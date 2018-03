Dừng tham quan 12 tượng con giáp khỏa thân ở Đồ Sơn, chờ trưng cầu nghệ thuật

Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hải Phòng yêu cầu không cho người vào tham quan cụm tượng 12 con giáp khỏa thân ở Đồ Sơn, cho đến khi có kết luận của hội đồng nghệ thuật thành phố.

Đoàn kiểm tra liên ngành thực tế cụm tượng - Ảnh Lê Tân

Nguồn tin của Thanh Niên ngày 29.3 cho biết, ngày 28.3, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng và UBND quận Đồ Sơn đã làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu về hệ thống tượng 12 con giáp trưng bày trong Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu.

Sau khi đi thực địa và kiểm tra các các giấy tờ liên quan, đoàn công tác cho biết sẽ báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao để đề nghị trưng cầu ý kiến của hội đồng nghệ thuật thành phố về 12 bức tượng. Trong thời gian chờ kết luận của hội đồng, Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu không được cho người vào tham quan các bức tượng.

Ông Hoàng Văn Thiềng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu, ngày 29.3 cho biết đã đồng ý với kết luận trên. Thực tế, sau nhiều thông tin trái chiều về 12 bức tượng, Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu đã cắm biển khuyến cáo người dưới 18 tuổi không vào khu vực này, sau đó mặc quần áo bơi, dùng lá cây, quả nhựa che các phần nhạy cảm của tượng.

Cụm tượng 12 con giáp khỏa thân do ông Trần Minh Tuấn (ngụ thôn Úc Giản, xã An Tiến,huyện An Lão, Hải Phòng) tạc từ năm 2007. Các bức tượng được bày ở nhiều nơi trong Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu. Khoảng 3 năm trước thì được gom lại và cho đứng cạnh nhau trên khu Đà Lạt thu nhỏ của khu du lịch này. Gần đây, một số người đưa hình ảnh cụm tượng này lên mạng xã hội với nhận xét là dung tục, phản cảm và gây ra một làn sóng các ý kiến khác nhau trên mạng xã hội và truyền thông.

Trả lời Thanh Niên, tác giả các bức tượng nói: “Ban đầu tôi định làm 1 vườn tượng cổ tích mang câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ, nhưng khả năng và không gian không cho phép nên tôi hướng tới hình tượng 12 con giáp, một hình tượng có ý nghĩa tâm linh to lớn. Về việc đầu thú mình người, tôi nghĩ rằng ở phương tây hay phương đông đều có 1 điểm chung như vậy. Tại sao lại thế? Chúng ta đều được tạo hóa ban cho phần cơ thể tuyệt đẹp, chỉ khác nhau ở linh hồn. Ở đây là linh hồn 12 con giáp và tôi đã kết hợp với thân thể con người để ca ngợi cả hai, với mong muốn lưu lại cho mai sau”.

Về việc lộ các bộ phận sinh dục, ông Tuấn cho rằng điều đó là không mới, nhiều bức tượng bất hủ trên thế giới cũng là tượng khỏa thân. “Tôi thể hiện rõ như vậy để thể hiện sự hoàn mỹ của tác phẩm nghệ thuật chứ không có tính dung tục. Nếu bỏ nó đi thì đâu phải là nghệ thuật”, ông Tuấn cho biết.

Về những phản ứng của cộng đồng mạng, ông Tuấn thừa nhận có bất ngờ nhưng không buồn. “Đã làm nghệ thuật thì không nên xấu hổ với dư luận, và cũng không trách người bình thường vì họ chưa tiếp cận được nghệ thuật. Tôi biết không phải ai cũng chấp nhận nghệ thuật này nên đã tư vấn chỗ đặt tượng kín đáo, tế nhị như vườn cây và phải mua vé mới được xem” ông Tuấn bày tỏ.

Khi biết Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu mặc quần áo cho cụm tượng, ông Tuấn bày tỏ: “Tôi nghĩ đó là sự chà đạp nghệ thuật. Nhưng tôi cũng thông cảm với mọi người, bởi ý hiểu của họ cũng trần tục thế thôi. Tôi khi vọng qua cơ quan truyền thông như thế này, mọi người sẽ hiểu hơn. Bản thân tôi thấy cụm tượng đó đẹp và không phạm gì đạo đức, nghệ thuật cả. Biết đâu sau này đó lại là một biểu tượng cho 12 con giáp”.

Ông Tuấn cũng cho biết đã tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật công nghiệp, Trường đại học mở Hà Nội năm 2000, và đã có khá nhiều tác phẩm điêu khắc tham gia các triển lãm toàn quốc, quốc tế.

Lê Tân