Dùng sổ đỏ giả lừa đảo, 'nữ quái' chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng

Trong vòng hơn 6 năm, nữ quái Ngô Thị Xuân đã dùng chiêu trò thế chấp sổ đỏ giả và vay tiền trả lãi suất cao, để lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng của hơn 20 nạn nhân.

Ngày 24/3, thông tin từ công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Thị Xuân (SN 1980, trú xóm 6, Diễn Xuân, Diễn Châu) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, trong tháng 11/2017, Bà Lê Thị X. (trú xã Diễn Tháp) và bà Nguyễn Thị Nh. (trú xã Diễn Xuân) đã gửi đơn tới công an huyện Diễn Châu tố cáo Xuân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình.

Theo đơn, tháng 1/2011 và tháng 1/2014, Xuân đã dùng 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả để thế chấp vay các nạn nhân 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá hạn nhưng Xuân không trả.

Công an đã vào cuộc điều tra và triệu tập Ngô Thị Xuân đến làm việc. Bước đầu, Xuân khai nhận, từ năm 2011 - 2017, đã chiếm đoạt của hàng chục người dân số tiền hơn 12,5 tỉ đồng với chiêu trò vay tiền và trả lãi suất cao.

Bị can Xuân tại trụ sở công an

Tại nhà của Xuân, cơ quan công an đã thu được nhiều giấy tờ sổ sách ghi nợ của rất nhiều người dân, chủ yếu tại địa bàn các xã Diễn Xuân và Diễn Tháp.

Sau đó, đã có hơn 20 đơn tố cáo của người dân trên địa bàn huyện Diễn Châu tố cáo việc Xuân vay tiền nhưng không trả. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.

Hùng Tuấn