Dùng súng bắn người vì bị ép trả nợ

Hai bị cáo Hoàng Hữu Lương và Nguyễn Văn Đào tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, khoảng cuối tháng 2 đến đầu tháng 3-2026, Hoàng Hữu Lương (1986, trú xã Tân Châu, Nghệ An) có vay 700 triệu đồng của anh Nguyễn Văn T. (1992, trú xã Đông Thành, Nghệ An). Đến ngày 24-3-2026, Lương trả nợ 300 triệu đồng, số tiền còn lại chưa có trả.

Do không đòi được khoản nợ còn lại và gọi điện cho Lương không nghe máy nên ngày 7-4-2026, anh T. nhờ người bạn gọi điện cho Lương để đòi nợ hoặc đưa giấy tờ xe tải của Lương ra làm giấy mua bán xe để gán nợ, sau có tiền thì chuộc lại xe. Lương đồng ý và nói đang đi làm sẽ chủ động gọi lại. Sau đó, người bạn gọi điện cho anh T. thông báo Lương hẹn gặp tại quán Vườn Tràm trên địa bàn xã vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Sau khi hẹn gặp anh T. xong, Hoàng Hữu Lương sợ xảy ra xích mích nên gọi cho Nguyễn Văn Đào (1988, trú cùng xã) để hỏi mượn súng bắn chim và nói dối là: “Mượn về bắn cò để nhậu”. Đào đồng ý nên Lương đến nhà Đào để lấy khẩu súng nén hơi và 3 viên đạn.

Đến 17 giờ 34 phút, Lương gọi điện cho bạn anh T. nói anh này đến làm việc. Anh T. đi cùng 2 người bạn. Hoàng Hữu Lương điều khiển xe ô-tô đến quán để gặp anh T. nhưng vừa đến thì thấy đông người quá nên không dừng lại mà quay xe đi về nhà vì sợ bị đánh.

Trên đường về, bạn của anh T. lại gọi cho Lương nói quay về lấy giấy bán xe để gán nợ. Lúc này, do bức xúc việc mình bị ép trả nợ nên Lương quay xe lại quán với mục đích dùng súng bắn anh T. Khi gần đến nơi, Lương lắp đạn và giơ súng lên bắn vào cổ anh T. Trên đường quay về, Lương tiếp tục lắp 1 viên đạn và 1 phát để đe dọa nhưng không trúng ai. Sau đó, anh T. được đưa đi cấp cứu và điều trị đến ngày 9-4 thì ra viện với tỉ lệ thương tích là 0,5%.

Sau khi gây án, ngày 8-4-2026, Lương đến cơ quan Công an tự thú về hành vi dùng súng bắn anh T., cùng ngày Nguyễn Văn Đào cũng ra đầu thú. Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Nghệ An, khẩu súng mà Lương dùng để gây án là súng nén hơi và 3 viên đạn chì thuộc vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Hữu Lương khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Lương khai nhận lý do dùng súng bắn anh T. vì bức xúc trước việc chủ nợ đòi gán nợ chiếc xe tải của mình. Ngoài ra, Lương cũng khai nhận không có ý định giết người mà chỉ đe dọa anh T. để phía anh này không gây áp lực cho mình.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Hoàng Hữu Lương là nguy hiểm cho xã hội, việc bị hại không nguy hiểm đến tính mạng là điều may mắn. Còn bị cáo Nguyễn Văn Đào đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Hữu Lương 12 năm tù về tội: “Giết người”, 1 năm tù về tội: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hình phạt là 13 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Đào bị xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội: “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.