm hoa hồng cầu nguyện cho nạn nhân Carina... là những tin đô thị được quan tâm ngày 29/3.

Dừng tham quan 12 tượng con giáp khỏa thân ở Hòn Dáu

Ngày 28/3, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng và UBND quận Đồ Sơn đã làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu về hệ thống tượng 12 con giáp trưng bày trong Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu.

Sau khi đi thực địa và kiểm tra các các giấy tờ liên quan, đoàn công tác cho biết sẽ báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao để đề nghị trưng cầu ý kiến của hội đồng nghệ thuật thành phố về 12 bức tượng. Trong thời gian chờ kết luận của hội đồng, Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu không được cho người vào tham quan các bức tượng.

Trong thời gian chờ hội đồng nghệ thuật kết luận, dừng tham quan 12 tượng con giáp khỏa thân ở Hòn Dáu

Cụm tượng 12 con giáp khỏa thân do ông Trần Minh Tuấn (ngụ thôn Úc Giản, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng) tạc từ năm 2007. Các bức tượng được bày ở nhiều nơi trong Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu. Khoảng 3 năm trước thì được gom lại và cho đứng cạnh nhau trên khu Đà Lạt thu nhỏ của khu du lịch này. Gần đây, một số người đưa hình ảnh cụm tượng này lên mạng xã hội với nhận xét là dung tục, phản cảm và gây ra một làn sóng các ý kiến khác nhau trên mạng xã hội và truyền thông. Lúc đầu, đơn vị đã dùng áo quần che lại một số điểm "nhạy cảm" trên tượng. Đến ngày 28/3, Bộ tượng 12 con giáp này được tháo quần bơi, thay vào đó là chùm nho xanh đỏ bằng nhựa che vị trí nhạy cảm.

Bộ tượng 12 con giáp khỏa thân được tháo quần bơi, thay vào đó là chùm nho xanh đỏ bằng nhựa che vị trí nhạy cảm.

Tác giả các bức tượng nói: “Ban đầu tôi định làm 1 vườn tượng cổ tích mang câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ, nhưng khả năng và không gian không cho phép nên tôi hướng tới hình tượng 12 con giáp, một hình tượng có ý nghĩa tâm linh to lớn. Về việc đầu thú mình người, tôi nghĩ rằng ở phương tây hay phương đông đều có 1 điểm chung như vậy. Tại sao lại thế? Chúng ta đều được tạo hóa ban cho phần cơ thể tuyệt đẹp, chỉ khác nhau ở linh hồn. Ở đây là linh hồn 12 con giáp và tôi đã kết hợp với thân thể con người để ca ngợi cả hai, với mong muốn lưu lại cho mai sau”.

Về việc lộ các bộ phận sinh dục, ông Tuấn cho rằng điều đó là không mới, nhiều bức tượng bất hủ trên thế giới cũng là tượng khỏa thân. “Tôi thể hiện rõ như vậy để thể hiện sự hoàn mỹ của tác phẩm nghệ thuật chứ không có tính dung tục. Nếu bỏ nó đi thì đâu phải là nghệ thuật”, ông Tuấn cho biết. (Nguồn: Thanh Niên).

Nam sinh lớp 6 tử vong để lại thư 'hận bạn' vì bị gọi là củ hành

Trưa 29/3, rất đông học sinh lớp 6/3 trường Trần Thi tập trung trước cổng trường để đi viếng bạn học cùng lớp Vũ Huỳnh Ngọc Thành (12 tuổi, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận). Thành được phát hiện tử vong ven sông Dinh sau 3 ngày mất tích.

Trường Trần Thi -nơi nam sinh tử vong để lại thư 'hận bạn' - theo học

Gia đình còn tìm thấy lá thư em để lại ghi tên 4 bạn học mà em “hận” vì thường bị gọi là "củ hành".

Theo gia đình nạn nhân, trước đó em vẫn vui vẻ, không có biểu hiện buồn phiền gì. Hiện em đang sống cùng mẹ và cha dượng, ở nhà em thường giúp đỡ mẹ trong các công việc gia đình.

“Bạn Thành rất hiền, thường bị gọi là củ hành, vì sao thì con không biết. Các bạn hay chọc (trêu) Thành nhưng không ai đánh bạn. Con nghe tin bạn mất nên xin bố mẹ đi viếng bạn”, một bạn học của Thành nói.

Gia đình lo hậu sự cho em Thành

Cô Trần Thị Từ Vân, giáo viên chủ nhiệm của Thành, cho biết Thành là học sinh ngoan hiền, có phần nhút nhát hơn các bạn. Học lực của em không đều, học kỳ I em bị xếp loại yếu.

Cô Vân cũng cho biết khi nhận được thông tin em Thành mất tích, vào sáng 26/3, một bạn cùng lớp thấy Thành đi trên cầu Đạo Long. Một em học sinh cùng khối cũng cho hay sáng hôm 26/3, Thành có đến nhà kêu đi chơi nhưng em này không đi. Giáo viên chủ nhiệm cũng không nhận được thông tin việc em này bị bạn đánh.

“Vì sao các bạn gọi em Thành là củ hành thì tôi không nắm, nhưng qua xác minh không có việc em bị đánh. Các em có tên trong thư Thành để lại thì có em học chung lớp”, cô Vân nói.

Thầy Phan Tấn Phương, Hiệu trưởng trường Trần Thi, cho hay nhà trường đã quyên góp đi viếng chia buồn cùng gia đình em Thành. Công an phường Đạo Long đã đến trường để xác minh sự việc liên quan đến nguyên nhân em Thành tử vong. (Nguồn: Zing).

Hàng trăm người cầm hoa hồng cầu nguyện cho nạn nhân Carina



