Mỗi chương "Muôn sắc Việt Nam" khai thác một khía cạnh của lịch sử, văn hiến và bản sắc dân tộc. (Ảnh: BTC)

Trong không gian âm nhạc và trình diễn quy mô lớn, 50.000 khán giả tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và hàng triệu khán giả truyền hình/nền tảng số đã được tận hưởng trọn vẹn chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường-Non sông hòa nhịp” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (tối 24/11).

Bằng những giai điệu hào hùng, những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã thành công trong việc khắc họa bức tranh văn hóa của đất nước qua đó lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Những màn trình diễn giàu cảm xúc

Với kết cấu gồm phần khai từ và ba chương nghệ thuật: “Văn hóa soi đường,” “Muôn sắc di sản,” “Bản sắc vươn xa,” chương trình quy tụ nghệ nhân, nghệ sỹ nhiều thế hệ, cùng sự hiện diện của những giá trị di sản đặc sắc của dân tộc.

Chương trình mở màn với phần khai từ “Đất nước muôn đời.” Sân khấu nghệ thuật của “Muôn sắc Việt Nam” bừng sáng, mở ra không gian nghệ thuật hào hùng, tái hiện cội nguồn dân tộc. Hai phần biểu diễn “Huyền sử Long Tiên” và liên khúc “Dòng máu Lạc Hồng-Việt Nam kiêu hãnh” đã mang đến không khí sôi động, hào hùng, tạo điểm nhấn ấn tượng ngay từ những phút đầu chương trình.

Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ và ca sỹ Phạm Thu Hà. (Ảnh: BTC)

Với hình ảnh trống đồng, chim lạc, phần khai từ đưa khán giả trở về với huyền tích Lạc Long Quân-Âu Cơ, khơi dậy niềm tự hào chung nguồn cội, tình đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Những giai điệu mang âm hưởng hào sảng, kết hợp cùng sự thể hiện của các nghệ sỹ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Nhóm Thanh Âm Xanh, Đoàn trống hội Công an Nhân dân, Đoàn múa HT, Khối chiến sỹ Bộ Quốc phòng và Khối sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, tạo nên màn khai từ quy mô, giàu cảm xúc.

Chương I được mở ra đầy hào sảng với liên khúc “Người là Hồ Chí Minh-Bài ca Hồ Chí Minh” với giọng ca Anh Tú, Hương Tràm; “Người Hà Nội” với sự thể hiện của Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, ca sỹ Phạm Thu Hà, nhóm Oplus…

Ca sỹ Đông Hùng trình bày "Đường lên phía trước." (Ảnh: BTC)

Ca khúc “Đường lên phía trước” với giọng ca Đông Hùng đặc biệt gây xúc động khi hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Giọng hát của Đông Hùng vô cùng phù hợp với tinh thần tác phẩm và bản phối khí của nhạc sỹ Nguyễn Hữu Vượng, mở đầu bằng sự trầm hùng và dần trở nên mạnh mẽ, quyết liệt.

Trong tiết mục “Đất nước trọn niềm vui” của Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sỹ Nhân dân Thu Hiền, Nghệ sỹ Ưu tú Cao Minh, các ca sỹ Hoà Minzy, Đức Phúc, Erik, dòng người cầm lá cờ đỏ khổ lớn tỏa khắp các ngả, tạo hình non sông nối liền một dải và khối đại đoàn kết dân tộc.

Tiếp nối chương trình, Chương II mang tên “Muôn sắc di sản” mở ra không gian nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện qua âm nhạc và các hình thức trình diễn đặc sắc.

Phần trình diễn các loại hình diễn xướng di sản văn hóa phi vật thể. (Ảnh: BTC)

Điểm nhấn của chương này là phần trình diễn các loại hình nghệ thuật dân tộc, mang lại cho khán giả cái nhìn bao quát và di sản văn hóa Việt Nam đã được UNESCO ghi danh.

Từ tiếng mẹ đẻ, làn điệu dân ca, âm nhạc truyền thống đến lễ hội, tín ngưỡng - mỗi di sản mang một sắc thái riêng, lưu giữ đạo lý và đời sống tinh thần của người Việt.

Đạo diễn đã tiết chế để mỗi loại hình có thời lượng xuất hiện trên sân khấu vừa đủ để toát lên nên đặc trưng tiêu biểu mà vẫn đảm bảo khung kịch bản. Có thể nói rằng chương II là điểm sáng tạo nên một concert quốc gia về văn hóa chứ không chỉ là một đại nhạc hội.

