Bị cáo Xeo Phò Vinh tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 30-6-2026, Xeo Phò Vinh (1981, trú xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) đến nhà anh Xeo Phò Bún ở cùng bản để uống rượu. Đến 15 giờ 50 cùng ngày, Vinh đi về nhà thì gặp anh Lô Văn P. (1988, hàng xóm) cũng vừa đi uống rượu về nên cả hai vừa đi bộ vừa nói chuyện với nhau. Khi đi đến bãi cỏ gần nhà anh P., Vinh nhắc đến chuyện chiếc cọc sắt chống mái tôn nhà anh P. dựng sát mép lối đi trên đường về nhà mình khiến gia đình Vinh không thể đi xe máy vào nhà được.

Vinh nói anh P. “cắt cọc sắt luôn để còn đi lại” thì anh P. nói chưa có máy cắt, để đợi thuê người đã. Vinh trả lời, nếu không có ai cắt thì sẽ cắt và lấy tiền công 2 triệu đồng. Anh P. cho rằng, số tiền này là quá đắt nên chỉ đồng ý trả với mức 500 nghìn đồng, còn không thì đợi thuê được thợ thì mới làm.

Bực tức về việc này, Vinh về nhà lấy khẩu súng nhồi đạn ghém và thuốc súng ra đứng ở thềm nhà, hướng nòng súng ngắm vào người anh P. đứng cách đó khoảng 20m rồi bóp cò bắn 1 phát. Tiếng nổ lớn phát ra làm nhiều viên đạn găm trúng vào người anh P. Sau khi gây án, Xeo Phò Vinh đi vào nhà cất giấu khẩu súng rồi bỏ trốn. Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 2-7, Vinh bị bắt giữ và tự nguyện giao nộp khẩu súng cho Cơ quan điều tra.

Về phía nạn nhân, anh Lô Văn P. bị thương, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện từ ngày 30-6 đến 6-7 mới về nhà. Quá trình điều trị tại bệnh viện, các bác sĩ đã lấy được 2 viên đạn ở tay phải anh P. Đối với 10 vết thương trúng đạn còn lại, do đều ở các vị trí trọng yếu trên cơ thể nên chưa thể tiến hành phẫu thuật để lấy ra khỏi cơ thể nạn nhân. Theo giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nghệ An kết luận, tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh Lô Văn P. là 23%.

Ngày 23-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Xeo Phò Vinh về tội: “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Vinh khai nhận, do bản thân trước đó uống rượu, có chút hơi men nên không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến hành vi phạm tội. Bị cáo cũng khai nhận, khẩu súng kíp trên Vinh mua của một người không quen biết về để săn thú, bị cáo chỉ dùng vài lần để bắn chuột.

Còn bị hại Lô Văn P. cho biết, sau vụ việc sức khỏe nạn nhân giảm sút rất nhiều, hiện tại trên cơ thể còn nhiều mảnh đạn chưa thể lấy ra được do nằm ở các vùng trọng yếu. Hiện gia đình bị hại mới chỉ nhận được 10 triệu đồng tiền bồi thường từ phía bị cáo, trong khi chi phí thuốc men và điều trị tại bệnh viện nhiều, bị hại không có tiền chi trả. Bị hại P. cũng xin giảm án cho Xeo Phò Vinh.

HĐXX nhận định, bị cáo Xeo Phò Vinh đã phạm tội giết người, hành vi của bị cáo là xem thường pháp luật, nhằm tước đoạt mạng sống của bị hại. Việc bị hại Lô Văn P. không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Tuy nhiên, xem xét trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và đã chủ động khắc phục 1 phần hậu quả do mình gây ra nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Xeo Phò Vinh 12 năm tù về tội: “Giết người” và 1 năm tù về tội: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt 13 năm tù.