Dùng sóng siêu âm kích thích não bị tổn thương

Các nhà khoa học Trung Quốc đang thử nghiệm phương pháp sử dụng sóng siêu âm hội tụ để kích thích các vùng não sâu, với hy vọng giúp phục hồi ý thức ở bệnh nhân bị tổn thương não nghiêm trọng.

Thiết bị nghiên cứu công nghệ kích thích não không xâm lấn. Ảnh: INTERESTING ENGINEERING

Theo nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Tiên tiến Thâm Quyến, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, kỹ thuật này sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) để xác định chính xác vùng não cần tác động, đặc biệt là đồi thị - cấu trúc đóng vai trò quan trọng trong xử lý cảm giác, nhận thức và duy trì ý thức.

Các xung siêu âm sau đó được hướng từ bên ngoài hộp sọ đến các vị trí mục tiêu, không cần phẫu thuật hoặc cấy ghép điện cực.

Trong nghiên cứu sơ bộ phối hợp với Đại học Y Côn Minh, 24 bệnh nhân mắc chứng rối loạn ý thức kéo dài được điều trị bằng siêu âm, mỗi lần 20 phút, 3 lần/tuần trong 4 tuần. Kết quả cho thấy 13 bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện hành vi liên quan đến ý thức.

Phương pháp này mở ra triển vọng mới trong điều trị tổn thương não do chấn thương, đột quỵ hoặc các nguyên nhân thần kinh khác. Tuy nhiên, cần thêm những thử nghiệm lâm sàng có đối chứng, quy mô lớn hơn để đánh giá hiệu quả, độ an toàn cũng như tác dụng lâu dài.