Dùng sofa vải đừng bỏ qua 6 nguyên tắc giúp ghế sạch lâu, bền đẹp

Sofa vải được nhiều gia đình lựa chọn nhờ màu sắc, hoa văn đa dạng, bề mặt mềm mại và dễ phối hợp với nhiều phong cách nội thất. So với một số dòng sofa da, sản phẩm này cũng có nhiều lựa chọn với mức giá phù hợp ngân sách.

Tuy nhiên, tùy chất liệu và cấu tạo, sofa vải có thể dễ bám lông thú cưng, tích tụ bụi ở các khe ghế hoặc khó làm sạch khi đồ uống, thức ăn thấm sâu vào sợi vải. Muốn giữ bộ ghế luôn sạch đẹp, gia đình nên chú ý những nguyên tắc sau.

Hút bụi định kỳ mỗi tuần

Bụi, tóc, lông thú cưng và vụn thức ăn có thể tích tụ trên bề mặt, trong khe ghế và dưới đệm ngồi. Vì vậy, nên dùng máy hút bụi có đầu hút phù hợp để vệ sinh sofa khoảng 1–2 lần mỗi tuần, tùy tần suất sử dụng và mức độ bám bẩn.

Khi làm sạch, cần chú ý các đường may, khe giữa đệm và phần tiếp giáp với tay vịn. Nên dùng đầu hút mềm, thao tác nhẹ nhàng để tránh làm xù hoặc hư hại bề mặt vải.

Nếu đệm ngồi có thể tháo rời, hãy nhấc đệm lên để hút bụi bên dưới. Không nên đập mạnh đệm ở ban công để làm sạch vì cách này có thể khiến bụi phát tán, đồng thời làm ảnh hưởng đến cấu trúc đệm.

Thấm vết bẩn ngay khi vừa xuất hiện

Khi làm đổ cà phê, nước ngọt hoặc thức ăn lên sofa, hãy dùng khăn sạch hoặc giấy thấm ấn nhẹ để hút chất lỏng. Tránh chà xát mạnh vì có thể khiến vết bẩn lan rộng hoặc thấm sâu hơn vào sợi vải.

Với vết bẩn khó xử lý, nên kiểm tra hướng dẫn vệ sinh của nhà sản xuất trước khi sử dụng chất tẩy rửa. Nếu chất liệu cho phép làm sạch bằng nước, có thể thử dung dịch vệ sinh phù hợp trên một vùng khuất trước khi xử lý toàn bộ vết bẩn.

Không nên tự ý dùng nước rửa chén, chất tẩy mạnh hoặc bàn chải cứng cho mọi loại sofa. Một số chất liệu có thể bị phai màu, để lại quầng nước hoặc biến đổi bề mặt nếu vệ sinh không đúng cách.

Sau khi làm sạch, dùng khăn khô thấm bớt độ ẩm và để ghế khô hoàn toàn ở nơi thông thoáng. Tránh sử dụng nhiệt độ cao trực tiếp từ máy sấy vì có thể làm hỏng sợi vải hoặc ảnh hưởng đến lớp đệm bên trong.

Khử mùi đúng cách, không để ghế ẩm kéo dài

Sofa có thể lưu lại mùi mồ hôi, thức ăn hoặc mùi ẩm nếu sử dụng lâu ngày mà không được vệ sinh. Trước tiên, hãy hút bụi, xử lý các vết bẩn và giữ phòng khách thông thoáng để hạn chế mùi phát sinh.

Baking soda đôi khi được sử dụng để hỗ trợ khử mùi trên một số bề mặt vải. Tuy nhiên, không nên mặc định phương pháp này phù hợp với mọi loại sofa. Nếu muốn thử, hãy kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất và thử ở vùng khuất trước; sau đó hút sạch bột, tránh để tồn dư trong các khe đệm.

Với sản phẩm xịt khử mùi, nên chọn loại dành riêng cho chất liệu vải và làm theo hướng dẫn sử dụng. Không nên xịt quá nhiều nước hoa hoặc dung dịch có cồn lên ghế vì có thể để lại vết loang, mùi nồng hoặc ảnh hưởng đến màu sắc.

Nếu sofa đã xuất hiện nấm mốc hoặc mùi ẩm kéo dài, cần xác định và xử lý nguồn gây ẩm thay vì chỉ dùng sản phẩm tạo hương thơm để che mùi.

Giặt sofa theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Sofa vải

Không phải loại sofa vải nào cũng có thể giặt máy hoặc làm sạch bằng hơi nước nóng. Với sofa có vỏ bọc tháo rời, cần đọc nhãn hướng dẫn để biết có được giặt máy hay không, nhiệt độ phù hợp và cách làm khô.

Đối với sofa bọc liền khung, nên sử dụng phương pháp vệ sinh tương thích với chất liệu. Nếu ghế có vết bẩn lớn, mùi khó xử lý hoặc cần làm sạch sâu, có thể cân nhắc dịch vụ chuyên nghiệp.

Tần suất vệ sinh toàn diện phụ thuộc vào mức độ sử dụng, môi trường và hướng dẫn của nhà sản xuất; không nhất thiết phải áp dụng cùng một lịch giặt cho mọi bộ ghế. Quan trọng là không để vết bẩn tích tụ quá lâu và phải làm khô ghế kỹ sau khi vệ sinh.

Ngoài ra, nên hạn chế đặt sofa ở nơi thường xuyên bị nắng chiếu trực tiếp. Ánh nắng kéo dài có thể khiến một số loại vải phai màu, lão hóa hoặc giảm độ bền.

Chú ý thú cưng và trang phục dễ phai màu

Móng vuốt của chó, mèo có thể làm xước, xù hoặc rách một số loại vải. Nếu nuôi thú cưng, gia đình nên thường xuyên hút lông, cắt tỉa móng cho vật nuôi và sử dụng tấm phủ sofa có thể giặt được khi cần.

Với sofa sáng màu, cần chú ý nguy cơ lem màu từ quần áo, đặc biệt là trang phục mới hoặc vải nhuộm đậm màu. Ma sát trong quá trình sử dụng có thể khiến màu nhuộm chuyển sang bề mặt ghế. Nên giặt quần áo mới trước khi mặc và xử lý vết lem sớm khi phát hiện.

Khi lựa chọn sofa mới, gia đình có thể cân nhắc màu sắc và chất liệu dựa trên thói quen sinh hoạt. Nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng nên ưu tiên loại vải dễ vệ sinh, vỏ bọc tháo rời nếu phù hợp với nhu cầu.

Sofa vải có thể giữ được vẻ sạch đẹp trong thời gian dài nếu được chăm sóc đúng cách. Hút bụi thường xuyên, xử lý vết bẩn sớm, vệ sinh đúng hướng dẫn và kiểm soát độ ẩm là những việc đơn giản nhưng thiết thực giúp gia đình bảo vệ bộ ghế mà không phải tốn kém cho việc sửa chữa hoặc thay mới quá sớm.