Chương III “Bản sắc vươn xa” mở ra một hành trình mới, đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào đời sống nghệ thuật đương đại, để những giá trị lâu đời tiếp tục được làm mới và lan tỏa trong nhịp sống hôm nay.

Nếu các chương đầu mang đến bầu không khí hào hùng của lịch sử và sự đặc sắc về văn hóa truyền thống thì chương III mang màu sắc trẻ trung, đậm chất epic-rock sở trường của Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng.

Các giọng ca trẻ thỏa sức “bung” năng lượng với “Bài ca Đất Phương Nam” được phối mới, “Tiếng ru cội nguồn,” “Made in Vietnam,” “Lý Cò Style-Rock hạt gạo,” “Máu đỏ da vàng.”

Khép lại chương trình là sáng tác mới “Rạng rỡ Việt Nam” với sự xuất hiện của hàng ngàn thanh niên tình nguyện hòa chung điệu nhảy flash-mob cùng nghệ sỹ Quang Đăng, tạo nên không khí rộn ràng niềm vui của Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.

Tiết chế tạo điểm nhấn ấn tượng

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng là bộ đôi góp phần làm nên thành công cho concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” năm 2025. Tiếp tục hợp tác trong “Muôn sắc Việt Nam,” họ nhận được sự kỳ vọng lớn lao của khán giả và cũng đối mặt với thử thách: Làm gì để khác đi?

Nếu “Tổ quốc trong tim” là chương trình nghệ thuật chính luận, khơi dậy niềm tự hào dân tộc từ những trang sử hào hùng, bi tráng thì “Muôn sắc Việt Nam” thực sự là một bức tranh về văn hóa nhìn từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946) đến Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất (2026).

Đạo diễn có cách kể chuyện bằng hình ảnh, Giám đốc âm nhạc kể chuyện bằng giai điệu. Khi hợp tác cùng nhau, họ đã có sự tiết chế nhất định để hình ảnh và giai điệu cùng hòa quyện, mang đến cho khán giả những gì tinh túy nhất của văn hóa Việt Nam. Những làn điệu dân ca ba miền, hát xoan, ca trù, quan họ; những điệu múa cổ truyền; lễ hội văn hóa truyền thống đều được đưa lên sân khấu trong một bố cục gọn gàng, “chắc tay,” không quá ôm đồm hay “tham lam” phô diễn.

Chương trình quy tụ hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sỹ, êkip thực hiện cũng đã tính toán khéo léo để đan cài sự xuất hiện của họ sao cho hợp lý trong các tiết mục. Những nghệ sỹ gạo cội tựa như những chiếc neo vững chắc về kỹ thuật và trải nghiệm để dàn nghệ sỹ trẻ thỏa sức thăng hoa với năng lượng tươi mới của mình.

Đáng chú ý, phần mở đầu chương trình dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ nổ tại Hà Nội sáng cùng ngày. Việc làm cho thấy sự nhạy bén của đơn vị thực hiện - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Tuy nhiên, khán giả cũng gặp “hạt sạn” lớn trong khâu sản xuất của nhà đài. Trước khi lên sóng truyền hình trực tiếp, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện phóng sự livestream trên nền tảng số, trong đó có phần “Đột nhập phòng nghệ sỹ.”

Cờ Tổ quốc hiện diện xuyên suốt chương trình. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ca sỹ Đông Hùng ngơ ngác trước sự xuất hiện của nữ MC. Có thể thấy anh hoàn toàn không sẵn sàng để lên hình trước hàng vạn khán giả ở thời điểm đó. Sau khi Đông Hùng hỏi nhỏ MC “Đang livestream à?” thì hình ảnh tại sân khấu vụt tắt khiến khán giả chưng hửng. Làn hình ảnh trên livestream vẫn tiếp tục, Đông Hùng gửi lời chào khán giả. Chưa dừng lại ở đó, nữ MC tiếp tục nói sai tên chương trình mà ca sỹ Cheng từng góp mặt, sau khi được Cheng nhắc nhở thì lại nói nhịu.

Sau tất cả, chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa kéo dài 17 phút khiến cho bầu trời Hà Nội càng thêm rực sáng trong một đêm nhạc đầy ý nghĩa. Khán giả vẫn còn nán lại, hòa giọng trong nền nhạc “Lên đàng,” “Nối vòng tay lớn,” “Như có Bác trong ngày đại thắng”… tạo nên dư âm khó quên của concert quốc gia mừng Ngày Văn hóa Việt Nam./.